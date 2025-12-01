Principal
PNC captura a “Nerón” un peligroso homeboy de la MS
Durante un patrullaje preventivo, las autoridades de la Policía Nacional Civil capturaron a Elmer Gómez Ascencio, un peligroso pandillero de la MS-13 quién se escondía de la justicia.
Según la información de las autoridades, el pandillero detenido es un miembro activo de la pandilla con el grado de homeboy.
El sujeto fue intervenido por los agentes policiales en la colonia San Luis, distrito de San Marcos, San Salvador, Sur.
Las autoridades confirmaron que será remitido por el delito de agrupaciones ilícitas.
Jetset
Marito Rivera sorprende lanzando una nueva canción en colaboración con Analu Dada
El consagrado cantante salvadoreño Marito Rivera sorprendió este lunes lanzando una nueva canción de temporada, en colaboración con la joven promesa del pop cuscatleco, Analu Dada.
“La cumbia navideña” es el nombre del tema que mezcla los sonidos tradicionales de la música tropical que caracteriza a Marito Rivera, y los acordes más urbanos que le dan el toque moderno.
La cumbia navideña es “una canción hecha con mucho amor, pensando en todos los que tenemos familiares lejos de nosotros”, describió Analu Dada en su perfil de X.
La canción y el video oficial están disponibles en las plataformas de Spotify, Apple Music y YouTube.
Principal
Arrasa en redes una bicicleta panadera hecha carroza en el Carnaval de San Miguel: «Fue la más bonita»
En redes sociales está circulando un video que muestra a la que ha sido denominada como “La carroza más bonita” del Carnaval de San Miguel 2025.
Se trata de una bicicleta panadera arreglada como carroza donde un joven padre lleva a su hija, una simpática pequeña que desborda felicidad.
Decenas de usuarios de las redes sociales, más allá de lo material, la han denominado como “La carroza más bonita” debido al significado que esta tiene, la cual trasciende lo económico.
Lo normal es ver automóviles, o hasta tráilers, perfectamente arreglados, pero en este caso se trata de una humilde bicicleta panadera arreglada como carroza.
Asimismo, las personas han destacado lo fácil que es hacer feliz a los niños ya que estos no precisan de lujos ni cosas materiales, solo momentos inolvidables con sus padres.
Principal
Hacienda todavía afina estudio actuarial de pensiones con el FMI
El ministro de Hacienda, Jerson Posada, confirmó este lunes que siguen avanzando en el estudio actuarial que trabajan con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que mostrará una radiografía del sistema previsional en El Salvador, de cara a una nueva reforma
“Estamos avanzando con el Fondo Monetario Internacional. Estamos en conversaciones con ellos con los aspectos que están conforme los documentos que hemos firmado con el FMI”, detalló.
Aunque no especificó si ya se tiene listo el documento, afirmó : “estamos coordinados con los documentos que se tienen que presentar. Estamos conforme a los tiempos”.
Según el acuerdo con el fondo, este estudio debía presentarse en julio, pero luego fue postergado para presentarse en septiembre. No obstante, el documento aún no es público.
Las declaraciones del ministro se dan en el Marco del Get Forum, un evento organizado por el BID en que el funcionario participó de un panel en el que destacó el acuerdo con el FMI, como parte importante para las finanzas publicas.
Durante su participación, afirmó que este año esperan que el país logre un Superávit primario de 1.5% del PIB y que el crecimiento sobrepase el 3% mencionado por el BID.