PNC captura a “Nerón” un peligroso homeboy de la MS

El ministro de Hacienda, Jerson Posada, confirmó este lunes que siguen avanzando en el estudio actuarial que trabajan con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que mostrará una radiografía del sistema previsional en El Salvador, de cara a una nueva reforma

“Estamos avanzando con el Fondo Monetario Internacional. Estamos en conversaciones con ellos con los aspectos que están conforme los documentos que hemos firmado con el FMI”, detalló.

Aunque no especificó si ya se tiene listo el documento, afirmó : “estamos coordinados con los documentos que se tienen que presentar. Estamos conforme a los tiempos”.

Según el acuerdo con el fondo, este estudio debía presentarse en julio, pero luego fue postergado para presentarse en septiembre. No obstante, el documento aún no es público.

Las declaraciones del ministro se dan en el Marco del Get Forum, un evento organizado por el BID en que el funcionario participó de un panel en el que destacó el acuerdo con el FMI, como parte importante para las finanzas publicas.

Durante su participación, afirmó que este año esperan que el país logre un Superávit primario de 1.5% del PIB y que el crecimiento sobrepase el 3% mencionado por el BID.

