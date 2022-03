Taxista cuenta que evitó ser asesinado por pandilleros en Tonacatepeque

Durante el fin de semana circuló un audio en las redes sociales, donde un presunto taxista hacía el llamado desesperado a sus colegas de evitar trabajar en las cercanías y en el municipio de Tonacatepeque, San Salvador, producto al asedio de los pandilleros de la Mara Salvatrucha.

En el audio, el hombre no identificado detalló que se encontraba realizando una «carrera» a la referida ciudad, cuando le dieron persecución dos sujetos abordo de motocicletas hasta lograrlo interceptar en la bajada de «La Cuestona».

Acto seguido, los malhechores lo bajaron lo pusieron de rodillas para tomarle foto a su rostro y de igual manera a las placas del automotor. Según la presunta víctima, todo esto ocurrió ante la mirada atónita de los clientes.

«Aunque me críe en Tonaca, créanme, que me hubieran matado. Yo lo que les dije fue que, fui a traer a unos familiares ahí y que íbamos a Lourdes, pero ellos me contestaron que no que había llegado muy seguido y que me tenían ubicado que llegaba muy seguido», indicó.

El trabajador indicó que fue un descuido de los delincuentes, lo que le permitió poder huir junto a sus clientes.