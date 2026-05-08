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Mujer que confesó extorsión a comerciante es condenada a 11 años
Una mujer confesó que participó en la extorsión de un comerciante de Lourdes, Colón y fue condenada a 11 años de prisión por el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla.
En la vista pública, la defensa de Carolina del Carmen del Cid, acordó con la Fiscalía General de la República un procedimiento abreviado y la pena menor, ya que en un juicio ordinario podía recibir hasta 20 años de cárcel.
La victima denunció el hecho en julio del año 2019. «Dígale a su jefe que si quieren seguir trabajando tienen que pagar 200 dólares todos los meses. Aquí está el teléfono para que se comuniquen con nosotros», fue la amenaza que un pandillero, le dejó a la víctima.
Al tener conocimiento del caso agentes de la Policía Nacional Civil iniciaron las investigaciones y mediante un operativo de seguimiento y entrega controlada de dinero lograron identificar a la imputada.
La Fiscalía General de la República dijo en el juicio, que de seis entregas de dinero en concepto de extorsión, en tres de ellas participó Carolina del Carmen del Cid. La mujer fue captada recibiendo la cuota exigida a la víctima.
Con la admisión de los hechos y la prueba anexada al expediente por parte de la Fiscalía, el tribunal la encontró culpable y además la condenó a pagar $450 en concepto de responsabilidad civil.
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El Salvador expone en la ONU logros en políticas migratorias
El Salvador presentó este jueves ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sus avances y logros en materia de migración y movilidad humana. Esto en el marco del Foro de Examen de la Migración Internacional 2026 (FEMI).
La ministra Alexandra Hill Tinoco destacó la amplia transformación que ha tenido El Salvador en los últimos años a través de la visión del presidente Nayib Bukele. También habló de los avances van enfocados en los ocho años de implementación del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.
Entre los aspectos destacados por la canciller salvadoreña figura el Plan Nacional de Implementación del Pacto, lanzado en 2024, con el que El Salvador se convirtió en el primer país del hemisferio en contar con este instrumento. Según detalló, las actividades enmarcadas en este plan han beneficiado hasta 2025 a unas 476 mil personas migrantes y sus familias.
Asimismo, señaló que desde 2023 el país cuenta con el Mecanismo de Coordinación Nacional sobre Movilidad Humana, integrado por 45 instituciones nacionales.
La funcionaria también destacó la existencia de la Ley Especial de Beneficios y Protección para la Diáspora y Personas en Movilidad Humana, además de los avances del Programa de Movilidad Laboral, mediante el cual se han gestionado más de 18 mil oportunidades de trabajo temporal bajo un esquema de migración circular.
El Salvador cumplió de manera satisfactoria los primeros seis compromisos asumidos en el Foro anterior, efectuado en 2022. Para este 2026 tiene previsto adoptar seis nuevos acuerdos.
A su vez, Cancillería agradeció a la Organización Internacional para las Migraciones y al sistema de Naciones Unidas por apoyar los esfuerzos nacionales y regionales para avanzar en la implementación del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, resaltó también las contribuciones del Fondo Fiduciario de Múltiples Socios para la Migración.
Por su parte la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Nathaly Godínez, copresidió la Mesa #2 y participó en el debate de políticas en donde destacó que El Salvador impulsa una atención integral y de calidad a su diáspora, a través de las representaciones diplomáticas y consulares.
La viceministra explicó como El Salvador brinda a sus connacionales asistencia legal migratoria y protección en situaciones de vulnerabilidad, así como servicios de documentación en sus diversos consulados y sedes diplomáticas alrededor del mundo.
La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Nataly Godínez, durante una de sus participaciones en las mesas de trabajo. Foto: Cancillería de El Salvador
Godínez lideró, junto a la Presidencia Pro Témpore de Guatemala, el evento paralelo Movilidad Climática: Perspectivas y conclusiones del diálogo regional, esto en el marco de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM). Acá remarcó que la movilidad climática es parte de las agendas nacionales, en vista de que la región es vulnerable a fenómenos climatológicos.
