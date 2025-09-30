Nacionales -deportes
La Selecta arranca entrenamientos para enfrentar a Panamá y Guatemala
La Selección Nacional de El Salvador dio inicio oficialmente a sus entrenamientos en preparación para la doble fecha FIFA, en la que enfrentará a Panamá y Guatemala, compromisos clave en la ruta hacia el próximo Mundial.
Durante la primera práctica, los jugadores mostraron concentración y buena disposición, evidenciando compromiso y preparación para los duelos que podrían definir su camino en la fase de clasificación.
Internacionales -deportes
¡Clásico de Leyendas llega a El Salvador! Boletos a la venta desde este martes
Los aficionados salvadoreños podrán adquirir desde las 12:00 m los boletos para el Clásico de Leyendas entre Barcelona y Real Madrid, programado para el próximo 8 de noviembre en el estadio Jorge “Mágico” González.
Fun Capital informó que este martes inicia la preventa con un 25 % de descuento para quienes paguen con tarjetas de crédito del Banco Cuscatlán, además de la opción de hasta 12 cuotas sin intereses.
El histórico encuentro contará con figuras como Iker Casillas, portero del Real Madrid, y Carles Puyol, excapitán del Barcelona. Se trata de uno de los eventos deportivos más esperados del año, con preventa limitada hasta agotar existencias. Por el momento, no se han revelado los precios ni las localidades.
Nacionales -deportes
FIFA sanciona a FESFUT con más de $62 mil y cierre parcial de graderías por actos de racismo
La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) fue sancionada por la FIFA debido a actos de racismo y discriminación registrados durante el encuentro entre El Salvador y Surinam.
El Comité Disciplinario del máximo ente del fútbol impuso una multa de 50,000 francos suizos (unos $62,700), dinero que deberá destinarse a un plan integral contra la discriminación, el cual será supervisado por la FIFA. Además, se ordenó el cierre del 15 % del aforo del estadio, específicamente las localidades detrás de las porterías, para el próximo partido oficial de la Selecta.
A través de un comunicado, la FESFUT condenó cualquier manifestación de racismo, reiteró su compromiso de trabajar con FIFA y CONCACAF para erradicar estas conductas y llamó a la afición a mantener un comportamiento ejemplar. La entidad advirtió que reincidir en este tipo de incidentes podría traer sanciones más severas, como pérdida de puntos o exclusión de torneos internacionales.
Nacionales -deportes
Nathan Ordaz aumenta su valor de mercado
Esta mañana se informó que el delantero de la selección de El Salvador, Nathan Ordaz, ha incrementado su valor de mercado.
El jugador, que milita en Los Ángeles Fútbol Club de la MLS, tenía un valor estimado de 400 mil euros (aproximadamente 428 mil dólares). Sin embargo, gracias a su desempeño destacado con La Selecta y su rendimiento en la MLS, su valor se elevó a 1.2 millones de euros (alrededor de 1.28 millones de dólares), según el portal Transfermarkt.
Ordaz se ha convertido en una figura clave para la selección salvadoreña. De lograr la clasificación al Mundial y mantener su nivel, su cotización podría seguir creciendo, despertando el interés de clubes europeos.