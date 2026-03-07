Vicepresidente Ulloa se reúne con la embajadora de Belice en El Salvador para explorar oportunidades de cooperación bilateral

El Real Madrid consiguió un triunfo agónico 2-1 ante el Celta de Vigo en Balaídos, en el inicio de la jornada 27 de La Liga española. El equipo blanco, que venía de dos derrotas recientes, encontró alivio gracias a un gol de Federico Valverde en el minuto 90+5, un resultado que lo mantiene en la pelea por el liderato del torneo.

Con esta victoria, el conjunto madrileño alcanzó los 63 puntos y se colocó provisionalmente a uno del FC Barcelona, líder del campeonato. El equipo catalán debía enfrentar un compromiso exigente como visitante ante el Athletic Club en Bilbao.

El encuentro comenzó con un Real Madrid decidido a tomar la iniciativa pese a llegar con varias bajas importantes. El mediocampista francés Aurelien Tchouaméni abrió el marcador en el minuto 11, aprovechando un buen inicio del equipo visitante.

Sin embargo, el Celta de Vigo reaccionó rápido. El conjunto gallego logró equilibrar el partido en el minuto 25 con un gol de Borja Iglesias, que devolvió la paridad al marcador y generó un duelo más disputado durante el resto del encuentro.

A partir de ese momento, el partido entró en una fase de tensión. El Real Madrid tuvo que resistir varios momentos de presión mientras buscaba recuperar la ventaja. El Celta, por su parte, intentó aprovechar el apoyo de su afición en Balaídos para sostener el empate e incluso sorprender en los minutos finales.

Cuando todo apuntaba a un reparto de puntos, apareció Federico Valverde en el tiempo añadido. El uruguayo marcó en el minuto 90+5 y desató la celebración del equipo visitante, que encontraba así un triunfo muy necesario después de resultados adversos en jornadas recientes.

El gol llegó en un momento crítico para el Real Madrid, que había perdido previamente ante Osasuna (2-1) y Getafe (1-0). Esa racha había aumentado la presión sobre el equipo, que necesitaba sumar para mantenerse cerca de la cima del campeonato.

Además, el conjunto blanco afrontó el partido con un contexto complicado. Llegaba con diez bajas entre lesiones y sanciones, incluyendo la ausencia de su principal figura ofensiva, Kylian Mbappé, quien continúa recuperándose de un problema físico.

Más allá de los tres puntos, el resultado también representa un impulso anímico para el Real Madrid en un momento exigente del calendario. El equipo se prepara para disputar los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa frente al Manchester City dirigido por Pep Guardiola.

La victoria en Vigo permite al club mantener el ritmo en la lucha por La Liga mientras gestiona un plantel afectado por ausencias. También demuestra la capacidad del equipo para resolver partidos cerrados incluso en condiciones adversas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...