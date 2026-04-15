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El IDG establece acuerdo con instituciones de educación de Paraguay
El Instituto Diplomático Doctor José Gustavo Guerrero (IDG) de la Cancillería de la República estableció dos acuerdos que abrirán las puertas a la colaboración y el trabajo conjunto entre este centro y dos casas de estudio de Paraguay.
Precisamente, con la Universidad Americana del Paraguay se firmó un acuerdo para impulsar iniciativas de beneficio recíprocos para la comunidad académica de ambas instituciones.
Este centro de enseñanza superior está enfocado en el desarrollo de las artes, las letras, las ciencias tecnológicas, la investigación científica y la capacitación integral del ser humano.
Sumado a esto, el IDG suscribió un memorándum de entendimiento con la Academia Diplomática y Consular Carlos Antonio López del Ministerio de Relaciones Exteriores de la nación suramericana, un instrumento que dará un nuevo impulso que robustece sus capacidades y contribuye a la formación continua y profesionalización del talento humano de ambas cancillerías.
«Vemos oportunidad para el intercambio de publicaciones, programas de estudio de postgrados, intercambios de docentes y estudiantiles, pasantías laborales y prácticas profesionales, realización de cursos, congresos, seminarios o simposios, proyectos de investigación, para reforzar capacidades y conocimientos, entre otros, que serán de mutuo beneficio para ambas instituciones», señaló la viceministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Adriana Mira.
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Integrantes de seis estructuras de pandilla 18 enfrentan audiencia única
El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, procesó en audiencia única abierta a 40 terroristas de seis estructuras territoriales de la facción sureña de la pandilla 18, que por años estuvo delinquiendo en la zona sur de San Salvador.
Según la acusación dependían de un mando criminal arraigado en San Marcos y que se extendió hasta varias colonias de Santiago Texacuangos, delinquían en las colonias San Rafael, El Tránsito, Santa Isabel y otras.
La Fiscalía General de la República acusa a todos los pandilleros por el delito de agrupaciones ilícitas por ser miembros activos de esa estructura.
Al exponer los alegatos iniciales, el ministerio público solicitó al tribunal que les aplique la reformada Ley Especial contra el Crimen Organizado que ordena imponer 30 años de cárcel a los integrantes de pandillas.
Todos fueron detenidos en el marco del régimen de excepción que comenzó en El Salvador, el 27 de marzo de 2022, la medida especial permitió a las fuerzas de seguridad incursionar en cantones, barrios y colonias para detener a los pandilleros. Los 40 mareros fueron agrupados en un expediente único y a partir de esta audiencia el proceso queda abierto durante los próximos 24 meses, hasta que sean enjuiciados todos los terroristas incluidos en esta causa penal.
Jetset
Ted Sarandos, de Netflix, y dueños de cines se reúnen en CinemaCon
La expansión de la plataforma de streaming, cuyo modelo de negocios se apoya en la continua reproducción en casa, ha contribuido al cambio de los hábitos de consumo de las audiencias que se han alejado de las salas de cine luego de la pandemia.
«Fue una reunión constructiva», dijo este martes Michael O’Leary, presidente de Cinema United, que agrupa a unas 700 compañías y cientos de cines independientes dentro y fuera de Estados Unidos.
Sarandos agendó la reunión cuando estaba en conversaciones para comprar el legendario estudio Warner Bros., comentó O’Leary en un desayuno con periodistas en la CinemaCon, convención anual del sector en Las Vegas.
Dijo que el jefe de Netflix mantuvo en pie la reunión, incluso después de que se retiró de la disputa por Warner, despejando el camino a Paramount Skydance.
«Creo que hay un reconocimiento de que necesitamos buscar maneras de ayudarnos mutuamente, ¿hay un camino hacia adelante? Creo que hay intenciones en este sentido».
«Para que él volara aquí y hablara con nosotros (…) Creo firmemente en estar presente y hablar cara a cara, así que sólo por eso es positivo», agregó el vocero del grupo.
Pero O’Leary recordó que dadas las diferencias entre los modelos de negocios de cines y plataformas de streaming, el desafío es «encontrar ese punto medio que permita a ambos complementarse un poco mejor».
El directivo aclaró que aún no hay consenso, y que Netflix no hizo promesas sobre llevar sus películas a las salas de cine.
«Apenas creo que (…) hay un buen chance de tener a todo el mundo en el mismo cuarto, entendiéndose, y diciendo ‘mira si hay un camino a futuro, deberíamos explorarlo’, pero no hubo promesas de ninguno de los dos lados», insistió.
Consultado sobre la posibilidad de recibir a Netflix en la CinemaCon a futuro, O’Leary se limitó a decir que la puerta está abierta a quien quiera proyectar en cines de forma significativa.
«Así que si me estás preguntando si en dos años ellos estarán haciendo una presentación de Netflix, porque hay media docena de películas yendo a los cines con una campaña entera de publicidad y una ventana de proyección, sí, absolutamente, encontraremos tiempo».
Netflix no respondió aún a los pedidos de comentario de AFP.
La CinemaCon se celebra hasta el 16 de abril en el Caesars Palace de Las Vegas, en donde los estudios presentarán a los dueños de los cines su menú para el año por delante.
