Movimiento de carga en el puerto de Acajutla creció 11.2 % en 2025

El movimiento de carga marítima en el puerto de Acajutla, en Sonsonate, cerró 2025 con un crecimiento importante, demostrando que sigue siendo la principal terminal por donde más se movilizan mercancías en el país.

Las estadísticas de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) indican que el crecimiento representó un 11.2 %, resultado de una operación más eficiente y del incremento sostenido en el volumen de carga movilizada tanto en importaciones como en exportaciones.

Además, este crecimiento se refleja en indicadores clave del desempeño operativo del puerto, entre ellos un incremento del 10.7 % en unidades movilizadas, un 12 % más en TEUs (capacidad de carga que tiene un contenedor estándar de 20 pies), así como un aumento del 4.91 % en toneladas métricas de carga contenerizada.

En el componente de importaciones destacó el aumento en el movimiento de insumos estratégicos para la industria y la construcción, como productos de acero, maíz, clinker, trigo y cemento, lo que refleja una dinámica económica activa y una mayor demanda del sector productivo nacional.

Mientras que, en las exportaciones, el puerto de Acajutla mantuvo su rol estratégico como plataforma para la salida de productos nacionales, sobresaliendo principalmente la exportación de azúcar, tanto a granel como en sacos, así como otros productos industriales que fortalecen la presencia de El Salvador en los mercados internacionales.

«Estos resultados son producto de la visión estratégica del Gobierno del presidente Nayib Bukele, orientada a la modernización de la infraestructura logística del país, el fortalecimiento de la eficiencia operativa y la consolidación de los puertos como plataformas clave para el desarrollo económico nacional», indicó CEPA.

Agregó que: «A través de la Unión Portuaria del Pacífico se continúa impulsando una gestión portuaria moderna, segura y competitiva, alineada a los estándares internacionales».

Por otra parte, en conjunto, los resultados de 2025 reflejan una evolución positiva del puerto de Acajutla, con procesos más eficientes, mayor volumen de carga movilizada y un desempeño que reafirma su papel como uno de los principales motores logísticos y comerciales del país, contribuyendo al desarrollo económico y a la competitividad nacional.

