Biden condenó el ataque contra esposo de Nancy Pelosi: “Es despreciable”

Así lo revela un reciente estudio internacional y son los únicos países latinoamericanos entre los diez primeros en el ranking liderado por China.

Ecuador es el séptimo país del mundo y el primero de Latinoamérica en el top 10 de los países con prácticas de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). Mientras que Perú se ubica en la posición 10 del listado, así lo reveló el nuevo estudio elaborado por la Colación de Transparencia Financiera y un grupo de 11 organizaciones no gubernamentales a nivel global.

El informe titulado Redes pesqueras: descubriendo las empresas e individuos detrás de la pesca ilegal a nivel mundial es el análisis más extenso de casos de pesca INDNR hasta la fecha.

De los 972 buques sospechosos o reportados por estar involucrados en la pesca INDNR, 21 fueron de Ecuador y 19 de Perú. Estos son los únicos dos países latinoamericanos que aparecen en los 10 primeros puestos de la clasificación realizada en el estudio.

En términos regionales, el 54,7 % de los barcos con prácticas de INDNR tenían banderas asiáticas, principalmente de China (233) y Corea del Sur (32), mientras que el 16,1 % se encontraban a países latinoamericanos (Ecuador y Perú); 13,5 % en África y 12,8% en Europa.

Según el reporte, en América Latina, la presencia de supuestas y denunciadas actividades INDNR buques pesqueros se concentró en Perú (21), Argentina (18) y Colombia (11).

Entre los hallazgos del estudio se advierte que los países pierden miles de millones de dólares en flujos de dinero ilícito que están directamente relacionados con esta práctica cada año.