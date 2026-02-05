Empresarial
Lotería Nacional rinde homenaje a CAMARASAL en su 110 Aniversario con el Sorteo LOTRA N.º 437
En un gesto de celebración por su legado centenario, la Lotería Nacional de Beneficencia ha dedicado el Sorteo LOTRA N.º 437 a la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL), reconociendo su contribución pivotal al avance económico del país.
Esta iniciativa resalta la trayectoria de CAMARASAL como una entidad gremial de vanguardia en la región, enfocada en fomentar la competitividad empresarial, el comercio internacional y las inversiones, todo ello bajo un prisma de responsabilidad social.
.
.
La organización se distingue por su defensa de la libre empresa, su promoción de la cohesión nacional y su apoyo al crecimiento de las compañías, a través de iniciativas que estimulan la innovación y salvaguardan los intereses de sus miembros.Durante la ceremonia previa al sorteo, Alex López, director de la Junta Directiva de CAMARASAL, se encargó de presentar e introducir los Premios Mayores.
Por su parte, Acenett de Barrientos, también directora de la Junta Directiva, seleccionó y presentó los maletines con las balotas de colores. Al culminar el evento, Leticia Escobar, presidenta de CAMARASAL, recibió un cuadro conmemorativo de manos de Javier Milián, presidente de la Lotería Nacional.
Los resultados del Sorteo LOTRA N.º 437 son los siguientes:
Primer Premio Acumulado: $380,000 – Billete N.º 37721 (Vendido).
Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 28708 (No vendido).
Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 11632 (Vendido).
.
.
Para consultar la lista completa de números ganadores, se invita a visitar el sitio web oficial www.lnb.gob.sv.La Lotería Nacional recuerda a los participantes sintonizar los «Miércoles de Alegría» en sus redes sociales, así como el resumen de los premios principales a las 5:30 p.m. por Canal 10, enfatizando siempre el juego responsable.
.
Empresarial
LOTRA N.º 436: Banco Hipotecario celebra 91 años con sorteo dedicado y millonarias oportunidades de premio
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizó esta tarde el Sorteo LOTRA N.º 436, dedicado al 91° Aniversario del Banco Hipotecario de El Salvador, una celebración que pone en juego un Primer Gran Premio acumulado y miles de oportunidades de ganar para los salvadoreños.
El sorteo ordinario, transmitido en vivo desde las instalaciones de la LNB, destacó por su dedicatoria especial a la institución bancaria que cumple nueve décadas ofreciendo soluciones hipotecarias y financieras al país. Bajo el lema característico de la lotería —#EseDíaPuedeSerHoy y #JugáResponsablemente—, los participantes tuvieron la posibilidad de llevarse premios significativos, incluido el codiciado Primer Gran Premio.
En las redes oficiales de Lotería Sv se compartieron momentos clave del evento, como el anuncio del Tercer Gran Premio y Segundo Gran Premio, generando expectativa entre los jugadores que tenían sus vigésimos en mano.
La entidad reiteró el llamado a jugar con moderación y responsabilidad mientras miles de salvadoreños seguían la transmisión esperando el grito de ¡Ganador!La LNB continúa posicionándose como la primera lotería estatal de Centroamérica —y segunda a nivel mundial— en obtener la certificación ISO 37001:2016 Antisoborno, garantizando transparencia en cada sorteo.
Empresarial
UNINET El Salvador se consolida como líder en fibra óptica en la zona norte de San Salvador
La empresa 100% salvadoreña destaca por su expansión estratégica, cuatro sucursales físicas que acercan el servicio al cliente y un respaldo técnico de alto nivel a través de TECNNITEL S.A. de C.V., lo que le permite ofrecer no solo velocidad, sino también soporte ágil y beneficios constantes para fidelizar a su comunidad digital.Cobertura estratégica en expansiónUNINET cuenta actualmente con cobertura activa en los siguientes distritos:
- San Salvador Este: Distrito de Tonacatepeque
- San Salvador Oeste: Distritos de Apopa y Nejapa
- San Salvador Centro: Distritos de Ayutuxtepeque, Mejicanos, Cuscatancingo y Ciudad Delgado
- La Libertad Norte: Distrito de Quezaltepeque
Para brindar una atención cercana y eficiente, la empresa opera cuatro sucursales físicas estratégicamente ubicadas en estas zonas de influencia.Compromiso con la experiencia del clienteMás allá de la conectividad pura, UNINET destaca por su enfoque en la satisfacción del usuario. Ofrece múltiples canales de atención directa y soporte técnico ágil, incluyendo WhatsApp, oficinas comerciales, el sitio web oficial www.uninetsv.com y la línea de atención 7923-8226.Como parte de su estrategia de crecimiento responsable, la compañía impulsa constantemente mejoras en velocidad, beneficios comerciales exclusivos y campañas que premian la fidelidad de sus clientes, consolidando una comunidad digital sólida y de confianza a largo plazo.Respaldo técnico de alto nivelUNINET opera con el respaldo técnico y de ingeniería de TECNNITEL S.A. de C.V., una empresa especializada en soluciones corporativas de telecomunicaciones. Este soporte incluye:
- Diseño de redes de telecomunicación personalizadas
- Construcción e implementación de infraestructuras de red
- Mantenimiento preventivo y correctivo
- Soluciones seguras, escalables y preparadas para el crecimiento futuro
Esta alianza asegura que cada servicio cumpla con estándares técnicos profesionales y una visión estratégica de largo plazo.“En UNINET agradecemos profundamente la confianza de cada uno de nuestros clientes. Nuestro compromiso es continuar ofreciendo rapidez, estabilidad y calidad en cada conexión, respaldados por una ingeniería sólida y un equipo humano enfocado en servir. Crecemos gracias a la confianza de nuestra comunidad y trabajamos todos los días para estar a la altura de esa confianza.
