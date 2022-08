Grave accidente de tránsito deja 15 personas lesionadas en Guatemala

De último momento, la NASA suspendió el lanzamiento de la misión no tripulada de Artemis 1 que buscaría llegar a la Luna.

La suspensión del lanzamiento se debió a la detección de filtraciones de combustible y problemas presentados en el motor del cohete Space Launch, además del mal clima.

“El lanzamiento de Artemis I ya no se llevará a cabo hoy en día, ya que los equipos están trabajando en un problema con una purga del motor. Los equipos continuarán recopilando datos y lo mantendremos informado sobre el momento del próximo intento de lanzamiento”, señaló la NASA en su cuenta de Twitter.

