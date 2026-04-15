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Integrantes de seis estructuras de pandilla 18 enfrentan audiencia única
El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, procesó en audiencia única abierta a 40 terroristas de seis estructuras territoriales de la facción sureña de la pandilla 18, que por años estuvo delinquiendo en la zona sur de San Salvador.
Según la acusación dependían de un mando criminal arraigado en San Marcos y que se extendió hasta varias colonias de Santiago Texacuangos, delinquían en las colonias San Rafael, El Tránsito, Santa Isabel y otras.
La Fiscalía General de la República acusa a todos los pandilleros por el delito de agrupaciones ilícitas por ser miembros activos de esa estructura.
Al exponer los alegatos iniciales, el ministerio público solicitó al tribunal que les aplique la reformada Ley Especial contra el Crimen Organizado que ordena imponer 30 años de cárcel a los integrantes de pandillas.
Todos fueron detenidos en el marco del régimen de excepción que comenzó en El Salvador, el 27 de marzo de 2022, la medida especial permitió a las fuerzas de seguridad incursionar en cantones, barrios y colonias para detener a los pandilleros. Los 40 mareros fueron agrupados en un expediente único y a partir de esta audiencia el proceso queda abierto durante los próximos 24 meses, hasta que sean enjuiciados todos los terroristas incluidos en esta causa penal.
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Presidente Bukele inaugura etapa 2 de DoctorSV
El presidente de Nayib Bukele anunció esta noche la segunda fase del programa Doctor SV, con un enfoque en la atención de pacientes con enfermedades crónicas.
«Estamos creando el mejor sistema de salud del mundo», afirmó el mandatario al presentar esta nueva etapa, que busca ampliar la cobertura médica para salvadoreños que requieren seguimiento constante.
El presidente detalló que esta fase incorporará herramientas de inteligencia artificial para el monitoreo continuo de los pacientes. «Básicamente estamos hablando que con el Programa de Crónicos, la etapa 2 de DoctorSV, cada salvadoreño tiene un agente de inteligencia artificial dedicado 24/7 a estar pendiente de él y de su enfermedad crónica», detalló.
De acuerdo con la información oficial, esta segunda fase estará orientada a fortalecer la atención integral, facilitando el acceso a consultas y seguimiento.
Por su parte, el director de Google Cloud para el sector público en América Latina, Guy Nae, señaló que el programa evolucionará para atender condiciones como hipertensión, diabetes y enfermedades renales, apoyándose en inteligencia artificial para dar acompañamiento durante todo el proceso del paciente.
«Se va a utilizar la inteligencia artificial al siguiente nivel con agentes que dan seguimiento en todo el proceso, para tener una forma de seguir al paciente en todo el camino», explicó Guy Nae.
Por su parte, el especialista en salud pública e inteligencia artificial aplicada a la salud, Edgardo Von Euw, señaló que en el país alrededor de 3 millones de personas viven con una o más enfermedades crónicas, muchas de ellas desconocen de esta condición.
«El problema no es solamente la cantidad de gente que tenemos con enfermedades crónicas, sino que muchos no saben que tienen la enfermedad. Son enfermedades que van evolucionando silenciosamente y cuando se manifiestan lo hacen con un evento grave, puede ser un infarto, la amputación de un pie en un diabético o un accidente cerebrovascular», dijo Von Euw.
Además, explicó que el programa buscará identificar tanto a quienes se registren voluntariamente como a posibles pacientes en riesgo a través del análisis de datos clínicos.
«Todos los que entren a la aplicación y llenen el formulario van a estar (en el programa), pero además los que no llenen el formulario y hayan hecho una consulta por otra cosa y en sus análisis tengan alguna variación de glucosa, por ejemplo, muy por encima de lo esperado, esos los vamos a captar con la inteligencia artificial, revisando las historias clínicas y viendo quienes tienen riesgo y a esos los vamos a contactar a través de la inteligencia artificial», indicó Von Euw.
A nivel internacional, la iniciativa ya ha generado interés. La doctora Stella Aslibekyan destacó que el programa ha entrado en el debate global sobre innovación en salud.
«Creo que tienen mucho de qué sentirse orgullosos. Me complace decirles que DoctorSV ya forma parte del diálogo internacional acerca de la salud y la incorporación de la inteligencia artificial en los cuidados médicos», afirmó.
Asimismo, señaló que el programa ya ha sido abordado en publicaciones científicas. «Nuestro primer artículo sobre DoctorSV ha sido publicado en ‘Regional Health’. Eso significa que desde ya el programa está siendo estudiado y debatido más allá de las fronteras salvadoreñas, es una gran noticia y hay mucho interés porque es un programa singular en el mundo», agregó Aslibekyan.
Con esta nueva etapa, El Salvador se convierte en el primer país en el mundo en incorporar a la inteligencia artificial para la identificación y seguimiento completo de pacientes con enfermedades crónicas.
«Podamos decir este sistema no lo tiene nadie en el mundo, es otro gran tema de política pública», destacó el mandatario salvadoreño.
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Ministerio de Vivienda reporta baja en la mora hipotecaria
La ministra de Vivienda, Michelle Sol, informó que al cierre de marzo del presente año, la mora en los pagos de créditos hipotecarios es del 1.89 %.
«El índice de mora de una institución refleja si su cartera está sana o hay un nivel de riesgo alto por incumplimiento de pago, el Fondo Social para la Vivienda mantiene sus índices bajos, al cierre de marzo 2026 el índice reportado fue de 1.89 %», indicó la titular, a través de sus redes sociales.
En este sentido, la funcionaria resaltó la apuesta de la institución para facilitar oportunidades de créditos a personas de ingresos variables para que puedan acceder a una vivienda, sin afectar el nivel de incumplimiento de los pagos.
«El FSV también otorga créditos a personas de ingresos variables y estas cifras demuestran que la mayoría de las personas con un crédito cumplen mes a mes su compromiso de pago», añadió Sol.
La funcionaria es enfática en la apuesta del Gobierno del presidente Nayib Bukele para facilitar el acceso a vivienda para los salvadoreños, y detalló que entre enero y marzo de este año la institución ha aprobado $44.4 millones en créditos que facilitaron la compra de 1,338 viviendas.
De estos resultados, 722 créditos, equivalentes a $28.7 millones, fueron destinados a vivienda nueva; 544 créditos, que significan $14.4 millones a vivienda usada y otras líneas de créditos; y 72 créditos más, $1.17 millones a activos extraordinarios.
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Empleados de empresa de transporte seguirán presos por malversar $1.3 millones
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, resolvió que Carlos Roberto Ramírez Navas y Cristian Edgardo González Damián, sigan en la cárcel por administración fraudulenta de $1,304,455.48, en perjuicio de una sociedad dedicada al transporte de carga.
El primero era ejecutivo de clientes y el otro imputado fungía como contador, según la investigación fiscal las irregularidades fueron detectadas en los montos reportados en planillas y los efectivos pagados a los empleados, identificándose excedentes de dinero.
Hubo múltiples transferencias de fondos a favor de personas que no correspondían a empleados o proveedores. Entre las transferencias realizadas a favor de Carlos Ramírez se identificó un monto de $364,599.08 en el 2023, mientras que a favor de Cristian González fueron $82,779.69 en 2025.