Principal
Vicepresidente Ulloa se reúne con la embajadora de Belice en El Salvador para explorar oportunidades de cooperación bilateral
El Vicepresidente de la República de El Salvador, Sr. Félix Ulloa hijo, sostuvo una reunión con el Ministro de Estado para la Transformación Económica de Belice, Sr. Osmond Martínez, y la Embajadora de Belice en El Salvador, Sra. Lou-Anne Burns Martínez, con el propósito de intercambiar experiencias y explorar oportunidades de cooperación bilateral y regional.🇧🇿🇸🇻
Durante el encuentro, las autoridades dialogaron sobre iniciativas orientadas a promover proyectos conjuntos en áreas estratégicas como desarrollo agrícola, financiamiento climático, integración regional y formación de capital humano. En este contexto, el Vicepresidente Ulloa destacó las iniciativas impulsadas desde la Vicepresidencia para fortalecer la integración regional, entre ellas el Diplomado en Integración Centroamericana, que ya cuenta con más de 700 servidores públicos formados en este tema.
Por su parte, el Ministro Martínez destacó el interés de Belice en fortalecer el intercambio de conocimientos con El Salvador, especialmente en materia de financiamiento climático y cooperación agrícola, subrayando la importancia de este sector para la seguridad alimentaria y resaltando el aporte de comunidades como Valle de Paz, donde reside una significativa población de origen salvadoreño dedicada a la producción de hortalizas.
Finalmente, el Secretario Ejecutivo Trinacional del Plan Trifinio, Sr. Jorge Urbina, destacó las oportunidades de cooperación en materia ambiental y de desarrollo territorial, señalando el interés de avanzar en un proceso de hermanamiento con una de las reservas naturales más importantes de la región. En este contexto, subrayó la relevancia de promover el intercambio de experiencias que permitan robustecer iniciativas conjuntas.
Ambas partes coincidieron en continuar impulsando espacios de diálogo y cooperación que permitan aprovechar las fortalezas complementarias de ambos países y promover iniciativas conjuntas.
Internacionales -deportes
Real Madrid vence al Celta y vuelve al segundo puesto de La Liga
El Real Madrid consiguió un triunfo agónico 2-1 ante el Celta de Vigo en Balaídos, en el inicio de la jornada 27 de La Liga española. El equipo blanco, que venía de dos derrotas recientes, encontró alivio gracias a un gol de Federico Valverde en el minuto 90+5, un resultado que lo mantiene en la pelea por el liderato del torneo.
Con esta victoria, el conjunto madrileño alcanzó los 63 puntos y se colocó provisionalmente a uno del FC Barcelona, líder del campeonato. El equipo catalán debía enfrentar un compromiso exigente como visitante ante el Athletic Club en Bilbao.
El encuentro comenzó con un Real Madrid decidido a tomar la iniciativa pese a llegar con varias bajas importantes. El mediocampista francés Aurelien Tchouaméni abrió el marcador en el minuto 11, aprovechando un buen inicio del equipo visitante.
Sin embargo, el Celta de Vigo reaccionó rápido. El conjunto gallego logró equilibrar el partido en el minuto 25 con un gol de Borja Iglesias, que devolvió la paridad al marcador y generó un duelo más disputado durante el resto del encuentro.
A partir de ese momento, el partido entró en una fase de tensión. El Real Madrid tuvo que resistir varios momentos de presión mientras buscaba recuperar la ventaja. El Celta, por su parte, intentó aprovechar el apoyo de su afición en Balaídos para sostener el empate e incluso sorprender en los minutos finales.
Cuando todo apuntaba a un reparto de puntos, apareció Federico Valverde en el tiempo añadido. El uruguayo marcó en el minuto 90+5 y desató la celebración del equipo visitante, que encontraba así un triunfo muy necesario después de resultados adversos en jornadas recientes.
El gol llegó en un momento crítico para el Real Madrid, que había perdido previamente ante Osasuna (2-1) y Getafe (1-0). Esa racha había aumentado la presión sobre el equipo, que necesitaba sumar para mantenerse cerca de la cima del campeonato.
Además, el conjunto blanco afrontó el partido con un contexto complicado. Llegaba con diez bajas entre lesiones y sanciones, incluyendo la ausencia de su principal figura ofensiva, Kylian Mbappé, quien continúa recuperándose de un problema físico.
Más allá de los tres puntos, el resultado también representa un impulso anímico para el Real Madrid en un momento exigente del calendario. El equipo se prepara para disputar los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa frente al Manchester City dirigido por Pep Guardiola.
La victoria en Vigo permite al club mantener el ritmo en la lucha por La Liga mientras gestiona un plantel afectado por ausencias. También demuestra la capacidad del equipo para resolver partidos cerrados incluso en condiciones adversas.
Internacionales
Gobierno de Trump autoriza venta de oro de Venezuela
El gobierno de Donald Trump emitió este viernes (06.03.2026) un permiso de venta de parte del oro venezolano para las transacciones con la empresa estatal minera Minerven o sus filiales, en una nueva flexibilización de las sanciones de Washington contra Caracas desde el arresto de Nicolás Maduro a comienzos de año.
La licencia solo permite por ahora los intercambios a través de Estados Unidos y para empresas radicadas en el país, las cuales están autorizadas a reexportar el metal precioso. Además, prohíbe las transacciones hacia Irán, Corea del Norte, Rusia, China y Cuba, una condición que ya se aplica a las ventas de petróleo venezolano.
Estados Unidos ya volvió a autorizar la exportación de petróleo venezolano, pero mantiene el control sobre el proceso, ya que los ingresos por la venta de crudo deben depositarse en un fondo supervisado por el Departamento del Tesoro y actualmente radicado en Qatar. Esto también se aplicará a las ventas de oro.
Régimen de Venezuela y Estados Unidos reanudan relaciones diplomáticas
La licencia se conoce después de que el secretario del Interior del gobierno de Trump, Doug Burgum, concluyera el jueves una visita de dos días a Venezuela y ambos países anunciaran el restablecimiento de los lazos diplomáticos.
Burgum, quien durante la visita mantuvo conversaciones con la encargada interina Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro, dijo que decenas de empresas habían expresado interés en invertir en Venezuela.
La administración Trump administra de facto Venezuela y controla los vastos recursos naturales del país tras la detención de Maduro. El país caribeño es muy rico en petróleo y minerales como oro y diamantes, así como bauxita, coltán y otros materiales raros usados para fabricar computadoras y teléfonos móviles.
Principal
Capturan a distribuidor de droga en Soyapango
La Policía reportó la captura de Daniel Alonso Aguilar Espinoza, de 34 años, quien transportaba marihuana.
«Este sujeto, fue intervenido en la urbanización Sierra Morena 2, de Soyapango, San Salvador Este, con un paquete grande de marihuana», informó la corporación policial.
Las autoridades detallaron que Aguilar Espinoza será remitido por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico.
El pasado 26 de febrero, la Fuerza Armada reportó la ubicación en la urbanización Valle Verde, Apopa, San Salvador Oeste, de Manuel de Jesús Rivera Jiménez, a quien se le incautaron 118 porciones de cocaína, una báscula y $170 en efectivo.
La institución castrense detalló que Rivera Jiménez fue entregado a la Policía.