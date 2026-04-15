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El Atlético elimina al Barcelona y se clasifica a semifinales de Champions League
Mucho después de que terminó el partido contra el Barcelona, los jugadores del Atlético de Madrid regresaron a la cancha del estadio Metropolitano para celebrar y cantaron junto con los aficionados, saltaron y bailaron entre ellos.
El Atlético de Madrid resistió el vendaval inicial del Barcelona para acceder el martes a semifinales de la Liga de Campeones por primera vez en casi una década.
Los colchoneros avanzaron 3-2 en el marcador global pese a perder 2-1 ante el club catalán en su feudo del Estadio Metropolitano de la capital de España. El equipo de Diego Simeone había ganado 2-0 en la ida en Barcelona la semana pasada. Será la primera aparición del equipo en semifinales de la competición europea desde 2017.
“Extremadamente feliz de eliminar a un equipo del Barcelona que tiene mucha calidad” , dijo Koke, mediocampista del Atlético. “Nos costó al principio, pero encontramos la manera de recuperarnos. Fue un gran esfuerzo de todo el equipo”.
El argentino Simeone ha estado al frente del club colchonero desde finales de 2011. El Atleti, que busca su primer título de la Liga de Campeones, cayó en las semifinales de 2017 ante el Real Madrid, que lo venció también en las dos finales entre ambos conjuntos de la capital española, en 2014 y 2016.
El Barça, que buscaba volver a las semifinales por segunda temporada consecutiva, igualó la eliminatoria con los goles de Lamine Yamal y Ferran Torres en los primeros 24 minutos. Sin embargo, el Atlético respondió al golpe todavía en la primera mitad con un gol de Ademola Lookman.
Los azulgranas jugaron con un hombre menos a partir de los 79, después de que el defensor Eric García viera la tarjeta roja por cometer una falta sobre Alexander Sorloth para frenar una escapada.
“Hicimos un muy buen partido , dejamos la vida ahí afuera, lo intentamos todo”, dijo el mediocampista del Barcelona Frenkie de Jong. “La suerte no estuvo de nuestro lado esta vez. Cuando te quedas con un hombre menos siempre es más difícil”.
En las semifinales, el Atlético se enfrentará a Arsenal o Sporting de Lisboa. Arsenal ganó el partido de ida 1-0 en Lisboa la semana pasada. La vuelta en Londres se juega el miércoles.
En el otro cruce de cuartos de final del martes, el campeón defensor Paris Saint-Germain avanzó ante Liverpool, al ganar 2-0 para un marcador global de 4-0.
El partido en casa del Atleti se detuvo durante varios momentos cerca de los 70 minutos porque el defensor del cuadro local Matteo Ruggieri sufrió un corte en la frente después de recibir un codazo del mediocampista del Barcelona Gavi durante una disputa por el balón.
Yamal abrió el marcador a los cuatro minutos del partido en el estadio Metropolitano, entrando al área libre de defensores después de que el Atlético perdió la posesión por un error en un pase del defensor Clément Lenglet.
Con su tanto, Yamal se convirtió en el máximo goleador de la Liga de Campeones menor de 19 años con 11, uno más que Kylian Mbappé.
Los visitantes ampliaron la ventaja en la noche —igualando la eliminatoria 2-2— a los 24. Torres recogió un pase filtrado de Dani Olmo y colocó el balón en el ángulo superior junto al poste lejano.
Fermín López estuvo cerca de anotar el tercero un minuto después, pero su cabezazo a quemarropa fue atajado por el arquero del Atlético Juan Musso.
Los locales respondieron a los 31 con Lookman, quien anotó desde dentro del área en una escapada tras un centro raso de Marcos Llorente.
El Barcelona creyó que había vuelto a igualar la eliminatoria, pero el gol de Torres a los 57 fue anulado por fuera de juego.
El defensor Ronald Araújo tuvo la última oportunidad del Barcelona, pero su cabezazo a quemarropa en el tiempo añadido se fue por encima del travesaño.
“Estamos decepcionados. Tuvimos muchas oportunidades, especialmente en el primer tiempo. Tuvimos la oportunidad de marcar un tercer gol, pero en vez de eso recibimos otro”, lamentó el técnico visitante Hansi Flick. “Así es el fútbol. Tenemos que hacerlo mejor, pero al final, en términos de mentalidad y actitud, el equipo lo dio todo. Ellos hicieron un trabajo fantástico, pero nosotros simplemente no hemos respondido”.
Simeone mantuvo a Musso en la portería en lugar de propiciar el regreso del titular habitual Jan Oblak, quien se ha recuperado de una lesión muscular pero no ha jugado desde el 10 de marzo.
El Atlético puede coronar su semana con el título de la Copa del Rey el sábado. Se enfrentará a la Real Sociedad para intentar ganar la competición por primera vez desde 2013.
Dembélé anota dos veces para el PSG
El PSG mantuvo en marcha su defensa del título con una victoria por 2-0 sobre el Liverpool en Anfield. Los dos goles de Ousmane Dembélé en la segunda mitad sellaron un triunfo global de 4-0.
