Mujer que confesó extorsión a comerciante es condenada a 11 años

El Salvador presentó este jueves ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sus avances y logros en materia de migración y movilidad humana. Esto en el marco del Foro de Examen de la Migración Internacional 2026 (FEMI).

La ministra Alexandra Hill Tinoco destacó la amplia transformación que ha tenido El Salvador en los últimos años a través de la visión del presidente Nayib Bukele. También habló de los avances van enfocados en los ocho años de implementación del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.

Entre los aspectos destacados por la canciller salvadoreña figura el Plan Nacional de Implementación del Pacto, lanzado en 2024, con el que El Salvador se convirtió en el primer país del hemisferio en contar con este instrumento. Según detalló, las actividades enmarcadas en este plan han beneficiado hasta 2025 a unas 476 mil personas migrantes y sus familias.

Asimismo, señaló que desde 2023 el país cuenta con el Mecanismo de Coordinación Nacional sobre Movilidad Humana, integrado por 45 instituciones nacionales.

La funcionaria también destacó la existencia de la Ley Especial de Beneficios y Protección para la Diáspora y Personas en Movilidad Humana, además de los avances del Programa de Movilidad Laboral, mediante el cual se han gestionado más de 18 mil oportunidades de trabajo temporal bajo un esquema de migración circular.

El Salvador cumplió de manera satisfactoria los primeros seis compromisos asumidos en el Foro anterior, efectuado en 2022. Para este 2026 tiene previsto adoptar seis nuevos acuerdos.

A su vez, Cancillería agradeció a la Organización Internacional para las Migraciones y al sistema de Naciones Unidas por apoyar los esfuerzos nacionales y regionales para avanzar en la implementación del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, resaltó también las contribuciones del Fondo Fiduciario de Múltiples Socios para la Migración.

Por su parte la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Nathaly Godínez, copresidió la Mesa #2 y participó en el debate de políticas en donde destacó que El Salvador impulsa una atención integral y de calidad a su diáspora, a través de las representaciones diplomáticas y consulares.

La viceministra explicó como El Salvador brinda a sus connacionales asistencia legal migratoria y protección en situaciones de vulnerabilidad, así como servicios de documentación en sus diversos consulados y sedes diplomáticas alrededor del mundo.

La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Nataly Godínez, durante una de sus participaciones en las mesas de trabajo. Foto: Cancillería de El Salvador

Godínez lideró, junto a la Presidencia Pro Témpore de Guatemala, el evento paralelo Movilidad Climática: Perspectivas y conclusiones del diálogo regional, esto en el marco de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM). Acá remarcó que la movilidad climática es parte de las agendas nacionales, en vista de que la región es vulnerable a fenómenos climatológicos.

La diplomática también sostuvo una reunión bilateral con su homólogo de Filipinas, Jainal Rasul, con quien abordó las oportunidades de intercambio de experiencias en materia de movilidad laboral. Durante el encuentro, ambas autoridades destacaron que sus países son precursores en la implementación del Pacto Mundial para la Migración y referentes en esta temática, gracias a los avances alcanzados y al firme compromiso con los principios establecidos en dicho instrumento internacional.

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