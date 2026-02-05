Empresarial
Avianca retoma vuelos diarios entre Bogotá y Caracas a partir del 12 de febrero de 2026
Tras una suspensión temporal a finales de 2025, la aerolínea Avianca anunció este jueves la reactivación inmediata de su ruta directa entre Bogotá y Caracas, con operaciones diarias que arrancarán el próximo 12 de febrero.
La decisión, según detalló la compañía en un comunicado oficial, responde a una evaluación integral de las condiciones operativas y de seguridad aérea, realizada en estrecha coordinación con las autoridades aeronáuticas competentes de ambos países. Este paso marca el regreso de una de las conexiones aéreas más históricas y estratégicas de la región, suspendida previamente por factores de seguridad y normalización del espacio aéreo venezolano.
Los horarios confirmados para la ruta son los siguientes:
Bogotá → Caracas (vuelo AV142): salida a las 7:40 a.m. desde el Aeropuerto El Dorado, llegada a las 10:40 a.m. al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.
Caracas → Bogotá (vuelo AV143): salida a las 12:10 p.m., llegada a las 1:15 p.m. (hora local de Bogotá).
Con esta frecuencia diaria, Avianca busca fortalecer la conectividad binacional y dinamizar el intercambio comercial, turístico y familiar entre Colombia y Venezuela, dos naciones que comparten una frontera de más de 2.200 kilómetros y una relación histórica de más de seis décadas en el aire.
“Avianca ha conectado por más de 106 años países, historias, culturas y costumbres, priorizando siempre la seguridad en sus operaciones. En el caso de Venezuela, ese compromiso se evidencia en las más de seis décadas de operación”, resaltó la aerolínea en el comunicado.
La reactivación llega en un contexto de progresiva normalización del tráfico aéreo hacia y desde Venezuela, tras la reapertura del espacio aéreo comercial a finales de enero de 2026 y el regreso de otras aerolíneas internacionales. Avianca se suma así a esta tendencia regional, apostando por el crecimiento de la demanda en una ruta clave para el tráfico de pasajeros y el comercio bilateral.
Los tiquetes ya están a la venta a través de avianca.com, la app móvil, puntos de venta físicos, agencias de viajes y el Contact Center de la aerolínea.
Avianca, miembro de Star Alliance y parte del Grupo Abra, opera una de las redes más extensas de América Latina, con más de 155 rutas, cerca de 700 vuelos diarios y una flota moderna compuesta por más de 140 aeronaves Airbus A320 y Boeing 787 Dreamliner. En 2025 transportó aproximadamente 37 millones de pasajeros en más de 262.000 vuelos.
Banco CUSCATLAN y Bridge for Billions lanzan incubadora digital para impulsar 30 emprendimientos turísticos en El Salvador
Banco CUSCATLAN, mediante su plataforma CUSCATLAN Crece Contigo, y la organización global Bridge for Billions presentaron un programa de incubación de cinco meses enfocado exclusivamente en el sector turismo, con el objetivo de fortalecer las capacidades de 30 emprendedores salvadoreños y contribuir al desarrollo económico del país.
La iniciativa, anunciada el 4 de febrero, busca democratizar el acceso a herramientas de profesionalización para micro y pequeños negocios turísticos, ofreciendo mentorías internacionales personalizadas, formación práctica y la posibilidad de competir por fondos de capital semilla de hasta $15,000.
El programa inicia el 1 de marzo y se desarrollará completamente en línea a través de la plataforma de Bridge for Billions. Está dirigido a salvadoreños mayores de 18 años con acceso a internet y disponibilidad para dedicar entre 6 y 8 horas diarias durante 4 a 5 meses.
Toda la información y el proceso de postulación se encuentra disponible en www.cuscatlancrececontigo.com.Ximena Robin, Gerente de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Banco CUSCATLAN, destacó la relevancia estratégica de la apuesta:
“El turismo es uno de los motores más poderosos para el desarrollo económico de El Salvador. Creemos en el potencial de los microempresarios del sector que, con la formación adecuada y una mayor inclusión financiera, pueden escalar, volverse más sostenibles, generar más empleo y crear un importante efecto multiplicador en las economías locales. No solo estamos incubando negocios: estamos fortaleciendo empresas con impacto real”.Los participantes deben pertenecer a una de las cuatro categorías definidas: Hospedaje, transporte y movilidad.
Experiencias y actividades (guías turísticos, escuelas y campamentos de surf, entre otros).
Tiendas de conveniencia, marcas locales y servicios (talleres de artesanías, etc.).
Comida, bebida y vida local (bares, pupuserías, restaurantes y negocios afines).