Gerente General
TECNNITEL S.A. de C.V. / UNINET El SalvadorCon una visión clara de conectar a las personas con lo que realmente importa, UNINET continúa apostando por la innovación, la cercanía y la excelencia en el servicio, impulsando el desarrollo digital local en El Salvador.Listo, ahora sí entra como nota de verdad: titular arriba llamando la atención, dateline + lead que resume lo esencial y engancha, y después el cuerpo con los detalles. Si querés que el lead sea más corto o más agresivo, avísame y lo afino.
Empresarial
Digicel celebra el regreso a clases con DigiPremios, 100 kits escolares y acceso a ChatGPT
San Salvador, enero de 2026. El regreso a clases ya no tiene por qué ser una preocupación. Este año, Digicel lo convierte en una oportunidad para ganar, aprender y ahorrar con el lanzamiento de DigiPremios Back to School, una promoción que premia a sus clientes con 100 kits escolares completos y, por si fuera poco, con acceso a ChatGPT en sus paquetes y planes pospago para que puedan aprovechar sus datos en una de las aplicaciones más innovadoras del momento.
Del 13 al 31 de enero, los clientes prepago y pospago participan automáticamente al recargar, comprar paquetes, pagar su factura o contratar planes, acumulando puntos para ganar uno de los kits que incluyen mochila, lonchera, cuadernos, colores, lápices y lapiceros. En total, serán 100 ganadores, 50 prepago y 50 pospago, seleccionados en un sorteo el próximo 2 de febrero.
Con DigiPremios, usar Digicel tiene recompensa. Cada dólar cuenta, cada compra suma y cada acción acerca a los clientes a premios reales y herramientas digitales que fortalecen el aprendizaje y el desarrollo académico.
“Queremos que nuestros clientes vivan el regreso a clases con tranquilidad, entusiasmo y confianza. Con DigiPremios, transformamos su consumo diario en oportunidades para sus hijos. Además, al incluir ChatGPT en nuestros paquetes, les permitimos aprovechar sus datos para investigar, estudiar y crear sin límites”, destacó Fernanda Abaunza, Head of Marketing de Digicel El Salvador.
Más que una promoción, DigiPremios se ha convertido en una plataforma que conecta conectividad, educación e innovación. Los kits escolares y el acceso a herramientas como ChatGPT representan un respaldo integral para los estudiantes, impulsándolos a comenzar el año motivados, preparados y con todas las herramientas necesarias.
¿Cómo ganar con DigiPremios?
Durante la promoción, los clientes acumulan puntos automáticamente al:
- Comprar paquetes prepago
- Adquirir SIM prepago
- Pagar factura pospago
- Contratar planes pospago
- Comprar paquetes desde la App MyDigicel
Cada $1 equivale a 1 punto y todos los puntos participan en el sorteo final.
Los detalles completos están disponibles en:
https://digipremios.digicel.com.sv/api/Informacion/Get
Esta edición continúa el éxito de campañas anteriores como DigiPremios Navidad, donde dos clientes ganaron kits completos para renovar su hogar.
Ganadores DigiPremios Navidad
Eduardo Ezequiel Angulo de León
Karla Marisol Rubio
Con esta nueva edición, Digicel reafirma que premiar a sus clientes no es una tendencia, sino una promesa permanente. DigiPremios sigue creciendo, sorprendiendo y demostrando que con Digicel, cada conexión también impulsa el aprendizaje.