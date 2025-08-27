Embajada de México inaugura la exposición “Declaración Abierta” del artista David Duke Mental

El programa de Radio Clásica fortalece la proyección internacional de jóvenes talentos con la visita de la maestra Maribel Diport y el pianista Yeray Medeiros. El talento pianístico salvadoreño vuelve a brillar en el escenario internacional con el Tercer Encuentro Internacional de Pianistas, impulsado por “Pasión por el Piano”, programa estelar de Radio Clásica dirigido por la pianista y productora Cynthia Coscio.

Este espacio, que cumple cinco años de labor ininterrumpida, se ha consolidado como plataforma de formación y proyección artística para jóvenes pianistas salvadoreños, ofreciendo no solo oportunidades internacionales, sino también un contacto directo con grandes intérpretes y maestros de prestigio mundial.

Los primeros encuentros contaron con la participación del reconocido pianista Piotr Oczkowski, quien compartió con estudiantes y docentes su dominio de la técnica Chopin, enriqueciendo el aprendizaje y ampliando el horizonte interpretativo de los participantes.

En 2024, como fruto de este trabajo formativo, cuatro jóvenes pianistas representaron a El Salvador en el Festival Semana de la Música en Lanzarote, Islas Canarias (España), organizado por el Centro Insular de Enseñanzas Musicales (CIEM), compartiendo escenario con intérpretes europeos y marcando un hito para el talento nacional.

Este 2025, el intercambio se fortalece con la visita de la maestra Maribel Diport, profesora titular de piano y música de cámara en el Conservatorio de Lanzarote, quien llega junto a su alumno más destacado, Yeray Medeiros, para compartir experiencias y conocimientos a través de clases magistrales, talleres y presentaciones especiales.

Agenda de actividades

Clases Magistrales de Piano

Viernes 8 de agosto – 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Lugar: Plaza Kalpataru

Inscripciones gratuitas | Cupo limitado

Reservaciones: 6060-6232

Concierto en el marco de Lunes Musicales

Lunes 11 de agosto – 7:00 p.m.

Lugar: Museo Marte

En conmemoración de los 50 años de Radio Clásica

Taller de Técnicas Corporales para Músicos (Zhineng Qigong)

Sábado 16 de agosto – 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Lugar: Plaza Kalpataru

Información: 2263-1204

Cynthia Coscio: formación, difusión y excelencia pianística Nacida en Cochabamba, Bolivia, en el seno de una familia sensible al arte,

Cynthia Coscio inició su formación pianística a los seis años. Su trayectoria incluye estudios con maestros de renombre, reconocimientos internacionales y presentaciones en Latinoamérica y Europa. En 1986, representó a Bolivia en el XI Concurso Internacional de Piano P. I. Tchaikovsky en Moscú, recibiendo posteriormente la Medalla al Mérito Artístico y Cultural.

Desde 2020, con “Pasión por el Piano”, ha combinado su experiencia como intérprete y pedagoga para preparar y guiar a jóvenes pianistas salvadoreños hacia escenarios internacionales. A través de su programa en Radio Clásica, ha difundido el repertorio pianístico universal y fomentado el interés del público por este instrumento, contribuyendo así al desarrollo cultural del país.

Maribel Diport: música, conciencia y arte

Pianista y docente nacida en Barcelona, Maribel Diport ha desarrollado su carrera entre España y Estados Unidos. Es profesora titular del Conservatorio de Lanzarote y ha actuado en recitales y conciertos de música de cámara. Combina su labor docente con la práctica e instrucción del Zhineng Qigong, disciplina que integra cuerpo, mente y energía, y es autora del libro El ángel que me soñó. Su trabajo fusiona arte, conciencia y servicio a través de la música y el silencio.

