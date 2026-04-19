Nacionales
Ambiente caluroso y lluvias marcarán el clima de este domingo, según el MARN
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que este domingo estará caracterizado por un ambiente caluroso y la presencia de lluvias en diferentes puntos del país a lo largo del día.
Durante la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con probabilidad de precipitaciones en la zona occidental y en sectores cercanos a la cordillera volcánica. Para la tarde, las lluvias continuarán en esa franja y se extenderán hacia la zona norte montañosa.
De acuerdo con el pronóstico, en horas de la noche las lluvias se desplazarán hacia el centro, oriente y la franja costera, donde podrían registrarse tormentas acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas de viento e incluso caída de granizo en algunos puntos.
Las autoridades detallaron que el ambiente seguirá caluroso durante el día, con un descenso en la temperatura hacia el final de la noche y la madrugada. Además, el viento se mantendrá entre los 10 y 20 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 30 kilómetros por hora, especialmente en la zona occidental durante la noche.
Judicial
Condenan a 27 criminales por feminicidio y tentativa entre enero y marzo de 2026
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
Nacionales
FOTOS – VIDEOS | Allanan varios bares en San Salvador utilizados para la venta de drogas
Bares y restaurantes señalados como puntos de venta de droga fueron allanados la madrugada de este domingo en San Salvador, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con el reporte, en un establecimiento ubicado en la colonia Miramonte, denominado «G-Bar», las autoridades decomisaron 88 porciones de cocaína y capturaron en flagrancia a sus propietarios, identificados como Jennifer Portillo Fogoaga y Alirio Antonio Renderos.
En el mismo lugar también fue detenido Jairo Antonio Beltrán Hernández, acusado de posesión y tenencia de droga, quien, según la Fiscalía, era un cliente que acababa de adquirir el ilícito dentro del local.
Asimismo, en otro bar fue arrestado Diego Alejandro Ramírez, empleado del establecimiento, por el delito de posesión y tenencia de estupefacientes.
#Allanamiento | En otro establecimiento fue capturado Diego Alejandro Ramírez, empleado del lugar, por posesión y tenencia de estupefacientes.
Las investigaciones continúan para desarticular estos puntos de venta que operaban bajo la fachada de comercios legales. pic.twitter.com/1WkbDzZW0P
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) April 19, 2026
Los operativos fueron dirigidos por la FGR con el apoyo de unidades de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron registros en los locales en busca de evidencias. Durante las intervenciones, las autoridades incautaron porciones de cocaína listas para su comercialización, además de dinero en efectivo y teléfonos celulares.
Agentes antinarcóticos efectuaron pruebas de campo en los lugares intervenidos y documentaron los decomisos, los cuales servirán como evidencia en el proceso judicial. La Fiscalía indicó que las investigaciones continúan para desarticular estos puntos de venta que operaban bajo la fachada de comercios legales.
Los detenidos enfrentarán cargos por tráfico ilícito, posesión y tenencia de droga ante un tribunal de San Salvador.
Nacionales
Motociclista muere en accidente de tránsito en carretera hacia Ozatlán
Un motociclista falleció la noche del sábado en un accidente de tránsito registrado en la carretera hacia Ozatlán, en el sector conocido como La Pedrera, en el departamento de Usulután, según informó la filial de Cruz Roja Salvadoreña de la cabecera departamental.
De acuerdo con testigos, la víctima fue impactada por un vehículo particular cuyo conductor se dio a la fuga tras el percance. Socorristas que atendieron la emergencia confirmaron que el motociclista murió en el lugar.
De manera extraoficial, fue identificado como Walter Maravilla, originario de una comunidad de Ozatlán. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron a la escena para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar responsabilidades.