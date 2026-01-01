Sancionan a motociclista que fue captado manejando de manera temeraria en una transitada carretera

El Viceministerio de Transporte (VMT) sancionó al conductor de una motocicleta que fue captado realizando maniobras peligrosas en una transitada calle del país.

En un video difundido en redes sociales se observa al sujeto manejando a excesiva velocidad y realizando zigzag.

Po si no fuera suficiente, se puede apreciar que el sujeto no contaba con la indumentaria reflectante en horario reglamentario.

De acuerdo con el VMT, el motociclista cometió al menos 2 faltas que quedarán regitradas en el sistema.

Asimismo, la institución hace el llamado a los conductores evitar comportamientos de riesgo que pongan en peligro su vida y la de otras personas.

