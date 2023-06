Shakira asiste al Gran Premio de F1 en Barcelona y agita rumores sobre relación con Lewis Hamilton

Lourdes León, hija mayor de Madonna, destiló glamour y belleza durante la reciente sesión fotográfica que hizo para la revista The Face, en su edición de verano.

En redes sociales compartió algunos detalles del atrevido y arriesgado look de cuero que utilizó y modeló a bordo de una motocicleta.

Usó un bikini thong negro con finos tirantes en los costados, un sostén de pequeños triángulos y una voluminosa chamarra negra de cuero con mangas extralargas y guantes.

Agregó un par de botas hasta la rodilla con tacón de aguja, collares brillantes y llamativos pendientes.

Su cabello se lució peinado con extensiones largas y mechones totalmente lacios; mientras su rostro se lució definido por maquillaje bronceado, un marcado cat eye, labial malva, blush color canela y el característico contouring que ayudó a refinar sus rasgos.

La modelo y cantante posó a bordo de una moto de carreras que hacía maniobras con un conductor experto, en otras tomas se lució recargada en el vehículo de manera sensual.

En publicaciones previas, la hija de Madonna compartió más fotos exclusivas en las que vistió un mini short cachetero de mezclilla, un top braless bob side, así como un conjunto de traje de baño blanco con rosa y pantalones mom, muy al estilo Cristina Aguilera en los 2000, con cintura baja y dejando ver los hilos de su bikini thong.

En la entrevista con The Face, la celebridad habló sobre sus relaciones personales y su sexualidad. Dijo que es “dolorosamente heterosexual” y que, a diferencia de varias celebridades mujeres que están experimentando relaciones bisexuales y hablándolo abiertamente, ella no tiene interes de salor con mujeres.

“No me gustan las chicas. Soy dolorosamente heterosexual, es terrible. Estoy maldita, atormentada porque me gusten estos hombres”.

Asimismo, habló sobre su madre y cómo creció siendo la hija de la leyenda de la música, de quien se sabe, “es controladora” con sus hijos.

“Siento que me porté muy bien (en su niñez y adolescencia). Pero no sé, tal vez mi mamá diría lo contrario. Siento que me habría azotado si no me hubiera portado bien”.

Acerca del autor

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...