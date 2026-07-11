¡Escándalo en Usulután! Conductor de bus agrede brutalmente a colega en plena parada y desata furia en redes

Vecinos de la Colonia La Rábida, en San Salvador, denunciaron públicamente a un sujeto que fue captado en video mientras forzaba un vehículo estacionado en la vía pública para sustraer pertenencias del interior.

Según el material audiovisual que circula en redes sociales, el hombre abre la puerta del automóvil y revisa su interior en busca de objetos de valor. Los residentes que interpusieron la denuncia expusieron la identidad del presunto delincuente y alertaron a la población para que extreme medidas de seguridad, especialmente durante las horas nocturnas, cuando el individuo supuestamente merodea la zona.

“Pedimos a la población mantenerse alerta y tomar las medidas necesarias para no ser víctimas de este delincuente”, señalaron los vecinos en la publicación.

Denuncian a sujeto que hurta las pertenencias de un vehículo estacionado en Colonia La Rábida. Más información en https://t.co/kgP7lcsUou pic.twitter.com/ptOTKnrWHJ — Diario Digital Cronio (@croniosv) July 11, 2026

Hasta el momento se desconoce el nombre completo del sospechoso, pero los habitantes del sector lo identifican como una persona que frecuenta el área por las noches. Las autoridades aún no han confirmado su captura.

Este tipo de robos a vehículos estacionados es una de las modalidades delictivas más comunes en colonias residenciales de la capital, por lo que las autoridades recomiendan no dejar objetos visibles dentro de los autos, cerrar bien las puertas y ventanas, y reportar inmediatamente cualquier actividad sospechosa a la Policía Nacional Civil (PNC).

Los vecinos piden mayor vigilancia policial en la Colonia La Rábida y zonas aledañas para prevenir este tipo de incidentes.

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