Patty N. Godínez asume como Viceministra de Diáspora
Gobierno nombra a Patty Godinez como Viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, cargo desde el cual impulsará acciones orientadas a fortalecer la relación con los salvadoreños en el exterior.
El enfoque del trabajo institucional estará dirigido a estrechar los lazos con la diáspora salvadoreña, reconociendo su aporte y promoviendo su participación activa en iniciativas de desarrollo económico, social y cultural del país.
Con este nombramiento, se busca que cada salvadoreño que reside fuera del territorio nacional sea un actor clave en el desarrollo de El Salvador, reforzando los mecanismos de vinculación, atención y acompañamiento a la comunidad migrante.
Lotería Nacional rinde homenaje a CAMARASAL en su 110 Aniversario con el Sorteo LOTRA N.º 437
En un gesto de celebración por su legado centenario, la Lotería Nacional de Beneficencia ha dedicado el Sorteo LOTRA N.º 437 a la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL), reconociendo su contribución pivotal al avance económico del país.
Esta iniciativa resalta la trayectoria de CAMARASAL como una entidad gremial de vanguardia en la región, enfocada en fomentar la competitividad empresarial, el comercio internacional y las inversiones, todo ello bajo un prisma de responsabilidad social.
La organización se distingue por su defensa de la libre empresa, su promoción de la cohesión nacional y su apoyo al crecimiento de las compañías, a través de iniciativas que estimulan la innovación y salvaguardan los intereses de sus miembros.Durante la ceremonia previa al sorteo, Alex López, director de la Junta Directiva de CAMARASAL, se encargó de presentar e introducir los Premios Mayores.
Por su parte, Acenett de Barrientos, también directora de la Junta Directiva, seleccionó y presentó los maletines con las balotas de colores. Al culminar el evento, Leticia Escobar, presidenta de CAMARASAL, recibió un cuadro conmemorativo de manos de Javier Milián, presidente de la Lotería Nacional.
Los resultados del Sorteo LOTRA N.º 437 son los siguientes:
Primer Premio Acumulado: $380,000 – Billete N.º 37721 (Vendido).
Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 28708 (No vendido).
Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 11632 (Vendido).
Para consultar la lista completa de números ganadores, se invita a visitar el sitio web oficial www.lnb.gob.sv.La Lotería Nacional recuerda a los participantes sintonizar los «Miércoles de Alegría» en sus redes sociales, así como el resumen de los premios principales a las 5:30 p.m. por Canal 10, enfatizando siempre el juego responsable.
«My Hero Academia: All’s Justice» llegará el 6 de febrero con el mayor despliegue de la saga
El videojuego «My Hero Academia: All’s Justice» se lanzará oficialmente el viernes 6 de febrero de 2026 para PS5, Xbox Series X|S y PC, según la información del sitio oficial de Bandai Namco, que confirma además que el título es desarrollado por Byking Inc.
El título plantea combates de lucha en arena 3D con enfrentamientos por equipos de tres personajes, centrados en el arco final del anime y el choque entre héroes y villanos, incluyendo el conflicto definitivo entre «One For All» y «All For One».
La propuesta busca ser la entrega más ambiciosa de la franquicia, con un plantel amplio de personajes en sus versiones más poderosas y un sistema de combate diseñado para explotar al máximo los dones de cada luchador.
En la previa al estreno, la cobertura especializada y análisis preliminares coinciden en que el juego prioriza el espectáculo y la fidelidad al material original, posicionándose como un lanzamiento clave para los fans de la saga y del género «arena fighter».
Facebook cumple 22 años como una de las mayores plataformas sociales del mundo
Facebook cumplió 22 años este 4 de febrero de 2026, tras haber sido fundada en 2004 por Mark Zuckerberg y otros estudiantes de la Universidad de Harvard como una red para conectar a alumnos del campus. Posteriormente, la plataforma se expandió a otras universidades, luego a Estados Unidos y finalmente al resto del mundo.
Actualmente, Facebook forma parte de Meta Platforms, compañía que también controla servicios como Instagram y WhatsApp, adquiridos en 2012 y 2014 respectivamente. Con el paso de los años, la empresa evolucionó de ser una red social a un ecosistema tecnológico enfocado en comunicación digital, publicidad y desarrollo de nuevas tecnologías.
En términos de alcance, Facebook sigue siendo una de las plataformas más grandes del mundo. Datos recientes sitúan a la red social con alrededor de 3,000 millones de usuarios activos mensuales, consolidando su posición como uno de los servicios digitales más utilizados globalmente.
Pese a su crecimiento, la compañía ha enfrentado desafíos relacionados con privacidad, desinformación y regulación tecnológica, mientras continúa invirtiendo en inteligencia artificial y experiencias digitales como realidad virtual dentro de su estrategia futura.