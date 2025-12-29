Así avanza el proyecto vial en tramo Los Chorros

La decimosexta edición de los Globe Soccer Awards 2025 se celebró este domingo en Dubái, reuniendo a las principales estrellas del fútbol mundial.

La gala premió a los mejores jugadores, entrenadores, clubes, agentes y directivos, reconociendo los logros más destacados de la temporada. La familia de Diogo Jota también recibió un emotivo homenaje.

El premio al mejor jugador masculino fue para Ousmane Dembélé (PSG). Entre las jóvenes promesas, Lamine Yamal (Barcelona) se llevó el premio a mejor delantero y fue también reconocido con el Premio Maradona. Désiré Doudé (PSG) fue elegido como jugador emergente.

Mientras que el mejor jugador de Medio Oriente lo recibió Cristiano Ronaldo, consolidando su influencia en la región.

En el apartado femenino, Aitana Bonmatí (Barcelona) fue elegida mejor jugadora del mundo, consolidando al Barça como referencia del fútbol femenino junto al galardón de mejor club femenino.

Por su parte, PSG obtuvo el premio a mejor club masculino, mientras que Luis Enrique fue reconocido como mejor entrenador, y Vitinha como mejor centrocampista.

Los premios a la trayectoria profesional fueron para Andrés Iniesta y Hidetoshi Nakata

