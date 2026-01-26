Principal
El MARN alerta a la población por ingreso de Vientos Nortes
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) emitió una advertencia a la población salvadoreña ante la entrada de un sistema de vientos nortes que afecta el territorio desde ayer y se prolongará hasta el jueves 29 de enero.
Durante este periodo, habrá ráfagas que podrían alcanzar entre 50 y 80 kilómetros por hora, especialmente en zonas altas del occidente y nororiente del país.
La institución enfatizó que este fenómeno meteorológico, caracterizado por fuertes ráfagas de viento, puede incrementar el riesgo de caídas de árboles, ramas y objetos livianos, por lo que instó a la ciudadanía a tomar precauciones, particularmente al transitar por áreas arboladas o con infraestructura vulnerable.
De acuerdo con el pronóstico del MARN, los vientos nortes se presentarán con mayor intensidad entre este día y la mitad de la semana, siendo más notorios en zonas altas del occidente y nororiente del país, aunque también se sentirán ráfagas moderadas en otras regiones.
Mientras que, el viernes 30 de enero será «un día de transición», previo al ingreso de otro episodio de Vientos Nortes el fin de semana.
«En la madrugada de ese viernes, se prevé que las temperaturas se perciban un poco frías en gran parte del país», comunicó el MARN.
Principal
Gobierno de El Salvador entregará 16 tipos de paquetes escolares según el nivel educativo
El Gobierno de El Salvador entregará de 16 tipos de paquetes escolares, diseñados de acuerdo con el grado académico y las necesidades específicas de los estudiantes del sistema público, como parte de la estrategia para garantizar el acceso a herramientas digitales.
«Vamos a entregar 16 tipos de paquetes escolares, diseñados según el grado y las necesidades de cada estudiante», detalló la ministra de Educación, Karla Trigueros.
De acuerdo con la funcionaria, los paquetes serán entregados de forma gratuita, completa y oportuna, sin que los padres de familia deban realizar ningún pago ni trámite adicional para acceder a este beneficio.
«Estos paquetes escolares serán ampliados, estarán a tiempo y serán entregados de una sola vez. Son gratuitos. Nadie debe pagar un solo centavo por recibirlos», indicó Trigueros.
Trigueros enfatizó que el único requisito para recibir los paquetes escolares es que los estudiantes estén debidamente inscritos en un centro educativo del sistema público, asegurando que no se deben llenar formularios ni entregar dinero a cambio del paquete.
La ministra explicó que los paquetes han sido diseñados de manera diferenciada, iniciando desde la primera infancia hasta el nivel de bachillerato, incorporando uniformes, útiles escolares, libros y dispositivos tecnológicos, según el nivel académico.
«Son 16 tipos de paquetes escolares. En la primera infancia, donde tenemos a parvularia 4; nuestros niños están ingresando por primera vez al sistema público de educación y van a recibir dentro de su paquete una tableta de 8 pulgadas», explicó la ministra.
Para los estudiantes de primer grado, el apoyo incluirá un dispositivo de mayor tamaño (Tablet de 10”), además del kit tradicional de útiles y uniforme escolar.
En el caso de cuarto grado, el paquete escolar incorporará una computadora, fortaleciendo el acceso a la tecnología desde edades tempranas.
«Todos los estudiantes de cuarto grado recibirán una computadora, además de uniformes, libros y útiles escolares», explicó la funcionaria.
Apoyo a estudiantes de bachillerato
Para el nivel de educación media, los paquetes también contemplan dispositivos electrónicos para aquellos estudiantes que ingresan por primera vez al sistema público.
«En bachillerato, los estudiantes recibirán uniformes, libros, útiles escolares y dispositivo electrónico si es la primera vez que ingresan al sistema público», dijo.
Asimismo, la ministra aclaró que los estudiantes que concluyan el bachillerato no devolverán los equipos tecnológicos, los cuales podrán ser utilizados para continuar su formación académica o incorporarse al mercado laboral.
El Salvador ha realizado una inversión histórica de más de $800 millones en dispositivos tecnológicos, lo que ha beneficiado a los estudiantes del sistema público y ha significado un apoyo económico para las familias salvadoreñas.
La entrega de estos paquetes escolares forma parte de los esfuerzos del Estado para cerrar brechas digitales y garantizar condiciones equitativas de aprendizaje para los estudiantes del sistema público a nivel nacional.
