Una mujer y un hombre resultan lesionados tras siniestro vial en la Troncal del Norte
Una mujer y un hombre resultaron lesionados tras sufrir un siniestro vial sobre el kilómetro 17 de la carretera Troncal del Norte, por la zona conocida como La Curva.
Voluntarios de Comandos de Salvamento (CS) de la seccional de Apopa precisaron que se trató de un motociclista y su acompañante.
CS precisó que la mujer, que viajaba como acompañante y de 24 años de edad, resultó con posible trauma en miembro inferior derecho a la altura del tobillo; mientras
Mientras que el conductor, un joven de 22 años, resultó con posible trauma en miembro superior derecho a la altura de muñeca.
Autoridades recordaron a todos los conductores la importancia de manejar con precaución para evitar cualquier siniestralidad en la vía.
Bomberos extinguen incendio originado en una panadería de Soyapango
Elementos del Cuerpo de Bomberos El Salvador (CBES) sofocaron en una panadería un voraz incendio que amenazaba con extinguirse a estructuras aledañas.
Las imágenes, grabadas por vecinos, evidencian que las llamas crecieron rápidamente y de no ser por la intervención del CBES el fuego pudo llegar a afectar otras viviendas.
La emergencia tuvo lugar en las cercanías del punto de la Ruta 41-G, en la urbanización Prados de Venecia, en el distrito Soyapango.
“Realizamos labores de control y extinción, evitando la propagación del fuego a estructuras colindantes”, detalló Bomberos.
Dos motociclistas lesionados en accidente sobre carretera a playa El Espino
Al menos dos personas resultaron lesionadas en un accidente de tránsito registrado en los últimos minutos sobre la carretera que conduce hacia la playa El Espino en el desvío a Montefresco, Concepción Batres, Usulután Este.
El accidente ha generado un fuerte congestionamiento en la zona, ya que la arteria solamente cuenta con dos carriles para ambas vías, y los lesionados se encuentran sobre el asfalto.
Autoridades municipales ya se encuentran en el lugar, a la espera de cuerpos de socorro para evaluar y atender a las víctimas, al igual que la Policía Nacional Civil (PNC), para habilitar el paso y determinar el origen del siniestro.
El Salvador cierra el 2025 con números positivos en seguridad
El ministro de Defensa de El Salvador, René Francis Merino Monroy, destacó los avances en seguridad que el país obtuvo durante el 2025, reflejando cifran positivas en temas como el combate frontal al terrorismo y al narcotráfico. Referencia geográfica
Además, el ministro Monroy enfatizó en el récord de días sin homicidios durante el recién pasado año, con más de 285 días sin registrar muertes violentas, un avance significativo que posiciona al país entre los más seguros del mundo.
«En el 2026 nos esforzaremos por superar, los niveles de seguridad alcanzados bajo el liderazgo del Señor Presidente Nayib Bukele, conscientes de que estos logros son fruto del trabajo constante y la determinación de quienes sirven a la nación», puntualió el titular de Defensa.