VIDEO | Miss Mundo Chile canta death metal en pleno certamen de belleza

Publicado

Hace 12 minutos

el

Ignacia Fernández, participante del certamen Miss Mundo Chile, sorprendió al público y al jurado durante la competencia de talentos de la semifinal, tras interpretar una canción de su banda de death metal progresivo, Decessus.

Acostumbrado a presentaciones de canto clásico, danza o discursos motivacionales, el evento se llenó de energía cuando Fernández, vestida con un elegante traje brillante, combinó los característicos guturales del metal con una interpretación intensa y llena de emoción.

La actuación generó asombro y aplausos entre los asistentes, posicionándola entre las favoritas del público.

Según explicó la concursante, su propósito era romper estereotipos y demostrar que la feminidad también puede expresar fuerza y rebeldía.

“El arte no tiene etiquetas, y las mujeres podemos ser poderosas en cualquier escenario”, afirmó Fernández.

Su participación abrió el debate sobre la diversidad de talentos que pueden mostrarse en los certámenes de belleza y el papel de la autenticidad en este tipo de concursos.

Jetset

Bizarrap anuncia colaboración con Daddy Yankee tras su regreso a la música

Publicado

Hace 2 días

el

5 noviembre, 2025

Por

El productor argentino Bizarrap confirmó en sus redes sociales una nueva colaboración con Daddy Yankee, luego del regreso del puertorriqueño a la música. La publicación en Instagram incluyó la frase: «@daddyyankee || BZRP Music Session #0/66», etiquetando al reconocido artista, conocido como el “Big Boss”.

Usuarios en redes sociales especulan que esta colaboración podría estar orientada al reguetón cristiano, un género que Daddy Yankee estaría impulsando tras su reciente acercamiento a la fe y su participación en actividades religiosas.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el artista continuará su labor como pastor o si seguirá difundiendo su mensaje religioso a través de la música. La fecha de lanzamiento de esta nueva sesión de Bizarrap aún no ha sido revelada.

Jetset

David Beckham es nombrado “Sir” por el rey Carlos III en una emotiva ceremonia en el Castillo de Windsor

Publicado

Hace 3 días

el

4 noviembre, 2025

Por

El exfutbolista inglés David Beckham recibió oficialmente el título de caballero del Reino Unido, un reconocimiento otorgado por el rey Carlos III en honor a su destacada carrera deportiva y su compromiso con causas sociales.

El legendario exjugador del Manchester United, Real Madrid y la selección de Inglaterra, David Beckham, fue investido este martes 4 de noviembre como caballero del Reino Unido en una solemne ceremonia presidida por el rey Carlos III en el Castillo de Windsor.

Con 50 años recién cumplidos, Beckham recibió el título de “Sir David Beckham” por sus aportaciones al fútbol británico y su labor filantrópica, que incluye su trabajo como embajador de UNICEF y su colaboración con The King’s Foundation, la organización fundada por el monarca en 1990 para promover la educación y el desarrollo sostenible.

El reconocimiento había sido anunciado en la Lista de Honores de Cumpleaños del Rey en junio de 2025, pero fue formalizado durante esta ceremonia privada y emotiva, que simboliza el respeto y admiración hacia uno de los íconos más influyentes del deporte británico.

Beckham, acompañado de su esposa Victoria Beckham y sus hijos, expresó su gratitud por el nombramiento, destacando que el título representa “un honor que llevará con orgullo y responsabilidad, en nombre de todos los que lo han apoyado a lo largo de su vida”.

Con este reconocimiento, el exfutbolista se une a una distinguida lista de personalidades del Reino Unido que han recibido el título de “Sir” por su contribución al deporte y la sociedad.

Jetset

Lamine Yamal desmiente rumores sobre su ruptura con Nicki Nicole

Publicado

Hace 6 días

el

1 noviembre, 2025

Por

El futbolista del F.C. Barcelona, Lamine Yamal, aclaró los rumores que circulan en redes sociales sobre su separación con la cantante argentina Nicki Nicole, luego de que se le señalara de una supuesta infidelidad.

A través de sus redes sociales, el jugador de 18 años confirmó que la relación llegó a su fin, pero negó que la ruptura haya sido por engaños.
“Nosotros ya no estamos juntos. No ha sido por infidelidad, simplemente nos hemos separado y eso es todo. Todo lo que se está publicando no tiene nada que ver con nosotros. No he sido infiel ni he estado con otra persona”, escribió Yamal.

Los rumores sobre la ruptura se intensificaron después de que Nicki Nicole eliminara de su cuenta de Instagram todas las fotografías en las que aparecía junto al joven delantero del Barça.