Internacionales
Colombia bloquea señal de celulares en cárceles tras denuncia de El Salvador por red de estafas
El Gobierno de Colombia anunció este lunes el bloqueo inmediato de la señal de telefonía celular en al menos tres cárceles del país, tras denuncias de El Salvador sobre redes de extorsión telefónica que operan desde prisiones colombianas y que afectan a ciudadanos en Centroamérica.
El ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, informó que la medida se aplicará en los centros penitenciarios de Cómbita, en el departamento de Boyacá; Valledupar, en el norte del país, y La Dorada, en el centro-occidente, como parte de una ofensiva contra la extorsión desde prisión.
«No hay tregua. No tenemos tiempo para seguir evaluando métricas ni excusas técnicas. Hay que bloquear la señal y punto», afirmó el funcionario durante un acto oficial en una cárcel de Bogotá, según declaraciones recogidas por medios locales y agencias internacionales.
Las medidas fueron anunciadas luego de que autoridades de El Salvador, incluido su ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, denunciaron el sábado que una red criminal realiza llamadas extorsivas desde la cárcel de Cómbita, utilizando tecnología que simula secuestros, y que afecta a víctimas en varios países de la región.
El Gobierno salvadoreño señaló que la identificación del origen de las llamadas se realizó con apoyo de tecnología del Gobierno de Estados Unidos, lo que permitió ubicar los dispositivos en ese centro penitenciario de máxima seguridad, situado a unos 158 kilómetros de Bogotá.
Idárraga advirtió que la extorsión desde cárceles se ha «naturalizado» en Colombia y calificó de inaceptable que este delito traspase fronteras. «No podemos permitir que este flagelo se expanda a Centroamérica», sostuvo, al tiempo que anunció investigaciones y contactos con autoridades salvadoreñas para verificar la información y establecer responsabilidades.
En Colombia, el uso y tenencia de teléfonos celulares e internet por parte de los reclusos está prohibido por ley, pero las autoridades reconocen que el ingreso ilegal de dispositivos es recurrente, en un sistema penitenciario afectado por problemas estructurales como hacinamiento y corrupción.
Según el Ministerio de Justicia de Colombia, el control tecnológico en los centros de reclusión es una de las principales herramientas para combatir las redes de extorsión , aunque la aplicación del bloqueo de señales ha sido irregular y una parte significativa de las denuncias por este delito continúa originándose en las cárceles de ese país, según las autoridades colombianas.
Nacionales -deportes
Cristian Gil, llamado de emergencia a la Selecta por ausencia de Styven Vásquez
La selección nacional mayor volvió a reunirse la noche del domingo para trabajar lunes, martes y miércoles en el primer microciclo del 2026. Un total de 18 jugadores quedaron concentrados a las órdenes del técnico Hernán Darío Gómez, pero no faltaron las novedades de última hora.
En la lista anunciada la semana pasada estaba Styven Vásquez, pero el delantero nacional está en los últimos trámites para poder viajar a México y sumarse a las filas del Irapuato, equipo de la Liga de Expansión azteca. En su ligar ha sido llamado Cristian Gil, delantero de Firpo.
Benji Villalobos, Kevin Carabantes, Daniel Franco, Julio Sibrián, Ronald Rodríguez, Jorge Cruz, Alejandro Henríquez, Jefferson Valladares, Marcelo Díaz, Mauricio Cerritos, Bryan Landaverde, Leonardo Menjívar, Harold Osorio, Noel Rivera, Steven Guerra, Jairo Henríquez y Juan Carlos Argueta sob los jugadores que se concentraron desde la noche del domingo en la Fesfut y empezaron a trabajar desde este mismo lunes. Los entrenos continuarán el martes y el miércoles.
En ese sentido y hasta ahora, desde la Fesfut no se ha emitido ningún tipo de información relacionada con la petición que hizo Juan Carlos Chávez, técnico de Águila, quien consideraba que era mejor que sus jugadores, seis en total (cuatro en la mayor y dos en la sub-20), se quedaran con el equipo para ser de la partida en el choque de este miércoles contra el Platense.
Además del llamado de última hora de Cristian Gil, la Fesfut también notificó que los jugadores Gabriel Arnold, de El Ventura County y Johann Ortiz, del Sporting Kansas City II, se pudieran integrar a la Selecta tras gestiones federativas con sus respectivos equipos.