Pandilleros que privaron de libertad a dos comerciante pasarán 14 años presos

El Gobierno de El Salvador informó este viernes que avanzan diversos proyectos de infraestructura y mantenimiento vial en distintos puntos del país, entre ellos la fase final del nuevo puente sobre el río Guastena, en el norte del territorio, y obras de pavimentación y ampliación de carreteras en el oriente salvadoreño.

El Ministerio de Obras Públicas de El Salvador detalló que el puente Guastena, ubicado en Concepción Quezaltepeque, entró en su etapa final con la colocación de las últimas vigas de la estructura, trabajos que se realizan con apoyo del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL). Según las autoridades, esta fase es clave para fortalecer la estructura y mejorar la conectividad y seguridad vial en la zona.

En el oriente del país también se desarrollan obras de conectividad. El ministerio reportó avances en la pavimentación de 9.29 kilómetros de carretera que conectan el distrito de Yayantique, donde además se construye un nuevo puente que beneficiará a más de 6,000 habitantes, así como al comercio y al turismo local. En el mismo departamento, se amplía la vía que conduce al distrito de El Sauce, donde posteriormente se pavimentarán 7 kilómetros de carretera.

Asimismo, las autoridades informaron sobre el avance del 94 % en la pavimentación de la calle que conecta Yayantique con Anchico, también en La Unión, y el progreso en los trabajos de pavimentación de cerca de 9 kilómetros de la vía que conduce al distrito de San Agustín y enlaza con la carretera Litoral, obras destinadas a mejorar la conectividad regional.

En el área metropolitana de San Salvador, cuadrillas del MOP y de FOVIAL ejecutan labores de mantenimiento vial y señalización en distintas arterias, entre ellas la intervención de la calle Nueva 2 en la colonia Escalón, trabajos en la Carretera de Oro y la 27 calle Poniente, además de la pintura de bordillos y separadores en el bulevar del Ejército y labores de mantenimiento en el Redondel Monseñor Arnulfo Romero.

