Principal
Pandilleros que privaron de libertad a dos comerciante pasarán 14 años presos
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, condenó a 14 años de prisión a cuatro pandilleros de la MS por privar de libertad a dos comerciantes.
Según las investigaciones, cuando las víctimas se disponían a trabajar, las interceptaron con armas de fuego, las golpearon, les robaron su vehículo y se las llevaron a una zona desconocida. A la fecha, los dos comerciantes continúan desaparecidos.
Los hechos ocurrieron en 2018, en el cantón El Triunfo, La Libertad Sur.
«Mientras los dos comerciantes se encontraban en el cantón El Triunfo de Santa Tecla, La Libertad Sur y se disponían a comprar verduras para su negocio, fueron interceptados por los sujetos, quienes con armas largas y cortas los bajaron del automotor y los golpearon en varias partes de su cuerpo, posteriormente, se los llevaron a otra zona donde los desaparecieron», indicó el fiscal del caso.
Los pandilleros también son procesados por otros delitos, cuyas condenas se sumarán a la obtenida por este hecho.
Los cuatro imputados condenados por este caso son: Carlos Ernesto Rodezno Quiñones, Oswaldo Antonio Rivera Miranda, Wilmer Iván Munguía Rivas y Fernando Baltazar Cruz Castro.
Principal
Capturan a distribuidor de droga en Soyapango
La Policía reportó la captura de Daniel Alonso Aguilar Espinoza, de 34 años, quien transportaba marihuana.
«Este sujeto, fue intervenido en la urbanización Sierra Morena 2, de Soyapango, San Salvador Este, con un paquete grande de marihuana», informó la corporación policial.
Las autoridades detallaron que Aguilar Espinoza será remitido por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico.
El pasado 26 de febrero, la Fuerza Armada reportó la ubicación en la urbanización Valle Verde, Apopa, San Salvador Oeste, de Manuel de Jesús Rivera Jiménez, a quien se le incautaron 118 porciones de cocaína, una báscula y $170 en efectivo.
La institución castrense detalló que Rivera Jiménez fue entregado a la Policía.
Principal
Avanza colocación de vigas en puente Guastena y obras viales en el país
El Gobierno de El Salvador informó este viernes que avanzan diversos proyectos de infraestructura y mantenimiento vial en distintos puntos del país, entre ellos la fase final del nuevo puente sobre el río Guastena, en el norte del territorio, y obras de pavimentación y ampliación de carreteras en el oriente salvadoreño.
El Ministerio de Obras Públicas de El Salvador detalló que el puente Guastena, ubicado en Concepción Quezaltepeque, entró en su etapa final con la colocación de las últimas vigas de la estructura, trabajos que se realizan con apoyo del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL). Según las autoridades, esta fase es clave para fortalecer la estructura y mejorar la conectividad y seguridad vial en la zona.
En el oriente del país también se desarrollan obras de conectividad. El ministerio reportó avances en la pavimentación de 9.29 kilómetros de carretera que conectan el distrito de Yayantique, donde además se construye un nuevo puente que beneficiará a más de 6,000 habitantes, así como al comercio y al turismo local. En el mismo departamento, se amplía la vía que conduce al distrito de El Sauce, donde posteriormente se pavimentarán 7 kilómetros de carretera.
Asimismo, las autoridades informaron sobre el avance del 94 % en la pavimentación de la calle que conecta Yayantique con Anchico, también en La Unión, y el progreso en los trabajos de pavimentación de cerca de 9 kilómetros de la vía que conduce al distrito de San Agustín y enlaza con la carretera Litoral, obras destinadas a mejorar la conectividad regional.
En el área metropolitana de San Salvador, cuadrillas del MOP y de FOVIAL ejecutan labores de mantenimiento vial y señalización en distintas arterias, entre ellas la intervención de la calle Nueva 2 en la colonia Escalón, trabajos en la Carretera de Oro y la 27 calle Poniente, además de la pintura de bordillos y separadores en el bulevar del Ejército y labores de mantenimiento en el Redondel Monseñor Arnulfo Romero.
Principal
Vecina ordena colocar clavos en jardineras frente a parvularia en colonia Atlacatl
Padres de familia de niños que estudian en la Escuela de Educación Parvularia Colonia Atlacatl denunciaron que la propietaria de una casa aledaña mandó a instalar clavos con las puntas hacia arriba en las maceteras que están justo enfrente del centro escolar, representando un peligro para los infantes.
«No se sabe porqué los mandó a instalar, pero es un peligro para los niños y padres que esperan a sus hijos», afirmó un padre que hizo la denuncia.
Trascendió que agentes del CAM de San Salvador Centro ya acudieron a verificar, que multaron a la propietaria de la casa y le ordenaron que los retire.
La Escuela de Educación Parvularia Colonia Atlacatl, en San Salvador, atiende a 150 niñas y niños de Educación Inicial y Parvularia con espacios de aprendizaje dignos, completos y seguros. Esta es una de las renovadas escuelas por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele.
Este centro parvulario es simbólico, ya que inició en un espacio como un garaje en la década de los años 60, «decenas de niñas y niños tuvieron una vida errante, ya que tenían que mudarse entre locales y viviendas hasta el 2006, donde se asentaron en una institución con infraestructura en mal estado», publicó el ministerio de Educación en abril de 2024, cuando inauguraron las modernas instalaciones.