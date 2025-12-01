Jetset
Marito Rivera sorprende lanzando una nueva canción en colaboración con Analu Dada
El consagrado cantante salvadoreño Marito Rivera sorprendió este lunes lanzando una nueva canción de temporada, en colaboración con la joven promesa del pop cuscatleco, Analu Dada.
“La cumbia navideña” es el nombre del tema que mezcla los sonidos tradicionales de la música tropical que caracteriza a Marito Rivera, y los acordes más urbanos que le dan el toque moderno.
La cumbia navideña es “una canción hecha con mucho amor, pensando en todos los que tenemos familiares lejos de nosotros”, describió Analu Dada en su perfil de X.
La canción y el video oficial están disponibles en las plataformas de Spotify, Apple Music y YouTube.
Se cumplen 11 años de fallecido de Roberto Gómez Bolaños
Este 28 de noviembre se cumplen 11 años del fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños, el genio detrás de algunos de los personajes más queridos de la televisión mexicana.
Creador de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado, Chespirito transformó la televisión con un humor simple, noble y universal, capaz de unir generaciones frente a la pantalla.
Su obra cruzó fronteras, idiomas y décadas, dejando frases que hoy son parte de la cultura popular: “Fue sin querer queriendo”, “No contaban con mi astucia” y “Síganme los buenos”.
A 11 años de su partida, su legado continúa intacto. Sus programas aún se ven en televisión, plataformas digitales y redes sociales, donde millones de fanáticos lo recuerdan
CIFCO anuncia la segunda edición de GAMER CIFCO
El Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador (CIFCO) anunció oficialmente la realización de GAMER CIFCO 2, que se llevará a cabo del 10 al 14 de diciembre en Fenadesal. Este evento, considerado uno de los encuentros de videojuegos y entretenimiento digital más grandes del país, regresará con una propuesta más amplia, inmersiva y llena de experiencias para todas las edades.
Tras el éxito de su primera edición, GAMER CIFCO reafirma su posición como un espacio que reúne a jugadores, familias, creadores de contenido, entusiastas de la cultura pop y comunidades gamer, convirtiéndose en un punto de encuentro para miles de personas que disfrutan del gaming y la tecnología.
Horarios oficiales del evento: Miércoles 11 de diciembre: Gran apertura de 6:00 pm a 11:00 pm. Jueves 12 al domingo 14 de diciembre: Apertura de 3:00 pm a 11:00 pm. Estos horarios han sido diseñados para brindar mayor accesibilidad y comodidad, asegurando que cada visitante pueda disfrutar la feria en su totalidad.
Una feria ampliada y con nuevas experiencias GAMER CIFCO 2 presentará una producción renovada, con más áreas temáticas, atracciones interactivas y espacios diseñados especialmente para los miles de asistentes que se esperan durante los cinco días de evento. Zonas temáticas gratuitas: DK Jungle Adéntrate en la selva y descubre una ciudad perdida habitada por famosos primates del mundo gamer.
Un espacio vibrante, lleno de detalles, cultura y aventuras selváticas. Hollow Forest Una sección de Hollownest llega al bosque: descansa en una banca, explora sus rincones y vive un ambiente único, lleno de luz y personajes memorables. Super World Acompaña al fontanero más famoso y sus amigos en un viaje por el espacio.
Minijuegos, colores y destellos te esperan en esta galaxia llena de diversión. Kanto El hogar de los mejores entrenadores. Gastronomía, coleccionables y experiencias únicas te esperan para que completes tu recorrido. ¡Atrápalos a todos! Guarida de Jinx La figura más caótica de Zaun abre las puertas de su escondite. Descubre sus inventos, su locura y las sorpresas que esconde su guarida secreta. Gamer Zone ¿Listo para demostrar tus habilidades? Conviértete en el rey de la cancha, domina la pista o conviértete en el luchador invencible. Retas, competencias y juegos para todos. Calabozo de Ganon La trifuerza corre peligro.
