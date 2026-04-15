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Ted Sarandos, de Netflix, y dueños de cines se reúnen en CinemaCon
La expansión de la plataforma de streaming, cuyo modelo de negocios se apoya en la continua reproducción en casa, ha contribuido al cambio de los hábitos de consumo de las audiencias que se han alejado de las salas de cine luego de la pandemia.
«Fue una reunión constructiva», dijo este martes Michael O’Leary, presidente de Cinema United, que agrupa a unas 700 compañías y cientos de cines independientes dentro y fuera de Estados Unidos.
Sarandos agendó la reunión cuando estaba en conversaciones para comprar el legendario estudio Warner Bros., comentó O’Leary en un desayuno con periodistas en la CinemaCon, convención anual del sector en Las Vegas.
Dijo que el jefe de Netflix mantuvo en pie la reunión, incluso después de que se retiró de la disputa por Warner, despejando el camino a Paramount Skydance.
«Creo que hay un reconocimiento de que necesitamos buscar maneras de ayudarnos mutuamente, ¿hay un camino hacia adelante? Creo que hay intenciones en este sentido».
«Para que él volara aquí y hablara con nosotros (…) Creo firmemente en estar presente y hablar cara a cara, así que sólo por eso es positivo», agregó el vocero del grupo.
Pero O’Leary recordó que dadas las diferencias entre los modelos de negocios de cines y plataformas de streaming, el desafío es «encontrar ese punto medio que permita a ambos complementarse un poco mejor».
El directivo aclaró que aún no hay consenso, y que Netflix no hizo promesas sobre llevar sus películas a las salas de cine.
«Apenas creo que (…) hay un buen chance de tener a todo el mundo en el mismo cuarto, entendiéndose, y diciendo ‘mira si hay un camino a futuro, deberíamos explorarlo’, pero no hubo promesas de ninguno de los dos lados», insistió.
Consultado sobre la posibilidad de recibir a Netflix en la CinemaCon a futuro, O’Leary se limitó a decir que la puerta está abierta a quien quiera proyectar en cines de forma significativa.
«Así que si me estás preguntando si en dos años ellos estarán haciendo una presentación de Netflix, porque hay media docena de películas yendo a los cines con una campaña entera de publicidad y una ventana de proyección, sí, absolutamente, encontraremos tiempo».
Netflix no respondió aún a los pedidos de comentario de AFP.
La CinemaCon se celebra hasta el 16 de abril en el Caesars Palace de Las Vegas, en donde los estudios presentarán a los dueños de los cines su menú para el año por delante.
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Sony Pictures ofrece un abreboca de «Spider-Man: Brand New Day» en CinemaCon
Un adelanto de «Spider-Man: Brand New Day», el regreso del Spider-verso y una nueva entrega de «Jumanji», presentada por sus protagonistas, fueron los destacados de Sony Pictures Entertainment en su presentación el lunes en la CinemaCon, la convención anual de los dueños de cines, en Las Vegas.
Tom Rothman, presidente y director ejecutivo de Sony Pictures Entertainment, presentó dos afiches de «Spider-Man: Brand New Day», que llegará a los teatros el 31 de julio, cuatro años después de que «Spider-Man: No Way Home» se convirtiera en la cinta más taquillera del estudio con unos 1.900 millones de dólares en boletería global.
«Es como nada que hayamos hecho antes», dijo Rothman en el Colosseum del Ceasars Palace, antes de introducir al protagonista Tom Holland, quien apareció virtualmente.
«Es la película de Spider-Man más emocional que hemos hecho, y de alguna manera, la más madura», comentó el actor que interpreta al superhéroe arácnido.
En el corto presentado en la CinemaCon, el Peter Parker de Holland enfrenta las consecuencias de las decisiones en «No Way Home». No sólo sus amigos no tienen idea de su existencia, sino que su pareja, Michelle Jones-Watson (interpretada por Zendaya) tiene un nuevo interés romántico.
La expectativa por la película es alta, algo que revelan las millones de visualizaciones de su tráiler lanzado el mes pasado.
Dirigida por Destin Daniel Cretton, «Brand New Day» contará con las actuaciones de Mark Ruffalo, Jon Bernthal y Sadie Sink.
