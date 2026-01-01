Reportan reducción de personas quemadas en fiestas de Navidad y Fin de Año

Autoridades reportan una reducción de personas quemadas por productos pirotécnicos en el marco de las fiestas de Navidad y Fin de Año con respecto al año pasado.

El director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, detalló que entre el 23 al 30 de diciembre de este año se registraron 115 quemados, lo que representa una disminución del 17 % con relación al mismo período en 2024, cuando se reportaron 138 víctimas.

«Debiese ser cero quemados por productos pirotécnicos, lamentablemente esta es una cifra en donde hay distintos tipos de quemaduras y daños lo que hemos venido haciendo referencia en cuanto a estos productos», lamentó el titular de Bomberos.

Solano informó que han decomisado un total de 45, 665 pirotécnicos ilegales a escala nacional, entre los que están 1, 669 morteros número 5; 3, 636 silbadores y 40, 360 fulminantes.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...