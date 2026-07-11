Cuatro fallecidos en grave accidente de rastra en autopista Comalapa: identifican a las víctimas

En un preocupante acto de intolerancia que ha conmocionado a los usuarios del transporte colectivo en oriente del país, un conductor de la ruta 306 agredió físicamente a su compañero de la ruta 322 este sábado 11 de julio de 2026. El incidente ocurrió en la parada de buses de Ciudad El Triunfo, Usulután, donde Eusebio Saravia, identificado como el principal agresor y chofer de la empresa «Mario’s» con origen en Santa Rosa de Lima, San Salvador, dejó su unidad estacionada para confrontar violentamente al afectado, según testigos y un video que circula en redes.

Las imágenes captadas en el lugar muestran la tensa disputa entre los vehículos de transporte público, con movimientos agitados alrededor de los autobuses y la presencia de otras personas en la zona. Saravia es señalado directamente por testigos como quien inició la agresión, en un episodio que refleja la creciente violencia entre miembros del mismo gremio de conductores.

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Conductor de Ruta 306, Santa Rosa de Lima, San Salvador, identificado como Eusebio Saravia, agredió a conductor de Ruta 322, San Miguel, Berlín, en la parada de buses de Ciudad El Triunfo, Usulután. En el video y testigos se identifica al señor… pic.twitter.com/3iL7iE5TBC — Diario Digital Cronio (@croniosv) July 11, 2026

Este tipo de enfrentamientos no solo ponen en riesgo la seguridad de los pasajeros, sino que exponen las fallas en la regulación del sector. Afectados y testigos han hecho un fuerte llamado al Viceministerio de Transporte (@VMTElSalvador) para que aplique sanciones drásticas contra los involucrados. «Esto ya no se debe permitir en nuestro país», señalan, destacando que los empleados de rutas de buses se caracterizan por agresiones incluso entre colegas. El video, compartido por Diario Digital Cronio, ha generado indignación inmediata y exige una respuesta inmediata de las autoridades para restaurar el orden en las carreteras.

Este caso no es aislado. En El Salvador, las disputas por rutas, paradas y pasajeros han sido recurrentes en oriente, afectando la movilidad diaria de miles de salvadoreños que dependen del transporte público.

La intolerancia al volante no solo genera temor entre usuarios, sino que podría derivar en tragedias mayores si no se intervienen con medidas firmes como suspensiones, capacitaciones obligatorias y mayor vigilancia en terminales.Las autoridades tienen ahora la oportunidad de demostrar cero tolerancia. Mientras la población espera acciones concretas, este video viral sirve como recordatorio urgente: la paz en las carreteras debe ser prioridad. ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo que la violencia convierta un simple viaje en un riesgo constante?

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