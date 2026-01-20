Principal
Terrorista purgará 35 años de cárcel por homicidio
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 35 años de prisión a Roger Baltazar Avilés Bonilla, alias Giligan o Muerto, por homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
El reporte detalla que alias Giligan ostentaba el rango de homeboy dentro de la estructura de la pandilla 18 que delinquía en Soyapango y tenía como zona de operaciones distintas colonias de ese distrito.
Asimismo, el Tribunal condenó a Jesús Eduardo Girón Bautista, Luis Alonso Calderón Martínez, alias Skinny, y a José David Burgos Cornejo, a penas que oscilan entre los cinco y 35 años de prisión. Debido a las reformas al Código Penal, los tres imputados fueron condenados en ausencia.
Entre los casos de homicidio por los que fueron procesados se encuentra el asesinato de un empresario de la ruta 41-B, que realizaba su recorrido en Soyapango. De acuerdo con el fallo, el crimen ocurrió en 2010 y habría sido motivado por la negativa de la víctima a pagar la extorsión.
En enero de este año, Wendy Beatriz Mejía Flores fue sentenciada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de su novio. El crimen fue cometido en septiembre de 2023 en la jurisdicción de Ciudad Arce, La Libertad Centro.
Mejía citó a su pareja, le pidió que se encontraran en una tienda del sector del cantón Santa Lucía de Ciudad Arce y en ese lugar fue la última vez que testigos los vieron juntos.
De acuerdo a la investigación, la mujer contactó a pandilleros de la MS de la clica «Arces Malditos Locos Salvatruchos» para que llegaran armados al lugar, luego, lo privaron de libertad y lo trasladaron a una zona desolada, donde lo asesinaron con armas de fuego.
Después de matarlo, decapitaron a la víctima y sus restos fueron lanzados a un pozo ubicado en una finca del sector Santa Lucía, zona límite con cantón San Andrés de Ciudad Arce.
Según las técnicas especializadas de investigación, la imputada estuvo presente en la zona del asesinato.
Jetset
Netflix presenta una oferta simplificada para la compra de Warner Bros
La compañía de streaming Netflix simplificó su oferta para la adquisición de los estudios de cine y televisión Warner Bros Discovery (WBD) por el mismo monto que había ofrecido anteriormente pero totalmente en efectivo, según un comunicado publicado el martes.
La adquisición de WBD es desde hace semanas objeto de una batalla entre Netflix y Paramount Skydance, que también presentó una oferta, hasta ahora rechazada por el gigante del entretenimiento y las noticias.
«El acuerdo revisado simplifica la estructura de la transacción, brinda una mayor certeza a los accionistas de WBD en cuanto a su valor y acelera el proceso para una votación de los accionistas», indicó Netflix.
La operación «sigue valorada en 27,75 dólares por acción de WBD, sin cambios respecto de la estructura de la transacción anterior», agregó
Pero el grupo ahora pretende pagarla íntegramente en efectivo, cuando su oferta inicial incluía una parte en acciones (16%).
Este cambio debería permitir que los accionistas de WBD voten sobre la operación propuesta para abril, añadió la plataforma de streaming, enfrascada en un pulso con Paramount Skydance.
Netflix lanzó a principios de diciembre una oferta de compra por el estudio de cine Warner Bros y la totalidad de HBO (canales y plataforma de streaming HBO Max) por 82.700 millones de dólares incluida la deuda (72.000 millones sin deuda).
La operación se llevaría a cabo tras la escisión entre ese subgrupo y una cartera de canales, entre ellos CNN y Discovery.
Por su parte, Paramount Skydance propuso adquirir la totalidad de WBD, incluido su portafolio de canales de televisión.
Pero su oferta pública de adquisición, que valoraba la empresa en 108.400 millones de dólares, fue rechazada una primera vez en diciembre por WBD.
Una segunda oferta mejorada volvió a ser rechazada el 7 de enero.
En respuesta, Paramount Skydance acudió a la justicia estadounidense hace unos días para exigir que WBD divulgue a sus accionistas cierta información relativa a su compra, al considerar que su consejo de administración mantiene una comunicación sesgada a favor de Netflix.
Principal
Detienen a varios pandilleros de La Raza por diferentes delitos
Varios pandilleros vinculados a la denominada estructura La Raza fueron capturados, la madrugada de este martes, en un operativo de la Fiscalía General de la República (FGR) en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC).
Los terroristas delinquían en Rosario de Mora, Panchimalco, Huizúcar, San Pedro Perulapán, Mejicanos y Ciudad Delgado, informaron las autoridades.