El primer gol de Dembélé acabó con la lucha del Liverpool mientras el club de la Liga Premier buscaba otra famosa remontada en la Liga de Campeones. El ganador del Balón de Oro colocó un disparo raso de zurda desde el borde del área, superando al arquero Giorgi Mamardashvili para silenciar al público local.
El segundo llegó al final de una jugada colectiva en el tiempo añadido.
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La UEFA rechaza la queja del Barcelona por la mano no pitada al Atlético
La UEFA rechazó este martes la queja presentada por el Barcelona por lo que consideró un error arbitral en el partido de ida de cuartos de final de la Champions que perdió 2-0 ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou.
A pocas horas del duelo de vuelta, el órgano rector del fútbol europeo no admitió la queja por la mano del defensa Marc Pubill en el área del Atlético, que el árbitro no sancionó.
«(El Barcelona presentó una protesta relativa a una decisión arbitral. El 13 de abril de 2026, la Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA declaró inadmisible la protesta», informó el organismo en un comunicado.
En un saque de puerta en el minuto 55, el portero del Atlético, Juan Musso, pasó el balón hacia Marc Pubill, que pareció interpretar que él tenía que hacer el saque, por lo que se colocó el balón con la mano antes de devolvérsela a su arquero con el pie.
El árbitro rumano Istvan Kovacs no señaló nada, lo que provocó la indignación de los jugadores y del cuerpo técnico azulgranas.
El Barcelona, que este martes juega la vuelta en el campo del Atlético, consideró «un error importante» la decisión del árbitro de no señalar la infracción y la inacción del VAR.
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Corredor australiano bate récord juvenil de Usain Bolt a menor edad
El prodigio australiano Gout Gout corrió los 200 metros en 19.67, mejor marca del año y más rápido que Usain Bolt a su edad (18 años), durante el Campeonato de Australia de Atletismo, este domingo en Sídney.
Bolt corrió el doble hectómetro en 19.93 en 2004, antes de convertirse en una leyenda de la velocidad, con ocho medallas olímpicas de oro,once títulos mundiales y establecer los récords de los 100m (9.58) y 200m (19.19).
«Me quita un enorme peso de encima saber que he logrado este tiempo en condiciones homologadas, que tengo la velocidad y que mi cuerpo es capaz de correr en estos tiempos. Estoy listo para ir aún más lejos», celebró Gout.
Gout irrumpió en la escena internacional en 2024 al recorrer la media vuelta a la pista en 20.04, batiendo el récord de Australia que estaba en manos de Peter Norman (20.06) desde los Juegos Olímpicos de 1968.
Luego rebajó su récord a 20.02, pero aún nunca había bajado oficialmente de los 20 segundos.
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FOX Latinoamérica anuncia el lanzamiento del canal FOX en Centroamérica
FOX Latinoamérica (“FOX”) anunció hoy la adquisición de la programación y la producción local del canal Tigo Sports en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
La adquisición incluye contenido deportivo y una sólida cartera de derechos locales, además de una red de producción y acceso a talentos reconocidos. Esta adquisición fortalece la infraestructura operativa y comercial de FOX en Centroamérica, ampliando su alcance y profundizando su conexión con las audiencias de toda la región. FOX lanzará cuatro canales y los clientes de Tigo en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá seguirán disfrutando de su contenido deportivo favorito, ahora con una oferta aún más completa.
La cartera regional incluye propiedades clave como la Primera División de El Salvador y la Liga de Fútbol Panameña completa, además de equipos exclusivos de la Liga Promérica de Costa Rica y la Liga Bantrab de Guatemala, así como otros derechos locales y programas originales que son líderes de audiencia con talento local, consolidando una sólida oferta de fútbol centroamericano.
La oferta de contenido futbolístico local se complementará con la cartera de derechos internacionales de FOX, que incluye algunas de las ligas más relevantes del mundo, como la Premier League, la UEFA Europa League, la Bundesliga (a partir de la temporada 2026-27), la Liga Profesional Saudí y la Liga MX, además de una amplia cartera de derechos deportivos de fútbol femenino de México y Europa.
Además de contenido exclusivo de fútbol americano, en Centroamérica FOX ofrecerá más de 800 eventos deportivos en vivo anualmente en otras disciplinas como el béisbol profesional de la MLB, las artes marciales mixtas con la PFL, la lucha libre AAA, la NASCAR Cup Series, la Fórmula E, el WRC y el WEC en deportes de motor y los deportes universitarios de la Conferencia Big Ten, creando una nueva y amplia oferta deportiva en la región.
“Centroamérica es una región con una gran pasión por el deporte, y nos entusiasma fortalecer nuestra presencia ofreciendo un servicio deportivo de primera clase que combine contenido y talento local con nuestros derechos internacionales ya existentes”, declaró Carlos Martínez, vicepresidente ejecutivo y director general de FOX Latinoamérica. “Asimismo, me complace nombrar a Leandro Lagos como director de FOX en Centroamérica para liderar nuestras operaciones en el territorio”.
Esta adquisición supone una extensión del negocio que FOX ya tiene en Latinoamérica, donde los aficionados al deporte de la región podrán ver su programación deportiva favorita en el canal de pago FOX en Centroamérica y a través de la plataforma gratuita Tubi AVOD, y en el futuro, en el canal FOX+ bajo demanda y en el servicio de streaming directo al consumidor FOX One.