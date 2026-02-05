Patty N. Godínez asume como Viceministra de Diáspora

En un gesto de celebración por su legado centenario, la Lotería Nacional de Beneficencia ha dedicado el Sorteo LOTRA N.º 437 a la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL), reconociendo su contribución pivotal al avance económico del país.

Esta iniciativa resalta la trayectoria de CAMARASAL como una entidad gremial de vanguardia en la región, enfocada en fomentar la competitividad empresarial, el comercio internacional y las inversiones, todo ello bajo un prisma de responsabilidad social.

.

.

La organización se distingue por su defensa de la libre empresa, su promoción de la cohesión nacional y su apoyo al crecimiento de las compañías, a través de iniciativas que estimulan la innovación y salvaguardan los intereses de sus miembros.Durante la ceremonia previa al sorteo, Alex López, director de la Junta Directiva de CAMARASAL, se encargó de presentar e introducir los Premios Mayores.

Por su parte, Acenett de Barrientos, también directora de la Junta Directiva, seleccionó y presentó los maletines con las balotas de colores. Al culminar el evento, Leticia Escobar, presidenta de CAMARASAL, recibió un cuadro conmemorativo de manos de Javier Milián, presidente de la Lotería Nacional.

Los resultados del Sorteo LOTRA N.º 437 son los siguientes:

Primer Premio Acumulado: $380,000 – Billete N.º 37721 (Vendido).

Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 28708 (No vendido).

Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 11632 (Vendido).

.

.

Para consultar la lista completa de números ganadores, se invita a visitar el sitio web oficial www.lnb.gob.sv.La Lotería Nacional recuerda a los participantes sintonizar los «Miércoles de Alegría» en sus redes sociales, así como el resumen de los premios principales a las 5:30 p.m. por Canal 10, enfatizando siempre el juego responsable.

.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...