Terrorista purgará 35 años de cárcel por homicidio

La historia de amor que trazaron los artistas colombianos Karol G y Feid parece que ha llegado a su última página, tras la publicación de medios en Estados Unidos, quienes aseguran que la pareja finalizó su vínculo amoroso.

El portal de noticias de la farándula TMZ fue el primero en asegurar que, por medio de fuentes cercanas a la pareja, se había llegado al final de la relación, aunque en términos amistosos y con disposición de mantener una cercanía cordial y amistosa.

TMZ, además, asegura que la relación finalizó hace varios meses, pero que ambos artistas acordaron mantener silencio y respetar su privacidad. Esto respondería también a las señales de distanciamiento que ya comenzaban a ser evidentes para la prensa de la farándula.

Por ahora, ni del entorno de Karol G ni del Feid ha existido una comunicación oficial que confirme la separación. Sin embargo, tampoco se han desmentido los señalamientos de la ruptura sentimental.

Una historia de amor con comienzo feliz

Feid y Karol G confirmaron su relación en 2023, pero la cercanía y la conexión entre ambos comenzó a ser evidente a partir de 2021, cuando la pareja colaboró en el tema «Friki», dando ya los vistazos de una química que trascendía la faceta artística y musical.

Con el paso de los meses, la pareja fue vista con mayor frecuencia en eventos públicos hasta que, en 2023, hicieron oficial su relación amorosa. El inicio de esta etapa para ambos se marcó en un entorno de apoyo mutuo y de motivación positiva para sus carreras, impulsándose a seguir adelante, ahora juntos.

El tema «Verano Rosa» fue otra de las colaboraciones donde la pareja demostró estar en un momento feliz en su relación, una que combinaba a la perfección los estilos musicales de ambos y sus personalidades, las cuales parecían amalgamar de manera perfecta.

El comienzo del fin

Sin embargo, como ha sucedido a muchas parejas, los compromisos personales fueron marcando una distancia cada vez mayor entre ambos, algo que empezó a ser evidente en sus ausencias a eventos públicos o en sus asistencias por separado.

Durante todo 2025 circuló el rumo de una posible separación al notar que la compañía comenzaba a ser cada vez más escasa. Sin embargo, medios del espectáculo no se atrevieron a confirmar el que parecía ser un secreto a voces.

Por ahora, TMZ señala que la pareja finalizó en buenos términos, según personas cercanas a ambos. La posible amistad y una cordialidad profesional son los ejes que marcarán el ritmo de una de las historias de amor que prometía durar mucho más en el mundo de la farándula.