En otra versión del superhéroe, la primera mirada a «Spider-Man: Beyond the Spider-Verse», que llegará a los cines en junio de 2027, fue presentada por sus directores, Bob Persichetti y Justin K. Thompson, y sus guionistas Chris Miller y Phil Lord, quienes escribieron junto a Dave Callaham la tercera entrega de la taquillera trilogía.
Sony Pictures Entertainment cerró su presentación con un clip de la tercera entrega de «Jumanji» en la que los escenarios se cambian y sus protagonistas aterrizan en una jungla, pero de concreto.
Dwayne Johnson, Jack Black y Kevin Hart anticiparon que «Jumanji: Open World», que estrena en diciembre de este año, traerá guiños en homenaje al fallecido actor Robin Williams, quien protagonizó la primera película de la franquicia.
Otros proyectos nacieron del mundo de los videojuegos. Una adaptación de terror del videojuego «Resident Evil», fue presentada por Zach Cregger («La hora de la desaparición»), quien anunció su lanzamiento para septiembre, mientras que «Bloodborne» ganará una versión animada.
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Muere Felipe Staiti, guitarrista de Los Enanitos Verdes
El guitarrista de Los Enanitos Verdes, Felipe Staiti, falleció este lunes a los 64 años en la provincia de Mendoza, Argentina, luego de atravesar complicaciones de salud que lo mantuvieron internado en un centro asistencial.
Según informó el medio Clarín, el músico había sido hospitalizado tras sufrir una infección bacteriana que complicó su estado general de salud. El cuadro se habría originado a fines de 2024, luego de una gira por Latinoamérica con la que la banda celebró los 40 años de su primer disco.
De acuerdo con reportes de medios internacionales, la infección se produjo durante una estancia en México y, al combinarse con su condición de celíaco, derivó en una severa deshidratación que obligó a su internación.
«Con profunda tristeza despedimos al querido Felipe Staiti, un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental de la historia del rock mendocino. La cultura de Mendoza pierde a uno de sus guitarristas más brillantes e irremplazables», escribió el subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca
«Recordaremos para siempre tu música. ¡Hasta siempre, Felipe!», añadió.
Staiti había asumido el rol de vocalista tras el fallecimiento de Marciano Cantero en 2022. Desde entonces, lideró una nueva etapa del grupo, que continuó cosechando reconocimiento en distintos países de la región.
Con su partida, el rock latinoamericano pierde a una de sus figuras más representativas.
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Karol G bailará su «Tropicoqueta» en Coachella
La reguetonera colombiana Karol G subirá aún más la temperatura en el desierto de California este domingo, cuando se espera que presente su «Tropicoqueta» en el cierre del primer fin de semana de Coachella.
La intérprete de «Mañana será bonito» es la primera latina en encabezar el festival que aglomera multitudes durante dos fines de semana consecutivos en Indio, California.
Su maquillador, Duvan Foronda, quien conversó con la AFP este domingo anticipó que la bichota «va a estar súper hermosa, y nunca la van a ver bailando como va a bailar hoy».
La cantante debutó en Coachella en 2022 con un set en el que montó una fiesta latina abrazando sus raíces, con invitados como su paisano J Balvin, además de DJ Tiësto y Becky G, con quien interpretó su éxito empoderador «Mamiii».
Desde entonces, la colombiana ha lanzado dos discos, el más reciente «Tropicoqueta», una explosión caribeña que debutó el año pasado con su sencillo «Latina Foreva».
Con su visual de vedette tropical, se espera que Karol G ponga a bailar a los miles de seguidores congregados en el Empire Polo Club.
Algunos de ellos comenzaron el día visitando el mercado de pulgas próximo al festival que la cantante promocionó en sus redes para impulsar a marcas latinas en Estados Unidos.
«Me emociona mucho», dijo Cristina Medina rompiendo en llanto. «Latina Foreva significa fortaleza y orgullo de ser latino, y de apoyarnos una a la otra. Mira esta oportunidad que le dio a los latinos. Ella es muy especial», agregó.
Medina vistió la vendimia organizada por Bichota Records para entrar en el look de la reguetonera. No podía creer cuando se encontró con el maquillador de la colombiana, quien estaba en el lugar para maquillar a las fans y promocionar su línea MIM.
«La gente se quiere poner mucho glitter, mucho brillo. Están listos para ver a la bichota pero bien brillantes», dijo Foronda a la AFP.
Destacó que la clave de una «Tropicoqueta» es verse «súper natural», y en tonos naranja que marcan el visual actual de la diva de Medellín.