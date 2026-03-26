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La Copa del Mundo 2026 aplicará nuevas reglas de FIFA
Todavía quedan cupos por llenar y hay selecciones que tienen en recámara el sueño mundialista, pero al menos cinco nuevas reglas ya tienen boleto al Mundial de Norteamérica 2026 y jugarán en las canchas mexicanas, estadounidenses y canadienses.
Las nuevas medidas en el reglamente de FIFA que entrarán en vigor en el Mundial de 2026 compartido entre Estados Unidos, México y Canadá atañen nuevas funciones en el VAR y están relacionadas en su mayoría en pro de tiempo de juego.
Por ejemplo, los jugadores al momento de ser sustituidos tendrán 10 segundos para dejar la cancha, caso contrario su equipo tendrá que esperar un minuto para que ingrese el futbolista que llega en su lugar.
Los saques tanto de banda como de portero estarán cronometrados y no deberá pasar de cinco segundos, si supera ese tiempo el balón pasa a manos del rival para que ejecute. Además, cuando un jugador reciba atención médica dentro de la cancha tendrá que salir y esperar un minuto para retornar, salvo si la lesión es provocada y el agresor recibe amarilla.
Otra de las disposiciones claras es que solo el capitán del equipo podrá acercarse al árbitro para hablarle, cualquier otro jugador se arriesga a recibir amarilla.
En el caso puntual del VAS se le suma la función de intervenir cuando un jugador reciba una segunda amarilla que derive en cartulina roja y corregirá decisiones en tiros de esquina.
La intención de FIFA está focalizada en agilizar los partidos, evitar pérdida de tiempo, estrategias que muchas veces son visibles cuando el resultado favorece.
La fiesta planetaria del fútbol arranca el 11 de junio próximo con el choque entre México y Sudáfrica valido por el debut del grupo A.
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Comité olímpico internacional solo permitirá a mujeres biológicas participar en un deporte
El Comité Olímpico Internacional (COI) condicionó este jueves la participación en las pruebas femeninas de los Juegos Olímpicos 2028 de Los Ángeles a test cromosómicos, ya en vigor de 1968 a 1996 en el mundo olímpico.
La admisión en las competiciones olímpicas femeninas «está ahora reservada a personas de sexo biológico femenino», no portadoras del gen SRY, explicó el COI en un comunicado, tras una reunión de su comisión ejecutiva.
La instancia da así la espalda a las reglas dictadas en 2021, que permitían a cada federación fijar su política, y el COI excluye a la vez a deportistas transgénero y a una gran parte de las deportistas intersexuales, portadoras de forma natural de variaciones genéticas y consideradas como niñas desde su nacimiento.
Esta nueva política, la primera gran medida de la presidenta zimbabuense Kirsty Coventry desde su elección hace un año a la cabeza del COI, se aplicará a partir de los Juegos 2028 y «no es retroactiva».
De esta forma no peligra el oro olímpico obtenido en los Juegos de París por la boxeadora argelina Imane Khelif, que reconoció ella misma ser portadora del gen SRY, si bien nació como niña y ha defendido su feminidad al ser atacada por su género.
La responsabilidad de organizar los test recaerá sobre las federaciones internacionales y en las instituciones deportivas nacionales. Estas pruebas se harán mediante un test de saliva, un raspado bucal o una muestra de sangre y deberán ser realizadas «una única vez en la vida del deportista», indicó el COI.
Esta medida está ya en vigor desde el año pasado en tres disciplinas: atletismo, boxeo y esquí, si bien su aplicación se enfrenta a problemas prácticos y legales.
El COI ya había recurrido a test cromosómicos de feminidad entre 1968 y los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996, antes de renunciar a ellos en 1999 bajo la presión de la comunidad científica, que cuestionaba su idoneidad, y de su propia comisión de deportistas.
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Fede Valverde, el pulmón del Real Madrid, se graduará con Uruguay en Wembley
Los 90.000 espectadores del estadio londinense de Wembley tendrán el viernes sus miradas puestas en Fede Valverde. El centrocampista uruguayo, tras su reciente triplete con el Real Madrid contra el Manchester City, vuelve a medirse a un cuadro inglés.
Valverde atraerá todos los focos de este amistoso contra Inglaterra, el duodécimo duelo entre ambas selecciones, con ventaja sudamericana en los demás once (cinco victorias, tres empates y tres derrotas).
El partido llega apenas 16 días después de que Valverde lograra el 11 de marzo el primer hat-trick de su trayectoria profesional, en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City en Madrid.
«Fue el mejor partido de mi carrera, sobre todo en goles. Hacía bastante que no disfrutaba un partido de esta manera», dijo Valverde tras aquel duelo.
Y es que, a sus 27 años, Valverde parece encontrarse en un momento dulce de su carrera.
«Siempre fue un jugador muy destacado, un jugador que despertó la atención de todo el mundo del deporte, especialmente en el fútbol europeo y en el equipo en el que él juega», afirmó este jueves el seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa.
«Obviamente, en los últimos partidos ha tenido una capacidad de desequilibrio muy llamativa que hace que se observe una nueva faceta de él», añadió Bielsa.
Seis días después del 3-0 en la ida, con el triplete de Valverde, el Real Madrid volvió a ganar en Mánchester al City, por 2-1, certificando su pase a cuartos.
Tras sus goles al City, el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, comparó a Valverde con uno de los mitos del equipo blanco, el delantero Juan Gómez «Juanito», fallecido en un accidente de tráfico en 1992.
Juanito se convirtió en ídolo del madridismo, por su espíritu de lucha que impulsó las remontadas del equipo en los años 80.
«Da igual dónde lo pongas. Es el Juanito del siglo XXI, todo lo que sueña ser un jugador del Real Madrid es Fede Valverde», dijo Arbeloa.
Elogios de la prensa inglesa
La prensa inglesa no ahorró elogios a Valverde tras su exhibición ante el City.
«Valverde a veces parece ser todos los jugadores juntos, un hombre con cuatro pulmones y tres goles en la mitad primera», señaló el diario The Guardian tras aquella proeza.
Trent Alexander‑Arnold, compañero inglés de Valverde en el Real Madrid, tampoco ahorró elogios hacia el uruguayo.
«No hay nada que no pueda hacer. La energía y lo que aporta al equipo es absolutamente enorme», señaló.
En el Real Madrid, como mediocentro, combina recuperación de balón, presión constante, conducción y llegada al área rival, siendo considerado el motor del equipo, conectando defensa con ataque.
Entre sus cualidades destacan su energía física y su inteligencia táctica, sabiendo cuándo se puede incorporar al ataque o retroceder.
A eso une un gran remate y capacidad para robar balones.
De este modo, Uruguay confía en Valverde para lograr su segunda victoria en el mítico Wembley, considerada la catedral del fútbol mundial.
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El máximo goleador del Atlético de Madrid deja el club y este es su nuevo destino
Se viene el final de una era, en los próximos días el ariete francés Antoine Griezmann firmará el contrato con su nuevo club.
De acuerdo a la prensa deportiva española, el francés arregló su salida con el Atlético de Madrid y aprovechará los días libres de la fecha FIFA para viajar a su nuevo destino y firmar su vínculo contractual.
Aunque el Orlando City pretendía hacerse de los servicios de Griezmann a partir del 26 de marzo, el francés llegará hasta el final de la actual campaña con el cuadro colchonero.
Griezmann ha jugado 488 partidos con el conjunto rojiblanco, con 211 goles y 97 asistencias, a lo largo de dos etapas diferentes: de 2014 a 2019 y de 2021 hasta la actualidad, interrumpidas por dos años en el Barcelona.