El ministerio público detalló que se presentaron de manera simultánea a las viviendas de los criminales acusados de tráfico ilícito de droga, amenazas, lesiones, agresiones sexuales y otros delitos.
Según las investigaciones, los delincuentes cometieron los crímenes entre el 2024 y 2025. El reporte agrega que en los allanamientos se decomisó dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros objetos relacionados a su accionar criminal.
El pasado 12 de diciembre, las autoridades desarticularon una estructura que comercializaba drogas y que planeaba ejecutar homicidios en San Salvador, Sonsonate y La Libertad. Los imputados son miembros de la estructura Teclas Locos de la MS que por años delinquió en el departamento de Libertad.
Según las investigaciones, distribuían cocaína, metanfetamina y marihuana, principalmente en lugares donde se consumen bebidas embriagantes o centros de tolerancia, así como la entrega directa de las drogas.
En el operativo detuvieron a Carlos Daniel Gutiérrez; Álvaro Antonio Castro Valencia; Marvin Ricardo Pineda Alfaro; Balmore Alexander Rebollo Rivera; Bryan Edgardo Miranda Rivas y Elenilson Balmore Najarro Beltrán.
Además de Franklin Arnoldo Martínez Martínez; Luis Fernando Castro; José Mario Vergara Valle; Jesús Alfredo Pérez Montes; Kevin Alexander Ventura Lara; Manuel de Jesús Cárcamo Orellana; Melvin Ulises Rivas Martínez y Jorge Alberto Martínez Salazar.
Los registros se llevaron a cabo en el distrito de Izalco, Sonsonate, y en San Antonio El Pajonal, Santa Ana, donde se incautaron 19 celulares, diferentes porciones de droga y otros elementos que serán de utilidad para fortalecer las investigaciones.
Todos los imputados serán procesados por: Tráfico ilícito y proposición y conspiración en delitos de homicidio agravado. Y se les podría agregar el delito de agrupaciones ilícitas.
Jetset
Karol G y Feid terminan su relación amorosa
La historia de amor que trazaron los artistas colombianos Karol G y Feid parece que ha llegado a su última página, tras la publicación de medios en Estados Unidos, quienes aseguran que la pareja finalizó su vínculo amoroso.
El portal de noticias de la farándula TMZ fue el primero en asegurar que, por medio de fuentes cercanas a la pareja, se había llegado al final de la relación, aunque en términos amistosos y con disposición de mantener una cercanía cordial y amistosa.
TMZ, además, asegura que la relación finalizó hace varios meses, pero que ambos artistas acordaron mantener silencio y respetar su privacidad. Esto respondería también a las señales de distanciamiento que ya comenzaban a ser evidentes para la prensa de la farándula.
Por ahora, ni del entorno de Karol G ni del Feid ha existido una comunicación oficial que confirme la separación. Sin embargo, tampoco se han desmentido los señalamientos de la ruptura sentimental.
Una historia de amor con comienzo feliz
Feid y Karol G confirmaron su relación en 2023, pero la cercanía y la conexión entre ambos comenzó a ser evidente a partir de 2021, cuando la pareja colaboró en el tema «Friki», dando ya los vistazos de una química que trascendía la faceta artística y musical.
Con el paso de los meses, la pareja fue vista con mayor frecuencia en eventos públicos hasta que, en 2023, hicieron oficial su relación amorosa. El inicio de esta etapa para ambos se marcó en un entorno de apoyo mutuo y de motivación positiva para sus carreras, impulsándose a seguir adelante, ahora juntos.
El tema «Verano Rosa» fue otra de las colaboraciones donde la pareja demostró estar en un momento feliz en su relación, una que combinaba a la perfección los estilos musicales de ambos y sus personalidades, las cuales parecían amalgamar de manera perfecta.
El comienzo del fin
Sin embargo, como ha sucedido a muchas parejas, los compromisos personales fueron marcando una distancia cada vez mayor entre ambos, algo que empezó a ser evidente en sus ausencias a eventos públicos o en sus asistencias por separado.
Durante todo 2025 circuló el rumo de una posible separación al notar que la compañía comenzaba a ser cada vez más escasa. Sin embargo, medios del espectáculo no se atrevieron a confirmar el que parecía ser un secreto a voces.
Por ahora, TMZ señala que la pareja finalizó en buenos términos, según personas cercanas a ambos. La posible amistad y una cordialidad profesional son los ejes que marcarán el ritmo de una de las historias de amor que prometía durar mucho más en el mundo de la farándula.