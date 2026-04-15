El Atlético elimina al Barcelona y se clasifica a semifinales de Champions League

Mucho después de que terminó el partido contra el Barcelona, los jugadores del Atlético de Madrid regresaron a la cancha del estadio Metropolitano para celebrar y cantaron junto con los aficionados, saltaron y bailaron entre ellos.

El Atlético de Madrid resistió el vendaval inicial del Barcelona para acceder el martes a semifinales de la Liga de Campeones por primera vez en casi una década.

Los colchoneros avanzaron 3-2 en el marcador global pese a perder 2-1 ante el club catalán en su feudo del Estadio Metropolitano de la capital de España. El equipo de Diego Simeone había ganado 2-0 en la ida en Barcelona la semana pasada. Será la primera aparición del equipo en semifinales de la competición europea desde 2017.

“Extremadamente feliz de eliminar a un equipo del Barcelona que tiene mucha calidad” , dijo Koke, mediocampista del Atlético. “Nos costó al principio, pero encontramos la manera de recuperarnos. Fue un gran esfuerzo de todo el equipo”.

El argentino Simeone ha estado al frente del club colchonero desde finales de 2011. El Atleti, que busca su primer título de la Liga de Campeones, cayó en las semifinales de 2017 ante el Real Madrid, que lo venció también en las dos finales entre ambos conjuntos de la capital española, en 2014 y 2016.

El Barça, que buscaba volver a las semifinales por segunda temporada consecutiva, igualó la eliminatoria con los goles de Lamine Yamal y Ferran Torres en los primeros 24 minutos. Sin embargo, el Atlético respondió al golpe todavía en la primera mitad con un gol de Ademola Lookman.

Los azulgranas jugaron con un hombre menos a partir de los 79, después de que el defensor Eric García viera la tarjeta roja por cometer una falta sobre Alexander Sorloth para frenar una escapada.

“Hicimos un muy buen partido , dejamos la vida ahí afuera, lo intentamos todo”, dijo el mediocampista del Barcelona Frenkie de Jong. “La suerte no estuvo de nuestro lado esta vez. Cuando te quedas con un hombre menos siempre es más difícil”.

En las semifinales, el Atlético se enfrentará a Arsenal o Sporting de Lisboa. Arsenal ganó el partido de ida 1-0 en Lisboa la semana pasada. La vuelta en Londres se juega el miércoles.

En el otro cruce de cuartos de final del martes, el campeón defensor Paris Saint-Germain avanzó ante Liverpool, al ganar 2-0 para un marcador global de 4-0.

El partido en casa del Atleti se detuvo durante varios momentos cerca de los 70 minutos porque el defensor del cuadro local Matteo Ruggieri sufrió un corte en la frente después de recibir un codazo del mediocampista del Barcelona Gavi durante una disputa por el balón.

Yamal abrió el marcador a los cuatro minutos del partido en el estadio Metropolitano, entrando al área libre de defensores después de que el Atlético perdió la posesión por un error en un pase del defensor Clément Lenglet.

Con su tanto, Yamal se convirtió en el máximo goleador de la Liga de Campeones menor de 19 años con 11, uno más que Kylian Mbappé.

Los visitantes ampliaron la ventaja en la noche —igualando la eliminatoria 2-2— a los 24. Torres recogió un pase filtrado de Dani Olmo y colocó el balón en el ángulo superior junto al poste lejano.

Fermín López estuvo cerca de anotar el tercero un minuto después, pero su cabezazo a quemarropa fue atajado por el arquero del Atlético Juan Musso.

Los locales respondieron a los 31 con Lookman, quien anotó desde dentro del área en una escapada tras un centro raso de Marcos Llorente.

El Barcelona creyó que había vuelto a igualar la eliminatoria, pero el gol de Torres a los 57 fue anulado por fuera de juego.

El defensor Ronald Araújo tuvo la última oportunidad del Barcelona, pero su cabezazo a quemarropa en el tiempo añadido se fue por encima del travesaño.

“Estamos decepcionados. Tuvimos muchas oportunidades, especialmente en el primer tiempo. Tuvimos la oportunidad de marcar un tercer gol, pero en vez de eso recibimos otro”, lamentó el técnico visitante Hansi Flick. “Así es el fútbol. Tenemos que hacerlo mejor, pero al final, en términos de mentalidad y actitud, el equipo lo dio todo. Ellos hicieron un trabajo fantástico, pero nosotros simplemente no hemos respondido”.

Simeone mantuvo a Musso en la portería en lugar de propiciar el regreso del titular habitual Jan Oblak, quien se ha recuperado de una lesión muscular pero no ha jugado desde el 10 de marzo.

El Atlético puede coronar su semana con el título de la Copa del Rey el sábado. Se enfrentará a la Real Sociedad para intentar ganar la competición por primera vez desde 2013.

Dembélé anota dos veces para el PSG

El PSG mantuvo en marcha su defensa del título con una victoria por 2-0 sobre el Liverpool en Anfield. Los dos goles de Ousmane Dembélé en la segunda mitad sellaron un triunfo global de 4-0.

El primer gol de Dembélé acabó con la lucha del Liverpool mientras el club de la Liga Premier buscaba otra famosa remontada en la Liga de Campeones. El ganador del Balón de Oro colocó un disparo raso de zurda desde el borde del área, superando al arquero Giorgi Mamardashvili para silenciar al público local.

El segundo llegó al final de una jugada colectiva en el tiempo añadido.

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