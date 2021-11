MACABRO | Encuentran restos humamos esparcidos en una autopista de Queens

Partes de un cuerpo fueron halladas en la autopista Long Island Expressway en Queens, según una alerta que atendió el Departamento de Policía (NYPD) el sábado por la tarde.

Aunque no se indicó quién reportó el hallazgo, las autoridade indicaron a The New York Post que las partes del cuerpo fueron encontradas en la salida 23 Main Street alrededor de las 3:30 p.m.

“No se encontró sangre en la escena, y las partes del cuerpo parecían haber estado allí durante algún tiempo”, indica el reporte.

La investigación del caso apenas comienza, pero una primera teoría es que la víctima podría haber sido atropellada por un automóvil a alta velocidad.

La vialidad fue cerrada desde la tarde hasta avanzada la noche, debido a las que se buscaron más elementos que permitieran avanzar con el caso.

No quedó claro cuáles fueron las partes del cuerpo hallada, tampoco la posible identidad o género de la persona.

Los accidentes viales son comunes en Long Island Expressway, donde incluso un hombre que cambiaba la llanta de su vehículo fue arrollado por el conductor de un Tesla a finales de septiembre pasado.