Real Madrid pierde 0-1 ante el Cádiz de “Mágico” González

Lo ocurrido aquel julio del 2000 es una de las páginas más discutidas en la historia del fútbol mundial. La decisión de Luis Figo de abandonar su rol de figura del Barcelona para emigrar al Real Madrid abrió un histórico debate en el tema que todavía se recuerda hasta hoy. Cada vez que se revive el hecho, la controversia vuelve a recrudecer.

A sus 47 años, reconoció que su representante le firmó un poder a Florentino Pérez para negociar su transferencia, cuando el actual máximo directivo recién era un simple candidato en el club madridista. “El verano estuvo lleno de informaciones, noticias y todo eso. Llegó un momento, lógico, en el que tengo que decidir.

Las elecciones las gana (Florentino Pérez) justo en Madrid. Yo no sabía si iba a ganar o no, yo solo sabía a través de las noticias que leía. No conocía a Florentino ni sabía cómo estaba el tema de las elecciones. Mi representante firma un compromiso con él, él gana y yo estoy para tomar una decisión sobre mi futuro”, recordó el tema en declaraciones al programa Universo Valdano que conduce el ex futbolista argentino en el canal #Vamos.

Eran épocas de cambios de autoridades en ambos lados de las veredas. Florentino iniciaba su primer mandato en el Merengue y Joan Gaspart ganaría los comicios en el Blaugrana para el 23 de julio de ese año. Ese movimiento dirigencial fue la clave, según reveló Figo con una definición que despertó polémica en España: “En esa época, el candidato en las elecciones de Barcelona que va a ganar es Gaspart. Entonces yo, lógicamente de Gaspart no me fío ni un pelo. Me puede prometer la luna que es una persona que no me dice nada. Así que tomo la decisión de tomar la responsabilidad y venir al Madrid”. Figo emigró al Real Madrid en el 2000

El negocio costó más de 60 millones de euros que permitieron activar su cláusula de rescisión, una cifra que le sirvió a Florentino para dar su primer gran golpe sobre la mesa como líder del Real Madrid. Valdano, conductor del programa y director deportivo del club madridista entre 1999 y 2003, recordó que él pensaba que Pérez era un “ingenuo”, aunque los hechos transformaron su mirada: “El ingenuo era yo, claramente. Entendía que era imposible que desbancara a un presidente que acababa de levantar la Champions y él me dijo con toda claridad: ‘Yo conozco a los socios del Madrid mejor que tú’ y efectivamente”.

Esa elección del 2000 se la ganó a Lorenzo Sanz, quien había alcanzado el estatus más alto en el club para 1995 y había quebrado un maleficio de más de tres décadas para levantar la séptima Champions League de la historia merengue. Días antes de los comicios, el Madrid también sumó la octava orejona con Sanz tras vencer al Valencia 3-0. Florentino se impuso a pesar de todo en la votación.

Durante los últimos años, Figo decidió quitarle el velo del misterio a su controversial transferencia. Hace unos meses atrás, también tocó el tema durante una transmisión en redes sociales junto con su Fabio Cannavaro: “Fue una decisión importante y difícil, porque cambié de una ciudad que me daba mucho y donde estaba bien; pero cuando no sientes que eres reconocido por lo que estas haciendo, si tienes una propuesta de otro club lo piensas”, dijo por entonces. “Los grandes clubes del mundo son parecidos, la diferencia principal es la gente que forma la sociedad, porque yo llegué a Madrid con un cambio importante en la presidencia y al inicio no fue fácil. Era todo nuevo para mí, pero la integración fue buena y con la ayuda de todo el mundo me adapté bastante bien”, agregó.

El paso del portugués por el club blanco duró cinco años y fue exitoso con cuatro torneos locales y tres internacionales. Finalmente, emigró en 2005 hacia el Inter y finalizó su carrera para el 2009.

Semanas atrás, el presidente Gaspart revivió esta situación en declaraciones que replicó el diario español Marca: “Fue un movimiento genial. Eso sí, no era legal. Una genialidad, pero ilegal. ¿Si pudimos hacer algo más? Puede ser, pero posiblemente hubiera supuesto ahogar la economía del club. Y el Barça era lo primero. Siempre”.