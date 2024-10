Ecuador declara estado de excepción parcial por violencia narco

Una niña de 13 años de Michigan, EE.UU., está bajo custodia policial después de que los oficiales encontraron a su hermana de 7 años tendida dentro de su casa con varias heridas de arma blanca, de acuerdo con las autoridades.

El Departamento de Policía de Taylor fue llamado a una casa alrededor de la 1 pm del pasado sábado para investigar una disputa doméstica. Los oficiales llegaron y encontraron a una niña de 7 años con heridas de arma blanca, dijo la policía, y fue llevada rápidamente al hospital donde luego murió.

WJBK habló con varios vecinos que quedaron atónitos al escuchar lo sucedido.

“Cuando mi abuela me lo contó, me horroricé porque eran mejores amigas, siempre jugaban juntas. Tenían juguetes de My Little Pony y jugaban entre ellas”, dijo “Matthew”, un conocido de las hermanas, a la emisora ​​local.

La policía dijo que no están revelando muchos detalles en este momento debido a la naturaleza del crimen y que están manejando la situación con sensibilidad, dada la participación de menores. Los vecinos compartieron más detalles con WJBK sobre las hermanas y sobre verlas en el vecindario.

“De vez en cuando, venía a casa de mi abuela y veía a la niña andando en bicicleta por la calle, y yo iba a jugar con ella” “Lo único que quería era ser amiga de todos”.

La niña de 13 años se encuentra detenida en un centro de detención juvenil en Detroit. La policía de Taylor está investigando si había alguien más en casa en el momento en que se desató la discusión.

