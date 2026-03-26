Remesas vía billeteras de criptomonedas crecieron 146.4 % en el país en el inicio de 2026

Todavía quedan cupos por llenar y hay selecciones que tienen en recámara el sueño mundialista, pero al menos cinco nuevas reglas ya tienen boleto al Mundial de Norteamérica 2026 y jugarán en las canchas mexicanas, estadounidenses y canadienses.

Las nuevas medidas en el reglamente de FIFA que entrarán en vigor en el Mundial de 2026 compartido entre Estados Unidos, México y Canadá atañen nuevas funciones en el VAR y están relacionadas en su mayoría en pro de tiempo de juego.

Por ejemplo, los jugadores al momento de ser sustituidos tendrán 10 segundos para dejar la cancha, caso contrario su equipo tendrá que esperar un minuto para que ingrese el futbolista que llega en su lugar.

Los saques tanto de banda como de portero estarán cronometrados y no deberá pasar de cinco segundos, si supera ese tiempo el balón pasa a manos del rival para que ejecute. Además, cuando un jugador reciba atención médica dentro de la cancha tendrá que salir y esperar un minuto para retornar, salvo si la lesión es provocada y el agresor recibe amarilla.

Otra de las disposiciones claras es que solo el capitán del equipo podrá acercarse al árbitro para hablarle, cualquier otro jugador se arriesga a recibir amarilla.

En el caso puntual del VAS se le suma la función de intervenir cuando un jugador reciba una segunda amarilla que derive en cartulina roja y corregirá decisiones en tiros de esquina.

La intención de FIFA está focalizada en agilizar los partidos, evitar pérdida de tiempo, estrategias que muchas veces son visibles cuando el resultado favorece.

La fiesta planetaria del fútbol arranca el 11 de junio próximo con el choque entre México y Sudáfrica valido por el debut del grupo A.

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