Nacionales
Capturan a pandillero de la 18S en San Salvador
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Melvin Antonio Vásquez Mancía, de 47 años, conocido con el alias “Chuquilloso”, señalado como integrante de la pandilla 18 Sureños.
De acuerdo con el reporte policial, el detenido posee antecedentes desde el año 2003 por los delitos de lesiones y daños. Asimismo, las autoridades detallaron que intentó ocultar un tatuaje alusivo a su estructura criminal con otro diseño; sin embargo, fue identificado mediante los registros institucionales.
La captura se llevó a cabo en la comunidad Técnico Industrial, en el distrito de San Salvador Centro.
La PNC indicó que Vásquez Mancía será remitido por el delito de agrupaciones ilícitas, mientras continúan las investigaciones correspondientes.
Nacionales
Capturan a microbusero por la muerte de motociclista en San Miguel
Nacionales
Gobierno impulsa transformación educativa con entrega de paquetes escolares y tecnología en La Paz
La realidad de la educación pública en El Salvador está en un período de rápida transformación con la gestión del Presidente Nayib Bukele. Más de 5,000 centros escolares son destino de inversión en infraestructura, tecnología y herramientas para el proceso de aprendizaje.
Durante una jornada del viernes 27 de marzo, institutos en La Paz recibieron los respectivos paquetes escolares preparados, según el nivel educativo.
Uno de ellos es el Complejo Educativo Católico “Fray Engelberto Malissori”, distrito de Santiago Nonualco, municipio de La Paz Centro, departamento de La Paz. Los estudiantes recibieron útiles escolares, cuadernos, libros de texto, dos uniformes, calzado y el equipo tecnológico designado.
Estos materiales son suficientes para que los ocupen todo el año. Así, la comunidad educativa está lista para un proceso lleno de aprendizaje con el respaldo adecuado del Gobierno.
También fue ocasión para esta actividad en el Complejo Educativo “San Francisco”, distrito de Zacatecoluca, La Paz Este. Desde Parvularia 4 hasta Bachillerato, e incluso las modalidades flexibles, están cubiertos con la entrega.
Cindy Quintanilla, quien tiene a su hijo en Parvularia 4 en este centro educativo, expresó: “Es algo con lo que no habíamos contado. Agradecerles, infinitamente, por esta ayuda que nos están dando a todas las familias salvadoreñas”.
También Yaneth López, otra madre del mismo instituto, destacó el impacto en los hogares. “Muy agradecida con el señor Presidente por el beneficio que nos da. Es una ayuda económica para nosotros”, manifestó.
Este mismo proceso se llevó al Complejo Educativo Cantón San José Abajo, también de Santiago Nonualco. La titular del Ministerio de Educación (MINED), Karla Trigueros, acompañó la entrega. “En el Gobierno del Presidente Nayib Bukele estamos trayendo las herramientas y lo que necesitan nuestros jóvenes para poder desarrollarse”, dijo la funcionaria. En este Complejo Educativo se tiene la opción de Bachillerato Técnico Vocacional en Agroindustria. Los alumnos inscritos en esta especialidad recibieron, de manera adicional, uniformes de protección para sus prácticas de campo, junto con el paquete escolar general.
Nacionales
Autoridades ejecutan operativos sorpresa para verificar higiene y precios en negocios
Equipos de la Defensoría del Consumidor y de la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS), iniciaron operativos sorpresa en distintos negocios con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa sanitaria y la protección de los derechos de los consumidores.
“Salvaguardar los derechos de la población; realizamos un esfuerzo articulado para fortalecer el mercado dedicado a la preparación y distribución de alimentos, para asegurar las condiciones óptimas para el consumo de la población”, expresó Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor.
Las acciones se desarrollan en establecimientos dedicados a la manipulación, almacenamiento, preparación y comercialización de alimentos y bebidas, con el fin de prevenir riesgos a la salud de la población.
Durante las inspecciones, las autoridades verificaron condiciones de higiene, almacenamiento adecuado de productos, fechas de vencimiento, etiquetado y cumplimiento de precios, conforme a la normativa vigente.
Asimismo, el plan de inspecciones incluye acciones de orientación a los proveedores y atención a la población, facilitando mecanismos para la recepción de denuncias y consultas relacionadas con posibles incumplimientos.
La Defensoría del Consumidor pone a disposición de la población sus canales de atención para consultas y denuncias, a través del número 910 y el teléfono 2526-9000, así como en sus plataformas digitales oficiales.