VIDEO: Vigilante privado se dispara mientras hacía peligroso reto de Tik Tok desde su lugar de trabajo

El Expresidente de Panamá enfrentaba cargos por “espionaje” de políticos y empresarios, previamente Naciones Unidas había declarado su detención como arbitraria.

Panamá: El pasado martes 9 de noviembre del presente año, un Tribunal de Panamá absolvió en un nuevo juicio oral y público, al Expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) por el caso de escuchas ilegales durante su mandato, que fue conocido como “Pinchazos”.

El Expresidente Martinelli ya había obtenido previamente un fallo de “no culpabilidad” en este mismo caso durante el año 2019, pero un tirbunal de apelación anuló la sentencia y ordenó repetir el juicio. De acuerdo a la Defensa Legal de Martinelli, el nuevo fallo es “inapelable” por lo que su absolución es firme.

“La Justicia finalmente se ha aplicado, siete años de esta tortura, en este suplicio(…), le doy las gracias a la Justicia panameña, que he sufrido mucho y lamento y no quiero que esto que me ha pasado a mí le pase a ningún panameño” manifestó Martinelli en sus primeras declaraciones al conocer el fallo.

Naciones Unidas había declarado arbitraria la detención del Expresidente.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, que forma parte de los órganos y relatorías de Naciones Unidas, declaró en su periodo de sesiones de agosto de 2019, que la privación de libertad del Expresidente Ricardo Martinelli era arbitraria, por contravenir normas internacionales de derechos humanos que el Estado Panameño se ha comprometido a cumplir. En su resolución (Opinión No. 47/2019) también se ordenó al Gobierno de Panamá para que adoptara las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Martinelli sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.

Según una fuente cercana al proceso penal tramitado contra el Expresidente, la causa penal careció de prueba con la suficiente robustez para demostrar los cargos que pesaban contra Martinelli, pues el principalmente elemento de prueba era un Testigo “sin rostro” (testigo protegido) que durante el tiempo que duró el juicio se ocupó de acomodar sus declaraciones al interés del Ministerio Público Fiscal, por lo que su mendacidad quedó al descubierto.

Esta prueba ya había sido rechazada también por el citado Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, por considerar que no cumple con brindar al acusado la garantía de un juicio justo en “igualdad de armas”, en los términos que ha sido reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Con este fallo el Sistema Judicial de Panamá ha cumplido con sus responsabilidades internacionales al acatar las decisiones que emanan de los organismos internacionales que forman parte de Naciones Unidas.