Principal
Protección Civil no registra ahogados en playas públicas
El director general de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, informó que no registran ahogados en playas públicas a escala nacional. Destacó el resultado favorable por segundo año consecutivo producto del trabajo en conjunto con las diferentes instituciones de socorro.
«El año pasado en playas públicas no se registró absolutamente ninguno, este año tampoco, y, de hecho, creo que justo es decirlo en honor al trabajo que hace el personal de la sección de salvamento acuático de Protección Civil, de Cruz Roja, Cruz Verde, Comandos de Salvamento, Fuerza Naval, Policía y todo lo que se suma», resaltó el funcionario.
Amaya lamentó el fallecimiento de un hombre de 20 años que se introdujo a un río bajo los efectos del alcohol en la comunidad Mata de Piña, en Jiquilisco, Usulután.
En cuanto a rescates, indicó que se reportan 44, de los cuales 31 fueron profundos y 13 simples, que tuvieron como víctimas a seis adultos y siete menores.
Con respecto a la accidentabilidad vial, el funcionario detalló de 524 que dejaron 368 lesionados. Del total de siniestros 408 fueron en vehículos y 116 en motocicletas. Aclaró que no todos los percances han sido extremadamente graves, porque la mayor parte de estos accidentes han sido provocados por la distracción al volante.
«Les reitero, por favor, no conduzcan bajo los efectos del alcohol. El Salvador sigue siendo un territorio cero tolerancia a la conducción peligrosa y de hecho, les comento algunos datos que se han registrado hasta hoy. Hemos tenido, en cuanto a conductores peligrosos, 55 personas detenidas, de estas son 51 hombres y cuatro mujeres. Algunos con grados de alcohol bastante elevados», acotó.
Nacionales -deportes
Yamil Bukele deja la Fesabal
El presidente del comité ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Yamil Bukele, expuso que oficialmente ha dejado la presidencia de la Federación Salvadoreña de Baloncesto. Su renuncia se hizo efectiva el 12 de diciembre, y desde entonces ya no tiene la toma de decisiones en el ente rector del deporte de la cesta y la pelota.
Bukele mencionó que su renuncia obedece al cumplimiento de la normativa del fútbol nacional, que le impide ostentar dos cargos federativos. Fue presidente de la Fesabal desde el año 2013, y en su carta de despedida expuso algunos de los logros que se obtuvieron.
Entre los logros más destacados están la creación de la Liga Mayor de Baloncesto y la Liga Mayor de Baloncesto Femenino, que al día de hoy han potenciado el talento de muchos atletas, inclusive nutriendo a las selecciones nacionales de básquetbol salvadoreñas. Estas ligas permitieron la descentralización del baloncesto en San Salvador, llevando las acciones a más municipios y departamentos donde se constituyeron equipos profesionales.
También trabajó por la creación de la Liga de Desarrollo, y el renacimiento del baloncesto juvenil, dos modalidades que han fortalecido el talento base para futuras generaciones.
También, desde 2022, se ha desarrollado el Tour Nacional de Baloncesto 3×3, una categoría novedosa que ha tenido buena aceptación entre los amantes de este deporte. Se probó como deporte de exhibición en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.
Otro de los logros ha sido la venida de torneos internacionales de baloncesto a El Salvador, con equipos y selecciones de gran nivel que han brindado espectáculos para la afición salvadoreña.
Principal
Choque deja cinco lesionados en Chalatenango
Cinco personas resultaron lesionadas en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 56 de la carretera Longitudinal del Norte, distrito de El Paraíso, Chalatenango Sur, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El reporte oficial detalla que el conductor de un carro tipo sedán trató de sobrepasar y chocó contra un pick up. Los lesionados fueron trasladados a un centro asistencial por cuerpos de socorro y equipo policial.
En otro caso, un motociclista falleció luego de ser embestido por un vehículo cuyo conductor se fugó sobre el bulevar Venezuela, en las cercanías de la Terminal de Occidente, en San Salvador capital. Cuando los socorristas llegaron, encontraron al hombre sin signos vitales.
Recientemente, el director general de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, detalló que en el marco del Plan Fin de Año 2025 se reportan 524 siniestros viales, con un saldo de 368 lesionados. Del total de accidentes, 408 han sido vehículos y 116 motocicletas.
Amaya indicó que en el referido periodo han detenido a 55 conductores peligros, 51 hombres y cuatro mujeres.
Internacionales
Reanudan servicio de trenes a Machu Picchu tras choque que dejó un muerto
El servicio ferroviario a Machu Picchu, principal atractivo turístico de Perú, se reanudó este miércoles al día siguiente de que un choque frontal de dos trenes en esa ruta dejara un muerto y 40 heridos, informaron las empresas operadoras.
En los primeros viajes se evacuaron unos 2.000 turistas, entre ellos 700 peruanos y 1.300 extranjeros de diferentes nacionalidades, que estaban varados en la cercana localidad de Aguas Calientes desde la suspensión de la ruta la tarde del martes.
Las operaciones se restablecieron luego de que la fiscalía autorizó la remoción de las locomotoras y vagones que obstruían la vía que conecta a la ciudadela inca de Machu Picchu con la localidad de Ollantaytambo, en la región andina de Cusco.
«Los trenes turísticos desde Ollantaytambo a Machu Picchu ya se reanudaron con retrasos de aproximadamente una hora, debido a la operación de evacuación, pero se estima se estarán regularizando en el transcurso del día», anunció la empresa Perú Rail.
El sitio arqueológico Machu Picchu, en el sureste de Perú, recibe por día unos 4.500 visitantes en promedio.
El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, declaró a la radio RPP que tras la evacuación partieron trenes «con los primeros 800 turistas».
De los 40 heridos sólo dos permanecen hospitalizados, agregó.
Las dos empresas involucradas en el accidente, Peru Rail e Inca Rail, no revelaron la cantidad ni la nacionalidad de los pasajeros que viajaban en los trenes afectados.
El Ministerio Público investiga desde el martes las causas del choque frontal y busca determinar el número de pasajeros que iban a bordo.
Un error humano sería el causante del percance, en el que murió al conductor de una de las locomotoras.
«Al parecer uno de los maquinistas, por algún motivo, o no miró o no hizo caso o pensó que no iba a tener alguna consecuencia e ignoró las señales», dijo Álvarez.
La policía detuvo a cuatro trabajadores que iban en las locomotoras, informó el jefe policial de Cusco.
«Se les ha practicado el dosaje etílico y se está a la espera de los resultados», indicó el general José Becerra a RPP.
El accidente ocurrió la tarde del martes en una curva estrecha rodeada de cerros en la ruta de una sola vía que conecta Ollantaytambo con Machu Picchu.
A Machu Picchu, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1983, los visitantes llegan por tren y además deben tomar un autobús que conduce a la famosa ciudadela.