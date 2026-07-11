Nacionales
¡Escándalo en Usulután! Conductor de bus agrede brutalmente a colega en plena parada y desata furia en redes
En un preocupante acto de intolerancia que ha conmocionado a los usuarios del transporte colectivo en oriente del país, un conductor de la ruta 306 agredió físicamente a su compañero de la ruta 322 este sábado 11 de julio de 2026. El incidente ocurrió en la parada de buses de Ciudad El Triunfo, Usulután, donde Eusebio Saravia, identificado como el principal agresor y chofer de la empresa «Mario’s» con origen en Santa Rosa de Lima, San Salvador, dejó su unidad estacionada para confrontar violentamente al afectado, según testigos y un video que circula en redes.
Las imágenes captadas en el lugar muestran la tensa disputa entre los vehículos de transporte público, con movimientos agitados alrededor de los autobuses y la presencia de otras personas en la zona. Saravia es señalado directamente por testigos como quien inició la agresión, en un episodio que refleja la creciente violencia entre miembros del mismo gremio de conductores.
#Trafico #DISPUTA #Intolerancia
Conductor de Ruta 306, Santa Rosa de Lima, San Salvador, identificado como Eusebio Saravia, agredió a conductor de Ruta 322, San Miguel, Berlín, en la parada de buses de Ciudad El Triunfo, Usulután.
En el video y testigos se identifica al señor… pic.twitter.com/3iL7iE5TBC
— Diario Digital Cronio (@croniosv) July 11, 2026
Este tipo de enfrentamientos no solo ponen en riesgo la seguridad de los pasajeros, sino que exponen las fallas en la regulación del sector. Afectados y testigos han hecho un fuerte llamado al Viceministerio de Transporte (@VMTElSalvador) para que aplique sanciones drásticas contra los involucrados. «Esto ya no se debe permitir en nuestro país», señalan, destacando que los empleados de rutas de buses se caracterizan por agresiones incluso entre colegas. El video, compartido por Diario Digital Cronio, ha generado indignación inmediata y exige una respuesta inmediata de las autoridades para restaurar el orden en las carreteras.
Este caso no es aislado. En El Salvador, las disputas por rutas, paradas y pasajeros han sido recurrentes en oriente, afectando la movilidad diaria de miles de salvadoreños que dependen del transporte público.
La intolerancia al volante no solo genera temor entre usuarios, sino que podría derivar en tragedias mayores si no se intervienen con medidas firmes como suspensiones, capacitaciones obligatorias y mayor vigilancia en terminales.Las autoridades tienen ahora la oportunidad de demostrar cero tolerancia. Mientras la población espera acciones concretas, este video viral sirve como recordatorio urgente: la paz en las carreteras debe ser prioridad. ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo que la violencia convierta un simple viaje en un riesgo constante?
Nacionales
Cuatro fallecidos en grave accidente de rastra en autopista Comalapa: identifican a las víctimas
Cuatro personas perdieron la vida la tarde del viernes 10 de julio en un fuerte accidente de tránsito en la autopista Comalapa, según confirmaron autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) y Comandos de Salvamento.
Las víctimas fatales fueron identificadas como:
- Raúl Antonio Monteagudo, de 42 años, conductor de la rastra.
- Byron Ernesto Rojas Ibañez, acompañante de la rastra.
- Raúl Valdemar Hernández, acompañante de la rastra.
- Rafael Adonay Vásquez Hernández, de 25 años, motociclista originario del cantón Las Lomas, Santiago Nonualco, La Paz.
Además, resultó lesionado Willian Antonio Beltrán Rosales, quien fue rescatado de entre los escombros y trasladado de emergencia al Hospital Santa Teresa en Zacatecoluca. Su estado de salud actual no ha sido actualizado públicamente.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, la rastra que transportaba cemento y bloques perdió los frenos, impactó contra uno de los pilares del puente Comalapa y arrolló al motociclista que transitaba en el lugar. Todas las víctimas mortales fallecieron en el sitio del siniestro.
Este accidente generó congestión vehicular en la zona y mantiene cerrada temporalmente la vía mientras peritos realizan las indagaciones correspondientes.
Nuestro sentido pésame a las familias de las víctimas. 🕊️
Nacionales
Vecinos de Colonia La Rábida denuncian a presunto ladrón que hurta pertenencias de vehículos estacionados en San Salvador
Vecinos de la Colonia La Rábida, en San Salvador, denunciaron públicamente a un sujeto que fue captado en video mientras forzaba un vehículo estacionado en la vía pública para sustraer pertenencias del interior.
Según el material audiovisual que circula en redes sociales, el hombre abre la puerta del automóvil y revisa su interior en busca de objetos de valor. Los residentes que interpusieron la denuncia expusieron la identidad del presunto delincuente y alertaron a la población para que extreme medidas de seguridad, especialmente durante las horas nocturnas, cuando el individuo supuestamente merodea la zona.
“Pedimos a la población mantenerse alerta y tomar las medidas necesarias para no ser víctimas de este delincuente”, señalaron los vecinos en la publicación.
Denuncian a sujeto que hurta las pertenencias de un vehículo estacionado en Colonia La Rábida. Más información en https://t.co/kgP7lcsUou pic.twitter.com/ptOTKnrWHJ
— Diario Digital Cronio (@croniosv) July 11, 2026
Hasta el momento se desconoce el nombre completo del sospechoso, pero los habitantes del sector lo identifican como una persona que frecuenta el área por las noches. Las autoridades aún no han confirmado su captura.
Este tipo de robos a vehículos estacionados es una de las modalidades delictivas más comunes en colonias residenciales de la capital, por lo que las autoridades recomiendan no dejar objetos visibles dentro de los autos, cerrar bien las puertas y ventanas, y reportar inmediatamente cualquier actividad sospechosa a la Policía Nacional Civil (PNC).
Los vecinos piden mayor vigilancia policial en la Colonia La Rábida y zonas aledañas para prevenir este tipo de incidentes.
Nacionales
Onda Tropical trae lluvias y tormentas este fin de semana en El Salvador: pronóstico del MARN y recomendaciones
Una onda tropical se aproxima al territorio salvadoreño y provocará lluvias y tormentas durante este fin de semana, según informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
De acuerdo con el pronóstico oficial, las precipitaciones ingresarán por el oriente del país y se desplazarán hacia el centro y occidente, donde se esperan los acumulados más significativos. Las lluvias se presentarán principalmente en horas de la tarde y noche, acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían superar los 40 km/h.
Las temperaturas se mantendrán elevadas, con máximos que podrían alcanzar los 38°C en algunas zonas del país y alrededor de 34°C en la zona central durante el mediodía. Se prevé una leve disminución en las horas vespertinas y nocturnas con el arribo de las lluvias.
Recomendaciones del MARN y Protección Civil:
- Mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol para prevenir golpes de calor u otras afecciones.
- Tomar precauciones ante posibles vientos fuertes durante las tormentas.
- Estar atentos a las actualizaciones del MARN y las alertas de Protección Civil, especialmente en zonas propensas a inundaciones o deslizamientos.
Este tipo de sistemas tropicales son comunes en la temporada de lluvias en Centroamérica y contribuyen al régimen pluvial del país, aunque también pueden generar condiciones de inestabilidad atmosférica.
Fuente principal: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Se recomienda consultar los boletines oficiales para información en tiempo real.