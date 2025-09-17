Nacionales
Chubascos y tormentas en distintos sectores del país
El Ministerio de Medio Ambiente informó que este miércoles no se prevén lluvias en horas de la mañana; sin embargo, en el transcurso de la tarde y la noche se esperan chubascos y tormentas de intensidad moderada a fuerte.
Las lluvias iniciarán en la franja volcánica de la zona central y occidental, extendiéndose progresivamente hacia la cadena montañosa norte y el resto del territorio. Se prevé actividad eléctrica, ráfagas de viento de hasta 40 km/h y acumulados importantes hacia el final de la tarde.
Durante la noche, las tormentas podrían persistir en el norte y oriente del país, e incluso prolongarse hasta la madrugada del jueves.
El viento se mantendrá entre 9 y 18 km/h durante el día, con ambiente cálido en las horas diurnas y fresco en la noche y madrugada. La condición climática estará influenciada por una vaguada en superficie y en capas medias, apoyada por sistemas en niveles altos de la atmósfera.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
Nacionales
Gabinete de Seguridad y FGR presenta resultados de la más reciente incautación de droga en alta mar
El Ministro de la Defensa Nacional, Vicealmirante René Francis Merino Monroy, junto al Ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro y el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, presentaron los resultados de la reciente incautación de 1.4 toneladas de droga en alta mar.
“En este caso hubo una recuperación la cual había sido sembrada en el agua para posteriormente llegar a recuperarla, esto nos da la indicación que también los narcotraficantes tienen sus métodos y sus colaboradores que les dan información de las operaciones que se realizan y obviamente, ante la sospecha o la amenaza para ellos, de la intersección de la Marina Nacional, optaron por dejar la droga e irse del lugar para evitar ser capturados”, apuntó el Ministro de la Defensa Nacional, Vicealmirante René Francis Merino Monroy, en conferencia de prensa.
La droga fue localizada flotando a unas 900 millas náuticas al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, Estero de Jaltepeque, por personal de la Marina Nacional, la cual tiene un valor aproximado de 35 millones de dólares.
“Es innegable la valentía de nuestros valientes marinos, también, toda esa coordinación que el modelo Bukele nos ha implementado entre Policía, Fiscalía y Ejercito, precisamente para llevar paz y tranquilidad. Pero no solo para resolver un problema nacional, sino también, para colaborar con los países en este combate efectivo, a este flagelo de la narcoactividad”, dijo el Ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro.
En lo que va del 2025 ya se ha decomisado 22.1 toneladas de todo tipo de drogas, valoradas en 545.1 millones de dólares, mientras que durante la administración del Presidente Nayib Bukele, se han incautado 71.6 toneladas de drogas, equivalentes a 1 mil 682.7 millones de dólares.
“Está droga ha sido incautada en el marco de investigaciones abiertas sobre redes de tráfico ilícito transnacional que operan y ponen en riesgo la salud, la paz y la seguridad de toda la región. Cada incautación golpea financieramente a los criminales que quieren seguir lucrándose del narcotráfico, cada dosis decomisada es un golpe directo a sus ingresos, a sus operaciones, a su capacidad para corromper, por eso, cada operación que realiza nuestra Marina Nacional busca proteger comunidades enteras, en este caso no solo de nuestro país, sino de la región”, destacó el Fiscal General, Rodolfo Delgado.
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele mantiene una lucha constante contra el narcotráfico internacional y junto al Gabinete de Seguridad reitera su compromiso con la tranquilidad de los salvadoreños.
Nacionales
Padre reemplaza a su hijo tras desmayo durante desfile de independencia
Durante el desfile cívico que conmemoró los 204 años de independencia, un padre de familia dio una lección de civismo en el Complejo Educativo Juan Pablo Duarte, en San Julián, Sonsonate.
Según testigos, el calor afectó al hijo del hombre, quien era abanderado del centro educativo, provocándole una descompensación. Para evitar que la institución quedara sin representación del pabellón nacional, el padre tomó su lugar momentáneamente.
El joven se recuperó rápidamente y pudo retomar con orgullo su papel, mientras el gesto de su padre fue destacado por la comunidad como un ejemplo de solidaridad y compromiso cívico.