Entra al oscuro calabozo de Ganon y descubre los secretos y desafíos que te esperan en su interior. Atracciones destacadas: • Tren de The Last of Us • Pruebas de Kratos • FCIFCO25 • Mario Kart Cada atracción ha sido diseñada para ofrecer experiencias inmersivas e interactivas, ideales para familias, gamers casuales y fanáticos de larga trayectoria. Un evento pensado para miles de visitantes GAMER CIFCO 2 se perfila como una de las actividades más esperadas del cierre de año.
Su convocatoria reunirá a miles de asistentes provenientes de distintos puntos del país, además de emprendedores, empresas tecnológicas, creadores de contenido, comunidades de eSports y comercios especializados. El evento dinamizará la economía creativa y fortalecerá el sector de entretenimiento y ferias masivas del país.
CIFCO reafirma su compromiso con la creación de espacios seguros, accesibles y familiares, consolidándose como una institución líder en la producción de eventos temáticos de alto nivel. Los boletos para GAMER CIFCO 2 ya están a la venta exclusivamente por medio de Smart Ticket, con precios accesibles y opciones de compra anticipada para garantizar el ingreso al evento.
Gana Katy Perry 1.8 MDD a hombre que intentó estafarla en la compra de una mansión
El veterano de guerra intentó anular la venta después de haber firmado y recibido el pago, alegando que no estaba en pleno uso de sus facultades
Otro lío legal para Katy Perry finalmente llegó a su conclusión. Aunque la cantante no obtuvo la suma total que solicitaba, el fallo la favoreció y le dio la razón tras cinco años de litigios.
Perry obtuvo una victoria judicial contra el empresario texano Carl Westcott por la mansión valuada en 15 millones de dólares que compró en Montecito, California, de acuerdo con Rolling Stone.
Un juez del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles firmó una orden que le otorgará a Perry 1.8 millones de dólares en daños y perjuicios, siempre que ninguna de las partes presente objeciones en los próximos diez días.
El conflicto comenzó en 2020, cuando la estrella pop adquirió la propiedad junto a su entonces pareja, Orlando Bloom. Pocos días después de concretarse la venta, Westcott intentó anularla alegando que, debido a los analgésicos recetados tras una cirugía, no estaba en pleno uso de sus facultades, a pesar de que el trato había seguido el proceso normal de cierre.
La intérprete de Roar solicitó 4.7 millones de dólares en compensación por pérdidas de alquiler y reparaciones, cifra que se filtró a la prensa y redes sociales, donde la presentaron como una “villana” por exigir tal cantidad a un “veterano mayor”. Westcott, por su parte, argumentó que la compensación debía limitarse a 260 mil dólares.
Según Reforma, el juez Joseph Lipner estableció un punto intermedio: 2.8 millones por pérdida de alquiler y 260 mil por reparaciones, con una deducción de un millón de dólares por intereses y oportunidades de inversión que Perry pudo haber aprovechado durante el litigio.
Perry había depositado 9 millones de dólares en garantía y tomó posesión de la mansión en abril de 2024, dejando pendientes los 6 millones restantes del precio total hasta la resolución de los daños.
La cantante argumentó que la espera le provocó más de 3 millones de dólares en pérdidas por alquileres y que la propiedad sufrió daños por inundaciones y la caída de un árbol, con reparaciones estimadas en 2.29 millones para restaurarla a su estado original.
Los abogados de Perry enfatizaron que la responsabilidad de mantener la propiedad en las condiciones acordadas recaía sobre Westcott, y que los presupuestos presentados reflejaban los costos necesarios para cumplir con el contrato de compraventa.
La finca, de más de 2.5 acres, incluye la casa principal, una casa de huéspedes de tres habitaciones, caseta de piscina, gimnasio, piscina y un edificio de equipo. Además, se ubica en un vecindario donde también residen figuras como Meghan Markle y Oprah Winfrey.