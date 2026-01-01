Internacionales
Seis fallecidos y más de diez heridos tras balacera en Nueva Esperanza
El último día del año fue extremadamente violento en el distrito Manta, Ecuador. Una celebración que buscaba despedir el 2025 en una vivienda se transformó, en cuestión de segundos, en una escena de terror y muerte, luego de un ataque armado que dejó seis personas fallecidas, entre ellas un menor de edad, y once heridos.
El hecho se registró cerca de las 23:00 del 31 de diciembre, cuando faltaba menos de una hora para cerrar el año. La violencia criminal volvió a golpear con fuerza a la provincia de Manabí, sumando este suceso como el hecho múltiple número 25 registrado en 2025.
El ataque armado ocurrió en los exteriores de una vivienda del barrio Nueva Esperanza, en la parroquia Eloy Alfaro de Manta, sector que con este nuevo caso acumuló ocho hechos múltiples durante el año, reflejando el alto nivel de conflictividad que enfrenta esta zona del cantón.
Ataque armado y escenas de terror
De acuerdo con información preliminar de las autoridades, sujetos fuertemente armados arribaron al lugar y abrieron fuego de manera indiscriminada contra varias personas que se encontraban reunidas. El saldo fue devastador: cinco adultos y un menor de edad perdieron la vida.
Las imágenes difundidas en redes sociales generaron conmoción y consternación. En los videos aficionados se observa a varias personas tendidas en la vereda, algunas sin vida y otras gravemente heridas, mientras familiares y vecinos intentaban brindar los primeros auxilios en medio del caos, con cuerpos rodeados de sangre y escenas de desesperación que marcaron el cierre trágico del año.
Las autoridades confirmaron que las víctimas adultas fueron Pedro Arturo Mera Guadamud, Jorge Luis Párraga Barreto, Víctor Ángel Alonzo Cevallos, Luis Damián Mera Ortiz y Rosa Dolores Mera Guadamud, mientras que la identidad del menor de edad se mantiene en reserva, conforme a la normativa legal vigente.
Tres de los aprehendidos fueron presentados junto a tres vehículos. El otro sujeto está en un hospital bajo custodia policial
Con este hecho violento, el Distrito Manta, que también comprende a Jaramijó y Montecristi, cerró el 2025 con 519 muertes violentas, frente a las 331 registradas en 2024, lo que evidencia un incremento cercano a 200 asesinatos en un solo año, incluso en fechas destinadas a la unión y celebración familiar.
Reanudan servicio de trenes a Machu Picchu tras choque que dejó un muerto
El servicio ferroviario a Machu Picchu, principal atractivo turístico de Perú, se reanudó este miércoles al día siguiente de que un choque frontal de dos trenes en esa ruta dejara un muerto y 40 heridos, informaron las empresas operadoras.
En los primeros viajes se evacuaron unos 2.000 turistas, entre ellos 700 peruanos y 1.300 extranjeros de diferentes nacionalidades, que estaban varados en la cercana localidad de Aguas Calientes desde la suspensión de la ruta la tarde del martes.
Las operaciones se restablecieron luego de que la fiscalía autorizó la remoción de las locomotoras y vagones que obstruían la vía que conecta a la ciudadela inca de Machu Picchu con la localidad de Ollantaytambo, en la región andina de Cusco.
«Los trenes turísticos desde Ollantaytambo a Machu Picchu ya se reanudaron con retrasos de aproximadamente una hora, debido a la operación de evacuación, pero se estima se estarán regularizando en el transcurso del día», anunció la empresa Perú Rail.
El sitio arqueológico Machu Picchu, en el sureste de Perú, recibe por día unos 4.500 visitantes en promedio.
El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, declaró a la radio RPP que tras la evacuación partieron trenes «con los primeros 800 turistas».
De los 40 heridos sólo dos permanecen hospitalizados, agregó.
Las dos empresas involucradas en el accidente, Peru Rail e Inca Rail, no revelaron la cantidad ni la nacionalidad de los pasajeros que viajaban en los trenes afectados.
