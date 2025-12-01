Captan cuando carro choca con separadores tras invasión de carril de un microbusero

Las cámaras del sistema de videovigilancia Sívar Seguro de la alcaldía de San Salvador Centro captaron el siniestro vial provocado por un autobús del transporte colectivo sobre el Paseo General Escalón, la tarde del lunes.

Se trató de un autobús de la Ruta 52 que impactó a una camioneta y esta, a su vez, colisionó contra otra que circulaba en el carril de junto.

“Esta tarde, las cámaras de videovigilancia captaron el momento de imprudencia vial, cuando una camioneta y un autobús colisionaron en el Paseo General Escalón debido a la alta velocidad y la falta de precaución al volante”, dijo la comuna.

De acuerdo con la información, el autobús no respetó la señal de alto y producto de ello se originó el siniestro vial que dejó cuantiosos daños materiales.

Oficiales de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar para indagar cómo sucedieron los hechos y deducir responsabilidades.

