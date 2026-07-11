Capturan a Sócrates Miguel Iraheta Bonilla, señalado por tráfico de drogas y otros delitos

Un trágico accidente natural cobró la vida de un hombre y dejó gravemente herida a una mujer la tarde de este sábado, luego de que un rayo impactara la champa de lámina donde se resguardaban de una tormenta en un campo de fútbol del cantón Cujuapa.

Según testigos, la pareja se transportaba en una motocicleta cuando decidió protegerse de la fuerte lluvia bajo una champa ubicada dentro de la cancha. Minutos después, un rayo cayó directamente sobre la estructura metálica, provocando un impacto de gran magnitud.

El hombre falleció en el lugar, mientras que la mujer sufrió quemaduras graves en varias partes de su cuerpo. Paramédicos de los cuerpos de socorro la trasladaron de urgencia a un hospital, donde su estado de salud se reporta como reservado.

La fuerza del rayo fue tal que, según residentes de la zona, dejó varios árboles cercanos cortados o dañados.

Este lamentable suceso ocurre en una zona cercana al Lago de Ilopango, donde las tormentas eléctricas son frecuentes durante esta temporada.

Las autoridades recomendaron a la población evitar refugiarse bajo árboles o estructuras metálicas durante tormentas con actividad eléctrica.

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