El Ministerio Público investiga desde el martes las causas del choque frontal y busca determinar el número de pasajeros que iban a bordo.
Un error humano sería el causante del percance, en el que murió al conductor de una de las locomotoras.
«Al parecer uno de los maquinistas, por algún motivo, o no miró o no hizo caso o pensó que no iba a tener alguna consecuencia e ignoró las señales», dijo Álvarez.
La policía detuvo a cuatro trabajadores que iban en las locomotoras, informó el jefe policial de Cusco.
«Se les ha practicado el dosaje etílico y se está a la espera de los resultados», indicó el general José Becerra a RPP.
El accidente ocurrió la tarde del martes en una curva estrecha rodeada de cerros en la ruta de una sola vía que conecta Ollantaytambo con Machu Picchu.
A Machu Picchu, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1983, los visitantes llegan por tren y además deben tomar un autobús que conduce a la famosa ciudadela.
Francia planea prohibir las redes sociales a menores de 15 años
Francia busca proteger a los niños por la excesiva exposición frente a las pantallas y propone prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años a partir de septiembre de 2026, según un proyecto de ley revisado por AFP.
La iniciativa cuenta con el respaldo del presidente Emmanuel Macron, quien declaró a principios de este mes que el parlamento debería comenzar a debatir la propuesta en enero.
«Muchos estudios e informes confirman los distintos riesgos que causa el uso excesivo de pantallas digitales por parte de los adolescentes», señala el proyecto.
Los niños con acceso ilimitado a internet están expuestos a «contenido inapropiado» y podrían sufrir ciberacoso o experimentar alteraciones en sus patrones de sueño, indicó el gobierno.
El proyecto de ley consta de dos artículos: el primero establecería como ilegal «la prestación por parte de una plataforma en línea de un servicio de red social a un menor de 15 años».
El segundo artículo propone prohibir el uso de teléfonos móviles en la escuela secundaria.
En Francia se prohíbe desde 2018 el uso de teléfonos celulares en preescolares y colegios de educación secundaria, pero hasta este año rara vez se aplica.
A principios de mes, el Senado francés respaldó una iniciativa para proteger a los adolescentes del uso excesivo de pantallas y del acceso a redes sociales, que incluye la obligación de contar con autorización parental para que los niños de entre 13 y 16 años se registren en sitios de redes sociales.
La propuesta del Senado ha sido remitida a la Asamblea Nacional, que deberá aprobar el texto antes de que pueda convertirse en ley.
Apagón afectó a casi un millón de usuarios en Buenos Aires bajo calor extremo
Casi un millón de usuarios quedaron sin servicio eléctrico en Buenos Aires y su poblada periferia la madrugada de este miércoles debido a problemas de tensión en medio de una fuerte demanda por el agobiante calor del verano austral.
Según informó el ente regulador de energía eléctrica, el pico del apagón se prolongó por casi cuatro horas con temperaturas que rondaron los 30ºC por la noche.
La concesionaria privada de electricidad Edesur informó que el servicio se restableció por etapas y al mediodía del miércoles apenas unos miles de usuarios quedaban sin suministro.
El apagón dejó al emblemático Obelisco de Buenos Aires en penumbras y afectó una extensa área en el populoso cordón que rodea a la capital argentina.
El corte de suministro se produjo en coincidencia con anuncios de nuevas alzas de tarifas de electricidad, que aumentarán un 2% a partir del 1 de enero.
En barrios de clase media de la capital argentina, grupos de vecinos y comerciantes protestaron con golpes de cacerolas en las esquinas por la falta de electricidad en el último día del año.
Edesur informó que desplegó «un operativo especial para atender las fallas relacionadas con la alta demanda por la ola de calor en víspera de Año Nuevo».
La presión de la demanda sobre la red eléctrica continuará este miércoles cuando se espera que las temperaturas rocen los 38ºC en la capital argentina y sus alrededores, según el servicio meteorológico nacional.