Haaland desata la locura en Perú: más de 500 bebés ya llevan el nombre del goleador noruego

l fútbol sudafricano está de luto. El mediocampista Jayden Adams, de 25 años, falleció pocos días después de disputar el Mundial de Fútbol 2026 con la selección de Sudáfrica. La noticia fue confirmada este sábado por el ministro de Deportes, Artes y Cultura, Gayton McKenzie.

Adams, jugador del Mamelodi Sundowns, fue encontrado sin vida en una propiedad ubicada en el barrio de Schotsche Kloof, en el centro de Ciudad del Cabo. Las autoridades abrieron una investigación para determinar las causas exactas de su muerte, por lo que el ministro pidió a los medios y a la población evitar especulaciones mientras avanzan las pesquisas.

“Con profunda consternación y gran pesar, he recibido la noticia del fallecimiento de Jayden Adams, centrocampista del Mamelodi Sundowns y de la selección sudafricana”, expresó McKenzie en un comunicado oficial. El funcionario destacó que Sudáfrica perdió a “uno de sus mayores talentos emergentes”.

Compromiso en medio del duelo

El joven futbolista había enfrentado un duro golpe familiar durante el Mundial: el 17 de junio falleció su abuela, Marianna Adams, de 72 años. A pesar del dolor, Adams decidió continuar concentrado con la selección nacional.

Fue titular en el empate 1-1 ante República Checa, disputado apenas un día después del fallecimiento de su abuela. Posteriormente ingresó como suplente en la histórica victoria 1-0 sobre Corea del Sur, que clasificó a Sudáfrica por primera vez a los octavos de final de un Mundial. La abuela del jugador fue sepultada el 27 de junio, mientras la selección seguía en competencia.

“El hecho de que eligiera vestir la camiseta de la selección nacional y darlo todo por su país en ese momento demuestra una gran madurez y profesionalismo, muy superiores a su edad”, resaltó el ministro McKenzie.

Trayectoria destacada

Nacido el 5 de mayo de 2001 en Ciudad del Cabo, Adams se formó en las divisiones inferiores del Stellenbosch FC y en 2020 se convirtió en el primer jugador surgido de la cantera del club en firmar un contrato profesional. En enero de 2025 fue fichado por el poderoso Mamelodi Sundowns, donde se consolidó como titular y contribuyó a la conquista de la Liga de Campeones de la CAF en la presente temporada.

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