Nacionales
Capturan a Sócrates Miguel Iraheta Bonilla, señalado por tráfico de drogas y otros delitos
a Policía Nacional Civil (PNC) capturó este sábado a un hombre de 66 años, con antecedentes por comercio y tráfico ilícito de drogas, durante un operativo en el municipio de Candelaria de La Frontera, Santa Ana Oeste.
Se trata de Sócrates Miguel Iraheta Bonilla, detenido en su vivienda tras una orden de allanamiento emitida por un juez competente.
Durante el procedimiento, las autoridades incautaron:
- Más de medio kilo de marihuana
- Una balanza digital
- Dinero en efectivo
- Dos teléfonos celulares
Según la PNC, Iraheta Bonilla es acusado de comercio y tráfico ilícito de drogas, delitos por los cuales ya registraba antecedentes penales.
El detenido será puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para que responda por los cargos en su contra.
Nacionales
Un muerto y una mujer grave tras ser impactados por un rayo en cancha de fútbol en Cojutepeque
Un trágico accidente natural cobró la vida de un hombre y dejó gravemente herida a una mujer la tarde de este sábado, luego de que un rayo impactara la champa de lámina donde se resguardaban de una tormenta en un campo de fútbol del cantón Cujuapa.
Según testigos, la pareja se transportaba en una motocicleta cuando decidió protegerse de la fuerte lluvia bajo una champa ubicada dentro de la cancha. Minutos después, un rayo cayó directamente sobre la estructura metálica, provocando un impacto de gran magnitud.
El hombre falleció en el lugar, mientras que la mujer sufrió quemaduras graves en varias partes de su cuerpo. Paramédicos de los cuerpos de socorro la trasladaron de urgencia a un hospital, donde su estado de salud se reporta como reservado.
La fuerza del rayo fue tal que, según residentes de la zona, dejó varios árboles cercanos cortados o dañados.
Este lamentable suceso ocurre en una zona cercana al Lago de Ilopango, donde las tormentas eléctricas son frecuentes durante esta temporada.
Las autoridades recomendaron a la población evitar refugiarse bajo árboles o estructuras metálicas durante tormentas con actividad eléctrica.
Nacionales
Mujer biker gravemente lesionada tras ser impactada por un vehículo en Santa Ana
Una mujer que conducía una motocicleta resultó con lesiones de consideración luego de ser embestida por un vehículo particular este sábado en la carretera Panamericana, en las cercanías del redondel Santa María.
Según reportes preliminares, el fuerte impacto dejó a la motociclista con heridas en varias partes del cuerpo. Paramédicos de Cruz Verde Salvadoreña llegaron rápidamente al lugar, la estabilizaron y la trasladaron a un centro médico cercano para recibir atención especializada.
Las autoridades ya se encuentran en la zona investigando las circunstancias exactas del accidente.
Nacionales
Motociclista de 20 años muere tras perder el control en bulevar Luis Poma, Antiguo Cuscatlán
Un joven de 20 años perdió la vida la mañana de este sábado luego de accidentarse mientras conducía su motocicleta sobre el bulevar Luis Poma, en Antiguo Cuscatlán.
De acuerdo con los reportes de los cuerpos de socorro, el motociclista perdió el control de su vehículo, lo que provocó un fuerte impacto. Al llegar al lugar, los rescatistas intentaron reanimarlo, pero falleció en el sitio debido a la gravedad de sus lesiones.
La víctima fue identificada como Mario Alberto Chacón Serrano, de 20 años, residente de la residencial Cima 4, en San Salvador.
Las autoridades continúan en el lugar realizando las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente.