Movimiento de carga en el puerto de Acajutla creció 11.2 % en 2025
El movimiento de carga marítima en el puerto de Acajutla, en Sonsonate, cerró 2025 con un crecimiento importante, demostrando que sigue siendo la principal terminal por donde más se movilizan mercancías en el país.
Las estadísticas de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) indican que el crecimiento representó un 11.2 %, resultado de una operación más eficiente y del incremento sostenido en el volumen de carga movilizada tanto en importaciones como en exportaciones.
Además, este crecimiento se refleja en indicadores clave del desempeño operativo del puerto, entre ellos un incremento del 10.7 % en unidades movilizadas, un 12 % más en TEUs (capacidad de carga que tiene un contenedor estándar de 20 pies), así como un aumento del 4.91 % en toneladas métricas de carga contenerizada.
En el componente de importaciones destacó el aumento en el movimiento de insumos estratégicos para la industria y la construcción, como productos de acero, maíz, clinker, trigo y cemento, lo que refleja una dinámica económica activa y una mayor demanda del sector productivo nacional.
Mientras que, en las exportaciones, el puerto de Acajutla mantuvo su rol estratégico como plataforma para la salida de productos nacionales, sobresaliendo principalmente la exportación de azúcar, tanto a granel como en sacos, así como otros productos industriales que fortalecen la presencia de El Salvador en los mercados internacionales.
«Estos resultados son producto de la visión estratégica del Gobierno del presidente Nayib Bukele, orientada a la modernización de la infraestructura logística del país, el fortalecimiento de la eficiencia operativa y la consolidación de los puertos como plataformas clave para el desarrollo económico nacional», indicó CEPA.
Agregó que: «A través de la Unión Portuaria del Pacífico se continúa impulsando una gestión portuaria moderna, segura y competitiva, alineada a los estándares internacionales».
Por otra parte, en conjunto, los resultados de 2025 reflejan una evolución positiva del puerto de Acajutla, con procesos más eficientes, mayor volumen de carga movilizada y un desempeño que reafirma su papel como uno de los principales motores logísticos y comerciales del país, contribuyendo al desarrollo económico y a la competitividad nacional.
Los colegios privados de El Salvador inician el año escolar 2026
Más de 900 colegios privados de todo el país dieron inicio ayer al año escolar 2026, con más de 160,000 estudiantes matriculados.
La Asociación de Colegios Privados de El Salvador (Acpes) inauguró el año escolar con un acto cívico que se llevó a cabo en el Instituto Técnico de Ex Alumnos Salesianos (ITEXSAL), en el que participaron estudiantes y docentes de diferentes centros educativos.
Por ejemplo, participó el pabellón del Colegio Militar «General Tomás Regalado» y el alumno del Colegio León Sigüenza, Isaías Ezequiel, quien estuvo a cargo de dirigir la Oración a la Bandera Salvadoreña.
«Es el inicio de una etapa de funcionamiento de la educación privada con estándares normales de funcionamiento, quiere decir que el 100 % de la educación privada salvadoreña este día ya se encuentra activada en la presencialidad de las clases», expresó el presidente de la Acpes, Javier Hernández.
Explicó que el 52 % de los colegios privados mantiene para este 2026 la misma cantidad de estudiantes de años anteriores y un 23 % registran un incremento en el número de alumnos matriculados para este año comparado con 2025.
Mientras que, el otro 25 % de colegios privados registra una menor cantidad de matrículas, en comparación con 2025, dijo Hernández.
El Gobierno invertirá $6 millones para mejorar la señalización vial
Este año, el Fondo de Conservación Vial (Fovial) invertirá $6 millones para mejorar la señalización vial, la cual garantiza una movilidad segura a los conductores y peatones, así lo indicó el director Alexander Beltrán.
«En tema de prevención, vamos a invertir $6 millones, para mejorar la señalización vial, la pintura, y otras señales que ayudan a ver mejor y que intervienen en la prevención a la hora de conducir», dijo Beltrán.
La señalización vial incluye la colocación de señales reglamentarias como alto, ceda el paso y la velocidad. Así como de señales de prevención en curvas, cruces y pendientes.
Además, la instalación de materiales reflectivos para visibilidad nocturna y señales informativas como destinos, servicios y el kilometraje.
Los trabajos también incluyen la pintura de líneas centrales y laterales, pasos peatonales, flechas direccionales y zonas de no rebase.
Las señales en las carreteras advierten de peligros, regulan la velocidad y ordenan la circulación, lo cual ayuda a reducir los siniestros de tránsito, atropellos y otros incidentes en la vía.
Los equipos del Fovial mejoraron la señalización y la seguridad vial en el bulevar Orden de Malta, en Antiguo Cuscatlán. Mientras que, en la carretera que conduce hacia los Planes de Renderos pintaron pasos peatonales.
«Avanzamos con el proceso de señalización de los kilómetros ya renovados en carretera desde Ilobasco hacia San Isidro, Cabañas», agregó la institución.
Terrorista purgará 35 años de cárcel por homicidio
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 35 años de prisión a Roger Baltazar Avilés Bonilla, alias Giligan o Muerto, por homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
El reporte detalla que alias Giligan ostentaba el rango de homeboy dentro de la estructura de la pandilla 18 que delinquía en Soyapango y tenía como zona de operaciones distintas colonias de ese distrito.
Asimismo, el Tribunal condenó a Jesús Eduardo Girón Bautista, Luis Alonso Calderón Martínez, alias Skinny, y a José David Burgos Cornejo, a penas que oscilan entre los cinco y 35 años de prisión. Debido a las reformas al Código Penal, los tres imputados fueron condenados en ausencia.
Entre los casos de homicidio por los que fueron procesados se encuentra el asesinato de un empresario de la ruta 41-B, que realizaba su recorrido en Soyapango. De acuerdo con el fallo, el crimen ocurrió en 2010 y habría sido motivado por la negativa de la víctima a pagar la extorsión.
En enero de este año, Wendy Beatriz Mejía Flores fue sentenciada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de su novio. El crimen fue cometido en septiembre de 2023 en la jurisdicción de Ciudad Arce, La Libertad Centro.
Mejía citó a su pareja, le pidió que se encontraran en una tienda del sector del cantón Santa Lucía de Ciudad Arce y en ese lugar fue la última vez que testigos los vieron juntos.
De acuerdo a la investigación, la mujer contactó a pandilleros de la MS de la clica «Arces Malditos Locos Salvatruchos» para que llegaran armados al lugar, luego, lo privaron de libertad y lo trasladaron a una zona desolada, donde lo asesinaron con armas de fuego.
Después de matarlo, decapitaron a la víctima y sus restos fueron lanzados a un pozo ubicado en una finca del sector Santa Lucía, zona límite con cantón San Andrés de Ciudad Arce.
Según las técnicas especializadas de investigación, la imputada estuvo presente en la zona del asesinato.