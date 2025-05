“No le gustó la cena”: hijo agrede brutalmente a su madre de 66 años con un machete

Una mujer de 66 años resultó gravemente herida tras ser atacada con un machete por su propio hijo, en un hecho que ha conmocionado a la comunidad La Encantadora, en el departamento de Santa Bárbara, Honduras.

El violento suceso ocurrió la noche del martes 27 de mayo en la vivienda de la víctima, identificada como Gloria Isabel Molina. Según relataron testigos a medios locales, el ataque se produjo mientras la mujer servía la cena a su hijo.

La víctima fue trasladada de emergencia a un centro asistencial con heridas de gravedad en el rostro y otras partes del cuerpo.

De forma preliminar, se ha manejado una versión no oficial que apunta a que el agresor reaccionó con violencia tras no estar conforme con los alimentos que su madre le sirvió. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha informado sobre la captura del responsable ni ha revelado su identidad. El caso continúa bajo investigación.