Internacionales -deportes
El Atlético elimina al Barcelona y se clasifica a semifinales de Champions League
Mucho después de que terminó el partido contra el Barcelona, los jugadores del Atlético de Madrid regresaron a la cancha del estadio Metropolitano para celebrar y cantaron junto con los aficionados, saltaron y bailaron entre ellos.
El Atlético de Madrid resistió el vendaval inicial del Barcelona para acceder el martes a semifinales de la Liga de Campeones por primera vez en casi una década.
Los colchoneros avanzaron 3-2 en el marcador global pese a perder 2-1 ante el club catalán en su feudo del Estadio Metropolitano de la capital de España. El equipo de Diego Simeone había ganado 2-0 en la ida en Barcelona la semana pasada. Será la primera aparición del equipo en semifinales de la competición europea desde 2017.
“Extremadamente feliz de eliminar a un equipo del Barcelona que tiene mucha calidad” , dijo Koke, mediocampista del Atlético. “Nos costó al principio, pero encontramos la manera de recuperarnos. Fue un gran esfuerzo de todo el equipo”.
El argentino Simeone ha estado al frente del club colchonero desde finales de 2011. El Atleti, que busca su primer título de la Liga de Campeones, cayó en las semifinales de 2017 ante el Real Madrid, que lo venció también en las dos finales entre ambos conjuntos de la capital española, en 2014 y 2016.
El Barça, que buscaba volver a las semifinales por segunda temporada consecutiva, igualó la eliminatoria con los goles de Lamine Yamal y Ferran Torres en los primeros 24 minutos. Sin embargo, el Atlético respondió al golpe todavía en la primera mitad con un gol de Ademola Lookman.
Los azulgranas jugaron con un hombre menos a partir de los 79, después de que el defensor Eric García viera la tarjeta roja por cometer una falta sobre Alexander Sorloth para frenar una escapada.
“Hicimos un muy buen partido , dejamos la vida ahí afuera, lo intentamos todo”, dijo el mediocampista del Barcelona Frenkie de Jong. “La suerte no estuvo de nuestro lado esta vez. Cuando te quedas con un hombre menos siempre es más difícil”.
En las semifinales, el Atlético se enfrentará a Arsenal o Sporting de Lisboa. Arsenal ganó el partido de ida 1-0 en Lisboa la semana pasada. La vuelta en Londres se juega el miércoles.
En el otro cruce de cuartos de final del martes, el campeón defensor Paris Saint-Germain avanzó ante Liverpool, al ganar 2-0 para un marcador global de 4-0.
El partido en casa del Atleti se detuvo durante varios momentos cerca de los 70 minutos porque el defensor del cuadro local Matteo Ruggieri sufrió un corte en la frente después de recibir un codazo del mediocampista del Barcelona Gavi durante una disputa por el balón.
Yamal abrió el marcador a los cuatro minutos del partido en el estadio Metropolitano, entrando al área libre de defensores después de que el Atlético perdió la posesión por un error en un pase del defensor Clément Lenglet.
Con su tanto, Yamal se convirtió en el máximo goleador de la Liga de Campeones menor de 19 años con 11, uno más que Kylian Mbappé.
Los visitantes ampliaron la ventaja en la noche —igualando la eliminatoria 2-2— a los 24. Torres recogió un pase filtrado de Dani Olmo y colocó el balón en el ángulo superior junto al poste lejano.
Fermín López estuvo cerca de anotar el tercero un minuto después, pero su cabezazo a quemarropa fue atajado por el arquero del Atlético Juan Musso.
Los locales respondieron a los 31 con Lookman, quien anotó desde dentro del área en una escapada tras un centro raso de Marcos Llorente.
El Barcelona creyó que había vuelto a igualar la eliminatoria, pero el gol de Torres a los 57 fue anulado por fuera de juego.
El defensor Ronald Araújo tuvo la última oportunidad del Barcelona, pero su cabezazo a quemarropa en el tiempo añadido se fue por encima del travesaño.
“Estamos decepcionados. Tuvimos muchas oportunidades, especialmente en el primer tiempo. Tuvimos la oportunidad de marcar un tercer gol, pero en vez de eso recibimos otro”, lamentó el técnico visitante Hansi Flick. “Así es el fútbol. Tenemos que hacerlo mejor, pero al final, en términos de mentalidad y actitud, el equipo lo dio todo. Ellos hicieron un trabajo fantástico, pero nosotros simplemente no hemos respondido”.
Simeone mantuvo a Musso en la portería en lugar de propiciar el regreso del titular habitual Jan Oblak, quien se ha recuperado de una lesión muscular pero no ha jugado desde el 10 de marzo.
El Atlético puede coronar su semana con el título de la Copa del Rey el sábado. Se enfrentará a la Real Sociedad para intentar ganar la competición por primera vez desde 2013.
Dembélé anota dos veces para el PSG
El PSG mantuvo en marcha su defensa del título con una victoria por 2-0 sobre el Liverpool en Anfield. Los dos goles de Ousmane Dembélé en la segunda mitad sellaron un triunfo global de 4-0.
El primer gol de Dembélé acabó con la lucha del Liverpool mientras el club de la Liga Premier buscaba otra famosa remontada en la Liga de Campeones. El ganador del Balón de Oro colocó un disparo raso de zurda desde el borde del área, superando al arquero Giorgi Mamardashvili para silenciar al público local.
El segundo llegó al final de una jugada colectiva en el tiempo añadido.