Choque deja cinco lesionados en Chalatenango

El servicio ferroviario a Machu Picchu, principal atractivo turístico de Perú, se reanudó este miércoles al día siguiente de que un choque frontal de dos trenes en esa ruta dejara un muerto y 40 heridos, informaron las empresas operadoras.

En los primeros viajes se evacuaron unos 2.000 turistas, entre ellos 700 peruanos y 1.300 extranjeros de diferentes nacionalidades, que estaban varados en la cercana localidad de Aguas Calientes desde la suspensión de la ruta la tarde del martes.

Las operaciones se restablecieron luego de que la fiscalía autorizó la remoción de las locomotoras y vagones que obstruían la vía que conecta a la ciudadela inca de Machu Picchu con la localidad de Ollantaytambo, en la región andina de Cusco.

«Los trenes turísticos desde Ollantaytambo a Machu Picchu ya se reanudaron con retrasos de aproximadamente una hora, debido a la operación de evacuación, pero se estima se estarán regularizando en el transcurso del día», anunció la empresa Perú Rail.

El sitio arqueológico Machu Picchu, en el sureste de Perú, recibe por día unos 4.500 visitantes en promedio.

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, declaró a la radio RPP que tras la evacuación partieron trenes «con los primeros 800 turistas».

De los 40 heridos sólo dos permanecen hospitalizados, agregó.

Las dos empresas involucradas en el accidente, Peru Rail e Inca Rail, no revelaron la cantidad ni la nacionalidad de los pasajeros que viajaban en los trenes afectados.

El Ministerio Público investiga desde el martes las causas del choque frontal y busca determinar el número de pasajeros que iban a bordo.

Un error humano sería el causante del percance, en el que murió al conductor de una de las locomotoras.

«Al parecer uno de los maquinistas, por algún motivo, o no miró o no hizo caso o pensó que no iba a tener alguna consecuencia e ignoró las señales», dijo Álvarez.

La policía detuvo a cuatro trabajadores que iban en las locomotoras, informó el jefe policial de Cusco.

«Se les ha practicado el dosaje etílico y se está a la espera de los resultados», indicó el general José Becerra a RPP.

El accidente ocurrió la tarde del martes en una curva estrecha rodeada de cerros en la ruta de una sola vía que conecta Ollantaytambo con Machu Picchu.

A Machu Picchu, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1983, los visitantes llegan por tren y además deben tomar un autobús que conduce a la famosa ciudadela.

