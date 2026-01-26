Jetset
Presidenta de México pide personalmente más conciertos de la banda de k-pop BTS
La presidenta Claudia Sheinbaum se hizo eco el lunes de la frustración de cientos de miles de fans mexicanos sin boletos para ver a la banda de k-pop BTS y escribió una inhabitual carta a su homólogo surcoreano para pedirle más conciertos.
Las entradas, puestas a la venta el pasado fin de semana, se agotaron en minutos en una muestra del creciente furor entre los mexicanos por toda la cultura surcoreana, que abarca desde las series de televisión a la gastronomía.
La k-popmanía ya se había hecho presente en el gabinete presidencial de México.
Al anunciarse que BTS se presentaría en el país, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, publicó un video en TikTok en el que se le ve saludando a Jin, un miembro de la banda, después de un concierto que dio en solitario en noviembre.
Ahora, la mandataria llevó el tema a la diplomacia internacional.
«Cerca de un millón de jóvenes» intentaron comprar boletos para los conciertos del grupo de k-pop, pero solo había 150.000 entradas a la venta, dijo este lunes Sheinbaum en su habitual rueda de prensa diaria.
La gobernante izquierdista relató que durante el fin de semana, luego de ver en redes sociales el revuelo causado por los fanáticos que no alcanzaron a comprar boletos, consultó al canciller: «¿Podemos mandarle una carta al presidente de Corea?».
En su inhabitual misiva, Sheinbaum pidió al presidente Lee Jae Myung «que vengan más veces» a México los aclamados artistas del k-pop, quienes se mantenían en pausa desde 2022 cuando realizaron el servicio militar, obligatorio en el país asiático para los hombres menores de 30 años.
Los siete integrantes fueron dados de alta el año pasado y el grupo anunció entonces su regreso a los escenarios en 2026.
Anteriormente, la mandataria había preguntado a la compañía que organiza las presentaciones en México, Ocesa, sobre la posibilidad de organizar más recitales pero la respuesta fue negativa, dijo.
Jetset
Kanye West niega ser «nazi ni antisemita» y habla de su trastorno mental
El músico de 48 años, quien en los últimos años ha perdido seguidores y cuantiosos contratos comerciales por sus declaraciones antisemitas y racistas, lanzó la canción «Heil Hitler» el pasado 8 de mayo, en el 80° aniversario de la derrota de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.
La canción, vetada en las principales plataformas de streaming, aunque fácil de encontrar en internet, le valió, entre otras cosas, la anulación de un visado para Australia.
West, que cambió su nombre artístico a Ye, explicó en un mensaje pago en el periódico las implicaciones del trastorno bipolar que hace años le fue diagnosticado.
«Cuando uno está en un episodio maníaco, no cree estar enfermo. Piensa que los demás están exagerando. Siente que ve el mundo con más claridad que nunca, cuando en realidad está perdiendo completamente el control», escribió el artista, ganador de 24 premios Grammy.
«Me arrepiento y me siento profundamente mortificado de mis acciones en ese estado. Me comprometo a asumir mis responsabilidades, a seguir un tratamiento y a llevar a cabo cambios reales y duraderos. Eso no justifica en absoluto lo que hice. No soy nazi ni antisemita. Amo al pueblo judío», añadió.
Ya en diciembre de 2023, el rapero se había disculpado ante la comunidad judía después de haber declarado unos meses antes que «adoraba a los nazis».
En 2022 también provocó indignación al mostrarse con el lema «White Lives Matter» («La vida de los blancos importa»), tergiversando el célebre «Black Lives Matter» contra el racismo contra la gente negra) y acudió a una cena en casa de Donald Trump con el supremacista blanco antisemita Nick Fuentes
Jetset
Anuncian plan de tránsito por Ilopango Air Show 2026
El sábado 31 de enero y el domingo 1º de febrero se llevará a cabo el Ilopango Air Show 2026, evento que atraerá a miles de visitantes nacionales e internacionales al aeropuerto de Ilopango, en San Salvador.
Ante la alta afluencia esperada, el Viceministerio de Transporte (VMT) implementará dispositivos especiales de gestión del tránsito vehicular en los principales accesos al aeropuerto, específicamente en el bulevar del Ejército y en la 1ª avenida norte, con el objetivo de garantizar una circulación ordenada y segura.
De acuerdo con la información compartida por el VMT en su cuenta oficial de X, el operativo contempla la regulación del flujo vehicular en puntos estratégicos, con presencia de gestores de tránsito en intersecciones clave, señalización temporal y posibles desvíos según la carga vehicular durante las horas de mayor afluencia, tanto en el ingreso como en la salida del evento.
Asimismo, se contará con grúas para la atención inmediata de emergencias viales, a fin de retirar vehículos dañados o mal estacionados y evitar congestionamientos prolongados en la zona.
Las autoridades recomiendan a la población planificar sus desplazamientos con anticipación, utilizar rutas alternas si no se dirige al evento, atender la señalización instalada y seguir las indicaciones del personal del VMT, para contribuir al desarrollo seguro y ordenado del Ilopango Air Show 2026.
Este es uno de los eventos aeronáuticos y turísticos más importantes del país y de la región centroamericana, ya que reúne a miles de personas.
El espectáculo se destaca por sus exhibiciones aéreas acrobáticas, maniobras de alta precisión y demostraciones de aeronaves civiles y militares en las que participan pilotos salvadoreños e internacionales.
Los asistentes podrán apreciar vuelos sincronizados, acrobacias de alto riesgo, entre otros.
Cada año, este evento cuenta con dispositivos de seguridad y gestión de tránsito, coordinados con distintas instituciones del país, para garantizar el orden y la seguridad.
Jetset
Fernanfloo supera los 50 millones de suscriptores y hace historia en YouTube
El youtuber salvadoreño Fernanfloo alcanzó oficialmente la cifra de 50 millones de suscriptores en su canal principal de YouTube, un récord que pocos creadores de contenido en español han logrado en la plataforma.
La noticia fue anunciada públicamente por YouTube Latinoamérica, que publicó una compilación en redes sociales celebrando el logro de Fernanfloo y recordando su evolución desde sus primeros videos hasta convertirse en una celebridad de la plataforma a nivel latinoamericano.
Fernanfloo puede presumir de ostentar las placas de Botón de Plata (100,000 suscriptores), Botón de Oro (un millón de suscriptores), Botón de Diamante (10 millones de suscriptores), y próximamente el Botón de Diamante Especial / Rubí (50 millones de suscriptores), por su más reciente logro.
Al llegar a los 50 millones de suscriptores, Fernanfloo puede presumir de estar por encima de figuras como Luisito Comunica, que registra alrededor de 45.5 millones de suscriptores.
Luis Fernando Flores Alvarado, nacido el 7 de julio de 1993 en San Salvador, es uno de los creadores digitales más reconocidos de América Latina. Desde que lanzó su canal en 2011, se consolidó como uno de los youtubers más peculiares por su característico humor y contenido.
Fernanfloo ha vuelto a estar en el foco de los reflectores por momentos significativos en su vida personal como cuando celebró su boda civil con su esposa Sofía de Flores en 2025 y anunció el nacimiento de su primer hijo, Leo Valentín, quien llegó al mundo el 1 de noviembre de 2025.