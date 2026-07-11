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Haaland desata la locura en Perú: más de 500 bebés ya llevan el nombre del goleador noruego
La fiebre por Erling Haaland ya no solo se vive en los estadios del Mundial 2026. En Perú, el impacto del delantero noruego ha llegado hasta los registros civiles, donde más de 500 recién nacidos fueron inscritos con su nombre o apellido como homenaje al goleador del momento.
De acuerdo con datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), 468 bebés fueron registrados con el nombre «Haaland», mientras que 91 recibieron el nombre completo «Erling Haaland», una tendencia que refleja cómo el fútbol sigue marcando la cultura y las decisiones de miles de familias peruanas.
El fenómeno coincide con el extraordinario momento deportivo del atacante del Manchester City, quien ha sido una de las grandes figuras del Mundial 2026. Sus goles fueron determinantes para que Noruega alcanzara por primera vez en su historia los cuartos de final de una Copa del Mundo, convirtiéndose en uno de los nombres más mencionados del torneo.
El portavoz del Reniec, Iván Torres, explicó que en Perú es común que las familias encuentren inspiración en grandes figuras del deporte para nombrar a sus hijos e incluso bromeó asegurando que «Haaland también es peruano», en referencia a la enorme popularidad que ha alcanzado el delantero entre los aficionados.
La influencia de las estrellas del fútbol en los nombres de los recién nacidos no es nueva en el país sudamericano. Según el propio Reniec, actualmente existen 3,042 personas llamadas Messi, 1,185 con el nombre Cristiano Ronaldo, 1,241 llamadas Lamine Yamal y 33,809 registradas como Neymar, cifras que demuestran el enorme peso que tienen los ídolos del fútbol mundial en la identidad de nuevas generaciones.
Mientras Haaland continúa brillando en la Copa del Mundo, su legado ya comenzó a escribirse fuera de las canchas. En Perú, cientos de niños crecerán llevando el nombre de quien hoy es considerado uno de los delanteros más temidos del planeta, dejando claro que el fútbol también puede influir en la historia de una familia.
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Marcelo Arévalo se queda a las puertas del doble título en Wimbledon tras caer en una intensa final de dobles
El sueño de Marcelo «Chelo» Arévalo de conquistar dos títulos en una misma edición de Wimbledon llegó a su fin este sábado, luego de caer en la final de dobles masculinos junto al croata Mate Pavić frente a la dupla conformada por el finlandés Harri Heliövaara y el británico Henry Patten.
En un duelo de altísimo nivel, definido completamente por la fortaleza de ambos servicios y sin quiebres durante todo el encuentro, Heliövaara y Patten se impusieron por parciales de 7-6 (4) y 7-6 (3) para recuperar el título de Wimbledon que ya habían conquistado en 2024.
La victoria también representó una revancha para la pareja europea, luego de haber perdido recientemente la final del torneo de Queen’s precisamente ante Arévalo y Pavić. Además, significó su tercer título de Grand Slam como equipo y el quinto campeonato que consiguen en la presente temporada, consolidándose como una de las mejores parejas del circuito.
A pesar de la derrota, el torneo deja un balance altamente positivo para Marcelo Arévalo. El tenista salvadoreño escribió una nueva página en la historia del deporte nacional al conquistar días atrás el título de dobles mixtos junto a la letona Jelena Ostapenko, convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de Wimbledon 2026.
Con su actuación en Londres, Arévalo regresará al Top 8 del ranking mundial de dobles, confirmando su permanencia entre la élite del tenis internacional y quedando muy cerca de convertirse en el primer latinoamericano en conquistar, en una misma edición de Wimbledon, los títulos de dobles masculino y mixto.
Aunque el doblete no pudo concretarse, el salvadoreño vuelve a demostrar que sigue siendo uno de los máximos referentes del tenis mundial y un orgullo para El Salvador, cerrando un Wimbledon que quedará marcado como uno de los mejores torneos de su carrera.
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Muere a los 25 años el futbolista sudafricano Jayden Adams tras participar en el Mundial 2026
l fútbol sudafricano está de luto. El mediocampista Jayden Adams, de 25 años, falleció pocos días después de disputar el Mundial de Fútbol 2026 con la selección de Sudáfrica. La noticia fue confirmada este sábado por el ministro de Deportes, Artes y Cultura, Gayton McKenzie.
Adams, jugador del Mamelodi Sundowns, fue encontrado sin vida en una propiedad ubicada en el barrio de Schotsche Kloof, en el centro de Ciudad del Cabo. Las autoridades abrieron una investigación para determinar las causas exactas de su muerte, por lo que el ministro pidió a los medios y a la población evitar especulaciones mientras avanzan las pesquisas.
“Con profunda consternación y gran pesar, he recibido la noticia del fallecimiento de Jayden Adams, centrocampista del Mamelodi Sundowns y de la selección sudafricana”, expresó McKenzie en un comunicado oficial. El funcionario destacó que Sudáfrica perdió a “uno de sus mayores talentos emergentes”.
Compromiso en medio del duelo
El joven futbolista había enfrentado un duro golpe familiar durante el Mundial: el 17 de junio falleció su abuela, Marianna Adams, de 72 años. A pesar del dolor, Adams decidió continuar concentrado con la selección nacional.
Fue titular en el empate 1-1 ante República Checa, disputado apenas un día después del fallecimiento de su abuela. Posteriormente ingresó como suplente en la histórica victoria 1-0 sobre Corea del Sur, que clasificó a Sudáfrica por primera vez a los octavos de final de un Mundial. La abuela del jugador fue sepultada el 27 de junio, mientras la selección seguía en competencia.
“El hecho de que eligiera vestir la camiseta de la selección nacional y darlo todo por su país en ese momento demuestra una gran madurez y profesionalismo, muy superiores a su edad”, resaltó el ministro McKenzie.
Trayectoria destacada
Nacido el 5 de mayo de 2001 en Ciudad del Cabo, Adams se formó en las divisiones inferiores del Stellenbosch FC y en 2020 se convirtió en el primer jugador surgido de la cantera del club en firmar un contrato profesional. En enero de 2025 fue fichado por el poderoso Mamelodi Sundowns, donde se consolidó como titular y contribuyó a la conquista de la Liga de Campeones de la CAF en la presente temporada.
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¡Hoy se definen los semifinalistas del Mundial 2026! Estos son los horarios de los cuartos de final
Este sábado culmina la fase de cuartos de final de la Copa del Mundo con dos duelos de alto voltaje: Noruega vs Inglaterra y Argentina vs Suiza. Los ganadores avanzarán a las semifinales del torneo que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.
Horarios (hora de El Salvador):
- 3:00 p.m. — Noruega vs Inglaterra Inglaterra parte como ligera favorita por su historia y solidez, pero el equipo noruego, liderado por Erling Haaland, promete dar pelea y podría dar la sorpresa.
- 7:00 p.m. — Argentina vs Suiza La Albiceleste se enfrenta a la gran revelación del torneo. Los suizos han sorprendido a más de uno y buscarán frenar el sueño de Lionel Messi y compañía de llegar a otra final.
Con estos dos partidos quedará definido el cuadro de semifinales, y solo restará una semana para conocer a los finalistas del Mundial 2026.
El fútbol no para. ¿Quiénes crees que avanzarán hoy? ¡Sigue la acción en vivo por Tigo Sports, FOX Sports y otros canales!