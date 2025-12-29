Anuncian ingreso de vientos nortes al país

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que se espera el ingreso de un fenómeno para las últimas noches de este domingo y las primeras horas del lunes.

Para el transcurso de la noche se esperan vientos nortes, mismos que podrían extenderse hasta el jueves 1 de enero del 2026, mismos que comenzarán y terminarán de manera débil y sutil, pero para el martes 30 y miércoles 31 se intensificarán significativamente.

Además, se prevén ráfagas ocasionales de entre 50 y 70 km/h, más notables en zonas altas del occidente, del norte o incluso mayores en aquellos lugares cuyo terreno favorezca el aceleramiento adicional del viento.

En el transcurso de jueves 1 de enero, se debilitarán y para viernes 2 de enero se prevé que el flujo del este se haya restablecido