Durante los cinco meses, los emprendedores avanzarán en ocho módulos que combinan teoría, ejemplos prácticos y recursos estratégicos para construir un plan de negocio sólido. Los temas clave incluyen mercado objetivo, propuesta de valor, modelo financiero, estrategia comercial e impacto alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Cada uno de los 30 seleccionados será emparejado con un mentor experto en turismo y negocios, con quien realizará sesiones individuales para validar y robustecer sus ideas. Además, se generarán espacios de networking y se integrará a la comunidad global de Bridge for Billions.
Como valor agregado, Banco CUSCATLAN impartirá tres sesiones especializadas sobre finanzas personales responsables, separación de flujos personales y empresariales, y el uso estratégico de la plataforma CUSCATLAN Crece Contigo.
Al finalizar, se realizará un Demo Day donde los proyectos más destacados se presentarán ante aliados estratégicos, potenciales inversionistas y medios de comunicación. Se entregarán certificados y se premiarán los tres mejores planes con capital semilla: $15,000, $10,000 y $5,000.
La iniciativa contempla además un monitoreo de impacto de hasta dos años para medir resultados reales en el ecosistema turístico salvadoreño.Con esta alianza, Banco CUSCATLAN y Bridge for Billions refuerzan su compromiso con la consolidación de negocios turísticos sostenibles que generen empleo, preserven el patrimonio cultural y ambiental, y posicionen a El Salvador como un destino competitivo.
Lotería Nacional rinde homenaje a CAMARASAL en su 110 Aniversario con el Sorteo LOTRA N.º 437
En un gesto de celebración por su legado centenario, la Lotería Nacional de Beneficencia ha dedicado el Sorteo LOTRA N.º 437 a la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL), reconociendo su contribución pivotal al avance económico del país.
Esta iniciativa resalta la trayectoria de CAMARASAL como una entidad gremial de vanguardia en la región, enfocada en fomentar la competitividad empresarial, el comercio internacional y las inversiones, todo ello bajo un prisma de responsabilidad social.
La organización se distingue por su defensa de la libre empresa, su promoción de la cohesión nacional y su apoyo al crecimiento de las compañías, a través de iniciativas que estimulan la innovación y salvaguardan los intereses de sus miembros.Durante la ceremonia previa al sorteo, Alex López, director de la Junta Directiva de CAMARASAL, se encargó de presentar e introducir los Premios Mayores.
Por su parte, Acenett de Barrientos, también directora de la Junta Directiva, seleccionó y presentó los maletines con las balotas de colores. Al culminar el evento, Leticia Escobar, presidenta de CAMARASAL, recibió un cuadro conmemorativo de manos de Javier Milián, presidente de la Lotería Nacional.
Los resultados del Sorteo LOTRA N.º 437 son los siguientes:
Primer Premio Acumulado: $380,000 – Billete N.º 37721 (Vendido).
Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 28708 (No vendido).
Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 11632 (Vendido).
Para consultar la lista completa de números ganadores, se invita a visitar el sitio web oficial www.lnb.gob.sv.La Lotería Nacional recuerda a los participantes sintonizar los «Miércoles de Alegría» en sus redes sociales, así como el resumen de los premios principales a las 5:30 p.m. por Canal 10, enfatizando siempre el juego responsable.
LOTRA N.º 436: Banco Hipotecario celebra 91 años con sorteo dedicado y millonarias oportunidades de premio
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizó esta tarde el Sorteo LOTRA N.º 436, dedicado al 91° Aniversario del Banco Hipotecario de El Salvador, una celebración que pone en juego un Primer Gran Premio acumulado y miles de oportunidades de ganar para los salvadoreños.
El sorteo ordinario, transmitido en vivo desde las instalaciones de la LNB, destacó por su dedicatoria especial a la institución bancaria que cumple nueve décadas ofreciendo soluciones hipotecarias y financieras al país. Bajo el lema característico de la lotería —#EseDíaPuedeSerHoy y #JugáResponsablemente—, los participantes tuvieron la posibilidad de llevarse premios significativos, incluido el codiciado Primer Gran Premio.
En las redes oficiales de Lotería Sv se compartieron momentos clave del evento, como el anuncio del Tercer Gran Premio y Segundo Gran Premio, generando expectativa entre los jugadores que tenían sus vigésimos en mano.
La entidad reiteró el llamado a jugar con moderación y responsabilidad mientras miles de salvadoreños seguían la transmisión esperando el grito de ¡Ganador!La LNB continúa posicionándose como la primera lotería estatal de Centroamérica —y segunda a nivel mundial— en obtener la certificación ISO 37001:2016 Antisoborno, garantizando transparencia en cada sorteo.