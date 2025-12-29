Rescatan a adulto mayor que cayó a una cisterna en San Marcos

La distribuidora de energía Delsur, informó a la población en general sobre la suspensión del servicio eléctrico por mantenimiento en la red desde las 8:30 a.m. hasta las 4:00 p.m. en zonas de San Salvador y La Libertad.

En San Juan Opico, La Libertad, las zonas afectadas serán Cantón, Cacerío y Lotificación Las Delicias; mientras que en Zaragoza, los Cantones el Barrillo en San Sebastian Asuchio; en Comasagua, Cantones El Matazano, Sacazil, San José El Porvenir, Los Amates, y Caserío El Achiote. Finalmente en Santa Tecla, los Cantones El Limón, El triunfo, Las Granadillas y Los Pajales.

Por su parte, en San Salvador, la suspensión se efectuará de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en Laboratorios ARSAL.

Por ello, se recomienda tomar las medidas necesarias para evitar inconvenientes o accidentes, además, ante cualquier duda o consulta, la institución pone a disposición sus canales oficiales.