La diplomática también sostuvo una reunión bilateral con su homólogo de Filipinas, Jainal Rasul, con quien abordó las oportunidades de intercambio de experiencias en materia de movilidad laboral. Durante el encuentro, ambas autoridades destacaron que sus países son precursores en la implementación del Pacto Mundial para la Migración y referentes en esta temática, gracias a los avances alcanzados y al firme compromiso con los principios establecidos en dicho instrumento internacional.
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Dos estudiantes de octavo grado del Liceo Castilla fallecieron
El Liceo Castilla de Lourdes, Colón, La Libertad, informó este jueves sobre el fallecimiento de dos estudiantes de octavo grado: Francisco Enrique Aguilar Pleitez y Sol Monserrat Phol Martínez.
A través de su página de Facebook, la institución declaró tres días de luto y suspendió todas las clases y actividades correspondientes al viernes 8 de mayo. Las oficinas administrativas permanecerán cerradas ese día.
“Ante la pérdida de dos de nuestros queridos estudiantes, el Liceo Castilla declara tres días de luto y suspende todas las clases y actividades del día viernes 8 de mayo. Oficinas administrativas estarán cerradas”, detalló el centro educativo.
El colegio expresó que acompaña en oración a las familias, compañeros y a toda su comunidad educativa. “Elevamos nuestras oraciones a Dios para que brinde consuelo, fortaleza y apoyo a las familias de Sol y Francisco en estos momentos tan difíciles”, añadieron.
Ante diversos comentarios y preguntas recibidas de personas externas a la comunidad, el Liceo Castilla aclaró que los fallecimientos corresponden a casos completamente aislados entre sí, sin ninguna relación con accidentes o situaciones ocurridas dentro de la institución.
“El hecho de que ambos pertenecieran al mismo grado y que sus fallecimientos hayan ocurrido el mismo día es, dolorosamente, una coincidencia. Confirmamos y reiteramos que cada caso se dio de manera individual, en el seno de cada familia”, precisó la institución.
El centro indicó que su comunidad educativa —estudiantes, docentes y familias— está plenamente informada y acompañada en este proceso.
“El Liceo Castilla permanece al servicio de toda su familia Castilla”, concluyó el comunicado.
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Vicepresidente Ulloa asistirá a traspaso de mando presidencial en Costa Rica
El Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, estará en la Transmisión del Mando Presidencial de la República de Costa Rica, ceremonia que reunirá a delegaciones oficiales de alto nivel, jefes de Estado y organismos internacionales.
A su llegada, el Vicemandatario fue recibido por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Sr. Arnoldo André Tinoco, en el marco de una jornada de alto significado democrático y diplomático para la región.
Posteriormente, el Vicepresidente de Ulloa sostuvo una reunión bilateral con el Vicepresidente electo de dicha nación, Sr. Douglas Soto, con el propósito de reafirmar los lazos de cooperación entre ambas naciones.
En el encuentro, el Vicepresidente Ulloa trasladó el saludo del Presidente Bukele y reiteró el interés del Gobierno de El Salvador por continuar profundizando las relaciones bilaterales con Costa Rica, a partir de una agenda común orientada al desarrollo, la seguridad, la integración regional y el bienestar de sus pueblos.
Ambas autoridades, destacaron la relevancia de la cooperación en materia de seguridad, particularmente en el marco del Acuerdo Escudo de las Américas y de los distintos intercambios bilaterales sostenidos a la fecha; puesto que el Vicepresidente electo también ha sido designado como Embajador de Costa Rica en los Estados Unidos. Además, se hizo referencia a la importancia de avanzar en la operativización de los convenios suscritos con la nación costarricense en 2024.
De igual forma, se abordó el compromiso compartido de fortalecer la integración centroamericana, especialmente ante el próximo proceso de elección del Secretario General del SICA, así como la oportunidad de impulsar una reforma del Sistema de la Integración Centroamericana que permita definir una agenda regional de interés común, incluyendo temas como la hipoteca centroamericana, el mercado de capitales y otros mecanismos que contribuyan al desarrollo económico y social de la región.
Finalmente, el Vicemandatario salvadoreño expresó el interés del país por conocer y profundizar la experiencia de Costa Rica en su proceso de ingreso a la OCDE, como parte de los esfuerzos orientados a fortalecer las capacidades institucionales, la gobernanza pública y la inserción del país en espacios internacionales de cooperación.