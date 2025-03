Ivonne Montero aseguró que un fantasma quiso hacerla suya

La reconocida actriz Ivonne Montero, famosa por su participación en producciones de TV Azteca como «La loba», ha compartido sorprendentes detalles sobre sus vivencias con lo paranormal a lo largo de su vida. Según reportó el programa «Ventaneando», la intérprete reveló haber sido víctima de un intento de abuso por parte de lo que ella describió como un «fantasma».

Este inquietante episodio se suma a una serie de sucesos inexplicables que han fortalecido su conexión con lo espiritual. El periodista Ricardo Manjarrez, quien abordó el tema en el mencionado programa, destacó que Montero ha expresado en varias ocasiones su sensibilidad hacia fenómenos paranormales.

La actriz narró que ha experimentado situaciones aterradoras en la intimidad de su hogar. “Empecé con sueños muy extraños, donde el diablo me decía: ‘voy por ti y te voy a encontrar’, además de persecuciones y voces… me empezaron a tocar, me abrazaban”, explicó Montero.

Un episodio en particular la marcó profundamente. Relató que, mientras dormía desnuda, sintió la presencia de una entidad que se subió a su cama con fuerza. “En una ocasión estaba yo dormida, y ese ser estaba encima de mí. Me desperté y era una sombra arriba de mí forcejeando, feo”, compartió, describiendo esta experiencia como un intento de abuso que dejó una huella imborrable en su vida.

