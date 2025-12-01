Principal
Arrasa en redes una bicicleta panadera hecha carroza en el Carnaval de San Miguel: «Fue la más bonita»
En redes sociales está circulando un video que muestra a la que ha sido denominada como “La carroza más bonita” del Carnaval de San Miguel 2025.
Se trata de una bicicleta panadera arreglada como carroza donde un joven padre lleva a su hija, una simpática pequeña que desborda felicidad.
Decenas de usuarios de las redes sociales, más allá de lo material, la han denominado como “La carroza más bonita” debido al significado que esta tiene, la cual trasciende lo económico.
Lo normal es ver automóviles, o hasta tráilers, perfectamente arreglados, pero en este caso se trata de una humilde bicicleta panadera arreglada como carroza.
Asimismo, las personas han destacado lo fácil que es hacer feliz a los niños ya que estos no precisan de lujos ni cosas materiales, solo momentos inolvidables con sus padres.
Hacienda todavía afina estudio actuarial de pensiones con el FMI
El ministro de Hacienda, Jerson Posada, confirmó este lunes que siguen avanzando en el estudio actuarial que trabajan con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que mostrará una radiografía del sistema previsional en El Salvador, de cara a una nueva reforma
“Estamos avanzando con el Fondo Monetario Internacional. Estamos en conversaciones con ellos con los aspectos que están conforme los documentos que hemos firmado con el FMI”, detalló.
Aunque no especificó si ya se tiene listo el documento, afirmó : “estamos coordinados con los documentos que se tienen que presentar. Estamos conforme a los tiempos”.
Según el acuerdo con el fondo, este estudio debía presentarse en julio, pero luego fue postergado para presentarse en septiembre. No obstante, el documento aún no es público.
Las declaraciones del ministro se dan en el Marco del Get Forum, un evento organizado por el BID en que el funcionario participó de un panel en el que destacó el acuerdo con el FMI, como parte importante para las finanzas publicas.
Durante su participación, afirmó que este año esperan que el país logre un Superávit primario de 1.5% del PIB y que el crecimiento sobrepase el 3% mencionado por el BID.
Este es el instante exacto cuando un peatón fallece atropellado cruzando la Troncal del Norte
Un hombre perdió la vida después de ser atropellado en el kilómetro 12.5 de la carretera Troncal del Norte. En redes sociales se ha viralizado un video en el que se observa el instante justo cuando el ahora fallecido es embestido por un vehículo todoterreno.
El video muestra a la víctima cruzando la transitada carretera utilizando el paso peatonal y de repente aparece un vehículo tipo pick up y lo impacta.
La víctima salió impulsada por los aires y el cadáver quedó tendido en el asfalto, mientras el vehículo que lo atropelló detuvo la marcha.
El peatón fallecido fue identificado como Alejandro Enrique Pérez Juárez, de 53 años, quien era residente del departamento de Ahuachapán.
Presidencia Bukele retoma método educativo de primer mundo
Esta mañana, la Ministra Karla Trigueros, junto a representantes de Cancillería de El Salvador y cuerpo diplomático, suscribió un memorándum de entendimiento entre El Salvador y el Ministerio de Educación y Cultura de Finlandia (Opetus- ja kulttuuriministeriö).
A través de este convenio, el sistema educativo salvadoreño será robustecido en materia de diseño y gestión curricular, incorporación de las tecnologías del aprendizaje, formación y movilidad docente, así como la puesta en marcha de políticas de cultura de paz, con énfasis en la prevención de la violencia y el acoso escolar.
Hoy dimos un paso decisivo hacia una educación de vanguardia, con el apoyo de Finlandia, una nación modelo que se suma a nuestros esfuerzos de transformación educativa, destacó la Ministra de Educación, Karla Trigueros.
Gracias a la cooperación internacional y a la buena voluntad del gobierno finlandés, habrá un intercambio de buenas prácticas y experiencias para elevar la calidad de la educación en beneficio de nuestros estudiantes.