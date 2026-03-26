La Copa del Mundo 2026 aplicará nuevas reglas de FIFA

Los 90.000 espectadores del estadio londinense de Wembley tendrán el viernes sus miradas puestas en Fede Valverde. El centrocampista uruguayo, tras su reciente triplete con el Real Madrid contra el Manchester City, vuelve a medirse a un cuadro inglés.

Valverde atraerá todos los focos de este amistoso contra Inglaterra, el duodécimo duelo entre ambas selecciones, con ventaja sudamericana en los demás once (cinco victorias, tres empates y tres derrotas).

El partido llega apenas 16 días después de que Valverde lograra el 11 de marzo el primer hat-trick de su trayectoria profesional, en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City en Madrid.

«Fue el mejor partido de mi carrera, sobre todo en goles. Hacía bastante que no disfrutaba un partido de esta manera», dijo Valverde tras aquel duelo.

Y es que, a sus 27 años, Valverde parece encontrarse en un momento dulce de su carrera.

«Siempre fue un jugador muy destacado, un jugador que despertó la atención de todo el mundo del deporte, especialmente en el fútbol europeo y en el equipo en el que él juega», afirmó este jueves el seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa.

«Obviamente, en los últimos partidos ha tenido una capacidad de desequilibrio muy llamativa que hace que se observe una nueva faceta de él», añadió Bielsa.

Seis días después del 3-0 en la ida, con el triplete de Valverde, el Real Madrid volvió a ganar en Mánchester al City, por 2-1, certificando su pase a cuartos.

Tras sus goles al City, el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, comparó a Valverde con uno de los mitos del equipo blanco, el delantero Juan Gómez «Juanito», fallecido en un accidente de tráfico en 1992.

Juanito se convirtió en ídolo del madridismo, por su espíritu de lucha que impulsó las remontadas del equipo en los años 80.

«Da igual dónde lo pongas. Es el Juanito del siglo XXI, todo lo que sueña ser un jugador del Real Madrid es Fede Valverde», dijo Arbeloa.

Elogios de la prensa inglesa

La prensa inglesa no ahorró elogios a Valverde tras su exhibición ante el City.

«Valverde a veces parece ser todos los jugadores juntos, un hombre con cuatro pulmones y tres goles en la mitad primera», señaló el diario The Guardian tras aquella proeza.

Trent Alexander‑Arnold, compañero inglés de Valverde en el Real Madrid, tampoco ahorró elogios hacia el uruguayo.

«No hay nada que no pueda hacer. La energía y lo que aporta al equipo es absolutamente enorme», señaló.

En el Real Madrid, como mediocentro, combina recuperación de balón, presión constante, conducción y llegada al área rival, siendo considerado el motor del equipo, conectando defensa con ataque.

Entre sus cualidades destacan su energía física y su inteligencia táctica, sabiendo cuándo se puede incorporar al ataque o retroceder.

A eso une un gran remate y capacidad para robar balones.

De este modo, Uruguay confía en Valverde para lograr su segunda victoria en el mítico Wembley, considerada la catedral del fútbol mundial.

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