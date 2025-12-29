Principal
Motociclistas lesionados tras ser embestidos por vehículo en Merliot
En horas de la tarde de este domingo, dos personas que se transportaban a bordo de una motocicleta, fueron embestidas por un vehículo particular, provocándoles múltiples lesiones a raíz del percance vial.
El hecho ocurrió sobre el bulevar Monseñor Romero, en las inmediaciones del parque recreativo El Principito, en Ciudad Merliot.
Debido a las lesiones, elementos de socorro de Cruz Verde Salvadoreña acudieron al lugar de los hechos para brindar asistencia prehospitalaria a las víctimas. Se desconoce de momento si el responsable del accidente permanece en el lugar.
Así avanza el proyecto vial en tramo Los Chorros
Como parte de las acciones de mejoramiento vial en la Carretera Panamericana, específicamente en el tramo Los Chorros, el Ministerio de Obras Públicas mostró los avances en la misma y destacó la colocación de vigas de soporte.
Dichas vigas se instalaron en uno de los puentes del proyecto, siendo un total de 8 vigas que reforzarán el puente para brindar más estabilidad y seguridad a los automovilistas.
Con la construcción de esta mega obra, las autoridades buscan aliviar la carga vehícular y el congestionamiento en la arteria, brindando soluciones de calidad, con efectividad y responsabilidad.
Capturan en flagrancia a red de «roba motos»
El ministro de Seguridad y Justicia Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de tres sujetos que formaban parte de una red criminal dedicada a hurtar motocicletas.
Estos delincuentes tenían un modo de operar particular, ya que contactaban a sus víctimas por medio de redes sociales, como respuesta a anuncios de venta de motocicletas, mostraban gran interés en el producto y citaban a sus víctimas.
«Los delincuentes citaban a las personas en gasolineras para “probar” las motos y simplemente huían con ellas», detalló Villatoro.
Los detenidos son Tomás Antonio Amaya Tobar, Melvin Josué Rodríguez Tadeo y Jefferson Enmanuel Cristo Cartagena, quienes deberán enfrentar todo el peso de la ley y responder por sus delitos.
«El control territorial es real, la respuesta es inmediata y el que roba en este país, debe responder ante la ley», finalizó el ministro de Seguridad.
Ousmane Dembélé y Lamine Yamal destacan en los Globe Soccer Awards 2025
La decimosexta edición de los Globe Soccer Awards 2025 se celebró este domingo en Dubái, reuniendo a las principales estrellas del fútbol mundial.
La gala premió a los mejores jugadores, entrenadores, clubes, agentes y directivos, reconociendo los logros más destacados de la temporada. La familia de Diogo Jota también recibió un emotivo homenaje.
El premio al mejor jugador masculino fue para Ousmane Dembélé (PSG). Entre las jóvenes promesas, Lamine Yamal (Barcelona) se llevó el premio a mejor delantero y fue también reconocido con el Premio Maradona. Désiré Doudé (PSG) fue elegido como jugador emergente.
Mientras que el mejor jugador de Medio Oriente lo recibió Cristiano Ronaldo, consolidando su influencia en la región.
En el apartado femenino, Aitana Bonmatí (Barcelona) fue elegida mejor jugadora del mundo, consolidando al Barça como referencia del fútbol femenino junto al galardón de mejor club femenino.
Por su parte, PSG obtuvo el premio a mejor club masculino, mientras que Luis Enrique fue reconocido como mejor entrenador, y Vitinha como mejor centrocampista.
Los premios a la trayectoria profesional fueron para Andrés Iniesta y Hidetoshi Nakata